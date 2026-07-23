|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
Similar a [
Descripción
Template], pero omite los caracteres de espacio en blanco entre los delimitadores y los valores del flujo de entrada.
Sin embargo, si las cadenas de formato contienen caracteres de espacio en blanco, esos caracteres deberán estar presentes en el flujo de entrada.
También permite especificar marcadores de posición vacíos (
${} o
${:None}) para dividir un delimitador en varias partes y así ignorar los espacios entre ellas.
Estos marcadores de posición se usan únicamente para omitir caracteres de espacio en blanco.
Es posible leer
JSON con este formato si los valores de las columnas siguen el mismo orden en todas las filas.
Este formato solo es adecuado para la entrada.
La siguiente solicitud se puede usar para insertar datos a partir del ejemplo de salida del formato JSON:
Ejemplo de uso
INSERT INTO table_name
SETTINGS
format_template_resultset = '/some/path/resultset.format',
format_template_row = '/some/path/row.format',
format_template_rows_between_delimiter = ','
FORMAT TemplateIgnoreSpaces
/some/path/resultset.format
{${}"meta"${}:${:JSON},${}"data"${}:${}[${data}]${},${}"totals"${}:${:JSON},${}"extremes"${}:${:JSON},${}"rows"${}:${:JSON},${}"rows_before_limit_at_least"${}:${:JSON}${}}
/some/path/row.format
{${}"SearchPhrase"${}:${}${phrase:JSON}${},${}"c"${}:${}${cnt:JSON}${}}