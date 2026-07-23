|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
En este formato, todos los datos se representan como un único objeto JSON.
Descripción
El formato
JSONColumns almacena todos los datos en memoria intermedia y luego los genera como un único bloque, por lo que puede provocar un alto consumo de memoria.
Ejemplo de uso
Utilice un archivo JSON con los siguientes datos, llamado
Inserción de datos
football.json:
Inserte los datos:
{
"date": ["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
"season": [2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
"home_team": ["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
"away_team": ["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
"home_team_goals": [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
"away_team_goals": [4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONColumns;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
JSONColumns:
La salida estará en formato JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONColumns
{
"date": ["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
"season": [2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
"home_team": ["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
"away_team": ["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
"home_team_goals": [1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
"away_team_goals": [4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
}
Durante la importación, se omitirán las columnas con nombres desconocidos si la configuración
Configuración del formato
input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
Las columnas que no estén presentes en el bloque se completarán con valores predeterminados (aquí puede usar la configuración
input_format_defaults_for_omitted_fields)