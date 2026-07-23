Entrada Salida Alias ✔ ✗

Similar a [ Template ], pero omite los caracteres de espacio en blanco entre los delimitadores y los valores del flujo de entrada. Sin embargo, si las cadenas de formato contienen caracteres de espacio en blanco, esos caracteres deberán estar presentes en el flujo de entrada. También permite especificar marcadores de posición vacíos ( ${} o ${:None} ) para dividir un delimitador en varias partes y así ignorar los espacios entre ellas. Estos marcadores de posición se usan únicamente para omitir caracteres de espacio en blanco. Es posible leer JSON con este formato si los valores de las columnas siguen el mismo orden en todas las filas.

Este formato solo es adecuado para la entrada.

​ Ejemplo de uso

La siguiente solicitud se puede usar para insertar datos a partir del ejemplo de salida del formato JSON

INSERT INTO table_name SETTINGS format_template_resultset = '/some/path/resultset.format' , format_template_row = '/some/path/row.format' , format_template_rows_between_delimiter = ',' FORMAT TemplateIgnoreSpaces

/some/path/resultset.format {${}"meta"${}:${:JSON},${}"data"${}:${}[${data}]${},${}"totals"${}:${:JSON},${}"extremes"${}:${:JSON},${}"rows"${}:${:JSON},${}"rows_before_limit_at_least"${}:${:JSON}${}}

/some/path/row.format {${}"SearchPhrase"${}:${}${phrase:JSON}${},${}"c"${}:${}${cnt:JSON}${}}