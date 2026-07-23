|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
Produce los datos en forma de una secuencia de sentencias
Descripción
INSERT INTO table (columns...) VALUES (...), (...) ...;.
Ejemplo:
Ejemplo de uso
SELECT number AS x, number + 1 AS y, 'Hello' AS z FROM numbers(10) FORMAT SQLInsert SETTINGS output_format_sql_insert_max_batch_size = 2
Para leer los datos generados en este formato, puede usar el formato de entrada MySQLDump.
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (0, 1, 'Hello'), (1, 2, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (2, 3, 'Hello'), (3, 4, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (4, 5, 'Hello'), (5, 6, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (6, 7, 'Hello'), (7, 8, 'Hello');
INSERT INTO table (x, y, z) VALUES (8, 9, 'Hello'), (9, 10, 'Hello');
Configuración de formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
output_format_sql_insert_max_batch_size
|El número máximo de filas en una sentencia INSERT.
65505
output_format_sql_insert_table_name
|El nombre de la tabla en la consulta INSERT de salida.
'table'
output_format_sql_insert_include_column_names
|Incluye los nombres de las columnas en la consulta INSERT.
true
output_format_sql_insert_use_replace
|Usa la sentencia REPLACE en lugar de INSERT.
false
output_format_sql_insert_quote_names
|Pone entre comillas los nombres de las columnas con el carácter ”`”.
true