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|Salida
|Alias
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Apache ORC es un formato de almacenamiento columnar ampliamente utilizado en el ecosistema de Hadoop.
Descripción
La siguiente tabla compara los tipos de datos ORC compatibles y sus correspondientes tipos de datos de ClickHouse en las consultas
Correspondencia de tipos de datos
INSERT y
SELECT.
|Tipo de dato ORC (
INSERT)
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato ORC (
SELECT)
Boolean
|UInt8
Boolean
Tinyint
|Int8/UInt8/Enum8
Tinyint
Smallint
|Int16/UInt16/Enum16
Smallint
Int
|Int32/UInt32
Int
Bigint
|Int64/UInt32
Bigint
Float
|Float32
Float
Double
|Float64
Double
Decimal
|Decimal
Decimal
Date
|Date32
Date
Timestamp
|DateTime64
Timestamp
String,
Char,
Varchar,
Binary
|String
Binary
List
|Array
List
Struct
|Tuple
Struct
Map
|Map
Map
Int
|IPv4
Int
Binary
|IPv6
Binary
Binary
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
Binary
Binary
|Decimal256
Binary
- Los demás tipos no son compatibles.
- Los arrays pueden anidarse y pueden tener un valor de tipo
Nullablecomo argumento. Los tipos
Tupley
Maptambién pueden anidarse.
- Los tipos de datos de las columnas de una tabla de ClickHouse no tienen por qué coincidir con los campos de datos ORC correspondientes. Al insertar datos, ClickHouse interpreta los tipos de datos según la tabla anterior y luego convierte los datos al tipo de dato definido para la columna de la tabla de ClickHouse.
Ejemplo de uso
Usa un archivo ORC con los siguientes datos, llamado
Inserción de datos
football.orc:
Inserte los datos:
┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐
1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │
2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │
3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │
4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │
5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │
6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │
7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │
8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │
9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │
10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │
11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │
12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │
13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │
14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │
15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │
16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │
17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.orc' FORMAT ORC;
Lea los datos en formato
Lectura de datos
ORC:
SELECT *
FROM football
INTO OUTFILE 'football.orc'
FORMAT ORC
Configuración de formatos
Para intercambiar datos con Hadoop, puede usar el motor de tablas HDFS.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
output_format_arrow_string_as_string
|Usar el tipo String de Arrow en lugar de Binary para las columnas String.
false
output_format_orc_compression_method
|Método de compresión usado para el formato ORC de salida. Valor predeterminado
none
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|Ignorar mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir las columnas de Arrow con las columnas de ClickHouse.
false
input_format_arrow_allow_missing_columns
|Permitir columnas ausentes al leer datos Arrow.
false
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|Permitir omitir columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema del formato Arrow.
false