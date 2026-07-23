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Descripción

Se diferencia del formato PrettyCompact en que no utiliza secuencias de escape ANSI. Esto es necesario para mostrar el formato en un navegador, así como para usar la utilidad de línea de comandos ‘watch’.

Ejemplo de uso

Configuración del formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty:
Última modificación el 23 de julio de 2026