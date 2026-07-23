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Descripción

Se diferencia del formato TabSeparated en que los nombres de las columnas se escriben en la primera fila, mientras que los tipos de columna se escriben en la segunda.
  • Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
  • Si la configuración input_format_with_types_use_header está establecida en 1, los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Usa el siguiente archivo TSV, llamado football.tsv:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato TabSeparatedWithNamesAndTypes:
La salida estará en formato delimitado por tabulaciones, con dos filas de encabezado para los nombres y los tipos de las columnas:

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026