|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
También imprime la fila de encabezado con los nombres de las columnas, al igual que TabSeparatedWithNames.
Descripción
Ejemplo de uso
Con el siguiente archivo CSV, llamado
Insertar datos
football.csv:
Crear una tabla:
date,season,home_team,away_team,home_team_goals,away_team_goals
2022-04-30,2021,Sutton United,Bradford City,1,4
2022-04-30,2021,Swindon Town,Barrow,2,1
2022-04-30,2021,Tranmere Rovers,Oldham Athletic,2,0
2022-05-02,2021,Salford City,Mansfield Town,2,2
2022-05-02,2021,Port Vale,Newport County,1,2
2022-05-07,2021,Barrow,Northampton Town,1,3
2022-05-07,2021,Bradford City,Carlisle United,2,0
2022-05-07,2021,Bristol Rovers,Scunthorpe United,7,0
2022-05-07,2021,Exeter City,Port Vale,0,1
2022-05-07,2021,Harrogate Town A.F.C.,Sutton United,0,2
2022-05-07,2021,Hartlepool United,Colchester United,0,2
2022-05-07,2021,Leyton Orient,Tranmere Rovers,0,1
2022-05-07,2021,Mansfield Town,Forest Green Rovers,2,2
2022-05-07,2021,Newport County,Rochdale,0,2
2022-05-07,2021,Oldham Athletic,Crawley Town,3,3
2022-05-07,2021,Stevenage Borough,Salford City,4,2
2022-05-07,2021,Walsall,Swindon Town,0,3
Inserte datos en formato
CREATE TABLE football
(
`date` Date,
`season` Int16,
`home_team` LowCardinality(String),
`away_team` LowCardinality(String),
`home_team_goals` Int8,
`away_team_goals` Int8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (date, home_team);
CSVWithNames:
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.csv' FORMAT CSVWithNames;
Lea los datos con el formato
Leer datos
CSVWithNames:
La salida será un CSV con una única fila de encabezado:
SELECT *
FROM football
FORMAT CSVWithNames
"date","season","home_team","away_team","home_team_goals","away_team_goals"
"2022-04-30",2021,"Sutton United","Bradford City",1,4
"2022-04-30",2021,"Swindon Town","Barrow",2,1
"2022-04-30",2021,"Tranmere Rovers","Oldham Athletic",2,0
"2022-05-02",2021,"Port Vale","Newport County",1,2
"2022-05-02",2021,"Salford City","Mansfield Town",2,2
"2022-05-07",2021,"Barrow","Northampton Town",1,3
"2022-05-07",2021,"Bradford City","Carlisle United",2,0
"2022-05-07",2021,"Bristol Rovers","Scunthorpe United",7,0
"2022-05-07",2021,"Exeter City","Port Vale",0,1
"2022-05-07",2021,"Harrogate Town A.F.C.","Sutton United",0,2
"2022-05-07",2021,"Hartlepool United","Colchester United",0,2
"2022-05-07",2021,"Leyton Orient","Tranmere Rovers",0,1
"2022-05-07",2021,"Mansfield Town","Forest Green Rovers",2,2
"2022-05-07",2021,"Newport County","Rochdale",0,2
"2022-05-07",2021,"Oldham Athletic","Crawley Town",3,3
"2022-05-07",2021,"Stevenage Borough","Salford City",4,2
"2022-05-07",2021,"Walsall","Swindon Town",0,3
Configuración del formato
Si la opción
input_format_with_names_use_header está establecida en
1,
las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
De lo contrario, se omitirá la primera fila.