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Descripción

También imprime la fila de encabezado con los nombres de las columnas, al igual que TabSeparatedWithNames.

Ejemplo de uso

Insertar datos

A partir de la versión 23.1, ClickHouse detecta automáticamente los encabezados en los archivos CSV al usar el formato CSV, por lo que no es necesario utilizar CSVWithNames ni CSVWithNamesAndTypes.
Con el siguiente archivo CSV, llamado football.csv:
Crear una tabla:
Inserte datos en formato CSVWithNames:

Leer datos

Lea los datos con el formato CSVWithNames:
La salida será un CSV con una única fila de encabezado:

Configuración del formato

Si la opción input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026