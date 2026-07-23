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Descripción

La salida de los formatos JSONColumns* proporciona el nombre del campo de ClickHouse y, a continuación, el contenido de cada fila de la tabla para ese campo; visualmente, los datos se giran 90 grados hacia la izquierda.
En este formato, todos los datos se representan como un único objeto JSON.
El formato JSONColumns almacena todos los datos en memoria intermedia y luego los genera como un único bloque, por lo que puede provocar un alto consumo de memoria.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Utilice un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato JSONColumns:
La salida estará en formato JSON:

Configuración del formato

Durante la importación, se omitirán las columnas con nombres desconocidos si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. Las columnas que no estén presentes en el bloque se completarán con valores predeterminados (aquí puede usar la configuración input_format_defaults_for_omitted_fields)
Última modificación el 23 de julio de 2026