Formato de valores separados por comas (RFC). Al formatear, las filas se encierran entre comillas dobles. Una comilla doble dentro de una cadena se genera como dos comillas dobles seguidas. No hay otras reglas para el escape de caracteres.
Descripción
- La fecha y la fecha-hora se encierran entre comillas dobles.
- Los números se generan sin comillas.
- Los valores se separan mediante un carácter delimitador, que es
,de forma predeterminada. El carácter delimitador se define en el ajuste format_csv_delimiter.
- Las filas se separan usando el salto de línea de Unix (LF).
- Los arrays se serializan en CSV de la siguiente manera:
- primero, el array se serializa como una cadena, igual que en el formato TabSeparated
- La cadena resultante se genera en CSV entre comillas dobles.
- Las tuplas en formato CSV se serializan como columnas independientes (es decir, se pierde su anidamiento en la tupla).
$ clickhouse-client --format_csv_delimiter="|" --query="INSERT INTO test.csv FORMAT CSV" < data.csv
Al analizar, todos los valores pueden interpretarse con o sin comillas. Se admiten tanto comillas dobles como simples. Las filas también pueden escribirse sin comillas. En ese caso, se analizan hasta el carácter delimitador o el salto de línea (CR o LF). Sin embargo, contraviniendo el RFC, al analizar filas sin comillas, se ignoran los espacios y tabulaciones iniciales y finales. El salto de línea admite los tipos Unix (LF), Windows (CR LF) y Mac OS Classic (CR LF).
De forma predeterminada, el delimitador es
,
Consulta la configuración format_csv_delimiter para obtener más información.
NULL se formatea según la configuración format_csv_null_representation (el valor predeterminado es
\N).
En los datos de entrada, los valores
ENUM pueden representarse como nombres o como ID.
Primero, intentamos hacer coincidir el valor de entrada con el nombre del
ENUM.
Si no lo logramos y el valor de entrada es un número, intentamos hacer coincidir ese número con el ID del
ENUM.
Si los datos de entrada contienen solo ID de
ENUM, se recomienda habilitar la configuración input_format_csv_enum_as_number para optimizar el análisis de
ENUM.
Ejemplo de uso
Configuración del formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
|Notas
|format_csv_delimiter
|el carácter que se considerará delimitador en los datos CSV.
,
|format_csv_allow_single_quotes
|permitir cadenas entre comillas simples.
true
|format_csv_allow_double_quotes
|permitir cadenas entre comillas dobles.
true
|format_csv_null_representation
|representación personalizada de NULL en formato CSV.
\N
|input_format_csv_empty_as_default
|tratar los campos vacíos de la entrada CSV como valores predeterminados.
true
|Para expresiones predeterminadas complejas, también se debe habilitar input_format_defaults_for_omitted_fields.
|input_format_csv_missing_nullable_as_empty_string
|leer un valor ausente de
Nullable(String) como una cadena vacía en lugar de NULL, independientemente de
input_format_csv_empty_as_default.
false
|input_format_csv_enum_as_number
|tratar los valores enum insertados en formatos CSV como índices de enum.
false
|input_format_csv_use_best_effort_in_schema_inference
|usar algunos ajustes y heurísticas para la inferencia de esquema en formato CSV. Si se deshabilita, todos los campos se inferirán como Strings.
true
|input_format_csv_arrays_as_nested_csv
|al leer Array desde CSV, esperar que sus elementos se hayan serializado como CSV anidado y luego se hayan colocado en una cadena.
false
|output_format_csv_crlf_end_of_line
|si se establece en true, el final de línea en el formato de salida CSV será
\r\n en lugar de
\n.
false
|input_format_csv_skip_first_lines
|omitir el número especificado de líneas al comienzo de los datos.
0
|input_format_csv_detect_header
|detectar automáticamente el encabezado con nombres y tipos en formato CSV.
true
|input_format_csv_skip_trailing_empty_lines
|omitir las líneas vacías finales al final de los datos.
false
|input_format_csv_trim_whitespaces
|recortar espacios y tabulaciones en cadenas CSV sin comillas.
true
|input_format_csv_allow_whitespace_or_tab_as_delimiter
|permitir usar espacios en blanco o tabulaciones como delimitador de campos en cadenas CSV.
false
|input_format_csv_allow_variable_number_of_columns
|permitir un número variable de columnas en formato CSV, ignorar las columnas adicionales y usar valores predeterminados en las columnas faltantes.
false
|input_format_csv_use_default_on_bad_values
|permitir establecer un valor predeterminado para una columna cuando falle la deserialización de un campo CSV debido a un valor incorrecto.
false
|input_format_csv_try_infer_numbers_from_strings
|intentar inferir números a partir de campos de cadena durante la inferencia de esquema.
false