|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Descripción
ArrowStream es el formato de Apache Arrow para el «modo stream». Está diseñado para procesar flujos en memoria.
En el siguiente ejemplo usamos el conjunto de datos
Ejemplo de uso
forex, que está disponible en el
Playground de SQL de ClickHouse. Puede conectarse a él
de forma remota con
clickhouse-client usando el host
sql-clickhouse.clickhouse.com
y el usuario
demo (que no tiene contraseña). La tabla
forex se encuentra en la
base de datos
forex, así que la seleccionamos como base de datos predeterminada:
La tabla
clickhouse-client --secure --host sql-clickhouse.clickhouse.com --user demo --database forex
forex almacena tipos de cambio de divisas. Podemos comprobar su tamaño y
el nivel de compresión en disco consultando
system.columns:
Query
SELECT
table,
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS compressed_size,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS uncompressed_size,
sum(data_compressed_bytes) / sum(data_uncompressed_bytes) AS compression_ratio
FROM system.columns
WHERE (database = 'forex') AND (table = 'forex')
GROUP BY table
ORDER BY table ASC
A diferencia del formato
Response
┌─table─┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬───compression_ratio─┐
1. │ forex │ 63.69 GiB │ 280.48 GiB │ 0.22708227109363446 │
└───────┴─────────────────┴───────────────────┴─────────────────────┘
Arrow en “modo archivo”, que
requiere el resultado completo antes de poder leerse,
ArrowStream se entrega como una
secuencia de lotes de registros que un consumidor puede leer de forma incremental a medida que
llegan. Esto lo hace muy adecuado para transmitir el resultado de una consulta directamente a una
herramienta de visualización o analítica sin materializar antes el conjunto de datos completo.
Para transmitir el resultado, envíe la consulta a través de la interfaz HTTP de ClickHouse con una
solicitud
POST y lea la respuesta como un flujo Arrow. Desactivamos la compresión
de la salida Arrow mediante la opción
output_format_arrow_compression_method
para que los consumidores puedan decodificar los lotes directamente a medida que se reciben.
La salida de
ArrowStream es binaria sin procesar, así que, en lugar de imprimirla en la
terminal, la canalizamos a un consumidor. El flujo es autodescriptivo (lleva
su propio esquema), así que aquí lo canalizamos directamente a
clickhouse-local, que lee los
lotes entrantes con
--input-format ArrowStream y los consulta como una tabla.
La tabla
forex es grande, así que acotamos la consulta remota con un predicado
WHERE
y un
LIMIT para que este ejemplo sea breve:
curl "https://sql-clickhouse.clickhouse.com:8443/?user=demo&database=forex" \
--data-binary "
SELECT
concat(base, '.', quote) AS base_quote,
datetime AS last_update,
CAST(bid, 'Float32') AS bid,
CAST(ask, 'Float32') AS ask,
ask - bid AS spread
FROM forex
WHERE base = 'USD' AND quote = 'CHF'
ORDER BY datetime ASC
LIMIT 5
FORMAT ArrowStream
SETTINGS output_format_arrow_compression_method='none'" \
| clickhouse-local --input-format ArrowStream \
--query "SELECT * FROM table ORDER BY last_update ASC FORMAT PrettyCompact"
El mismo flujo puede consumirse de forma incremental con cualquier client compatible con Arrow, que lo lee lote por lote en lugar de almacenar en un búfer todo el resultado. Por ejemplo, con la biblioteca Apache Arrow para JavaScript, un
Response
┌─base_quote─┬─────────────last_update─┬────bid─┬────ask─┬────────────────spread─┐
1. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:44.000 │ 1.688 │ 1.6885 │ 0.0005000829696655273 │
2. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:46.000 │ 1.6885 │ 1.689 │ 0.0004999637603759766 │
3. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:48.000 │ 1.6886 │ 1.6891 │ 0.0005000829696655273 │
4. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:23:49.000 │ 1.6888 │ 1.6893 │ 0.0004999637603759766 │
5. │ USD.CHF │ 2000-05-30 17:24:45.000 │ 1.689 │ 1.6895 │ 0.0004999637603759766 │
└────────────┴─────────────────────────┴────────┴────────┴───────────────────────┘
RecordBatchReader genera cada lote de registros en cuanto se transmite desde el
servidor:
Para ver una guía completa sobre cómo transmitir datos
const reader = await RecordBatchReader.from(response);
await reader.open();
for await (const recordBatch of reader) {
const batchTable = new Table(recordBatch);
const ipcStream = tableToIPC(batchTable, 'stream');
const bytes = new Uint8Array(ipcStream);
table.update(bytes);
}
ArrowStream desde ClickHouse a una
visualización en tiempo real con Perspective, consulta
la entrada del blog
Visualizaciones en tiempo real en streaming con ClickHouse, Apache Arrow y Perspective.
Configuración del formato
ArrowStream comparte la misma configuración de formato que
Arrow.
|Setting
|Description
|Default
input_format_arrow_allow_missing_columns
|Permite columnas faltantes al leer formatos de entrada Arrow
1
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|No distingue entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir columnas de Arrow con columnas de CH.
0
input_format_arrow_import_nested
|Configuración obsoleta; no hace nada.
0
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema del formato Arrow
0
input_format_arrow_use_native_reader
|Usa el lector nativo de ClickHouse para los formatos
Arrow y
ArrowStream en lugar de la biblioteca Apache Arrow. Establézcalo en
0 para usar el lector de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_compression_method
|Método de compresión del formato de salida Arrow. Códecs compatibles: lz4_frame, zstd, none (sin comprimir)
lz4_frame
output_format_arrow_date_as_uint16
|Escribe valores Date como números simples de 16 bits (se vuelven a leer como UInt16), en lugar de convertirlos al tipo Arrow DATE32 de 32 bits (se vuelven a leer como Date32).
0
output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array
|Usa el tipo Arrow FIXED_SIZE_BINARY en lugar de Binary para columnas FixedString.
1
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
|Habilita la salida del tipo LowCardinality como tipo Diccionario de Arrow
0
output_format_arrow_string_as_string
|Usa el tipo String de Arrow en lugar de Binary para columnas String
1
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary
|Genera como datos binarios sin procesar un tipo que no tiene equivalente en Arrow (p. ej.,
BFloat16,
AggregateFunction). Si es false, ese tipo genera una excepción. Se aplica tanto al escritor nativo como al de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary
|Usa siempre enteros de 64 bits para los índices de diccionario en el formato Arrow
0
output_format_arrow_use_native_writer
|Usa el escritor nativo de ClickHouse para los formatos
Arrow y
ArrowStream en lugar de la biblioteca Apache Arrow. Establézcalo en
0 para usar el escritor de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary
|Usa enteros con signo para los índices de diccionario en el formato Arrow
1