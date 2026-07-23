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Descripción

Se diferencia del formato PrettySpaceNoEscapes en que se almacenan en búfer hasta 10,000 filas y luego se muestran como una sola tabla, en lugar de por bloques.

Ejemplo de uso

Configuración del formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty:
Última modificación el 23 de julio de 2026