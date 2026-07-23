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Descripción

Formato de valores separados por comas (RFC). Al formatear, las filas se encierran entre comillas dobles. Una comilla doble dentro de una cadena se genera como dos comillas dobles seguidas. No hay otras reglas para el escape de caracteres.
  • La fecha y la fecha-hora se encierran entre comillas dobles.
  • Los números se generan sin comillas.
  • Los valores se separan mediante un carácter delimitador, que es , de forma predeterminada. El carácter delimitador se define en el ajuste format_csv_delimiter.
  • Las filas se separan usando el salto de línea de Unix (LF).
  • Los arrays se serializan en CSV de la siguiente manera:
    • primero, el array se serializa como una cadena, igual que en el formato TabSeparated
    • La cadena resultante se genera en CSV entre comillas dobles.
  • Las tuplas en formato CSV se serializan como columnas independientes (es decir, se pierde su anidamiento en la tupla).
De forma predeterminada, el delimitador es , Consulta la configuración format_csv_delimiter para obtener más información.
Al analizar, todos los valores pueden interpretarse con o sin comillas. Se admiten tanto comillas dobles como simples. Las filas también pueden escribirse sin comillas. En ese caso, se analizan hasta el carácter delimitador o el salto de línea (CR o LF). Sin embargo, contraviniendo el RFC, al analizar filas sin comillas, se ignoran los espacios y tabulaciones iniciales y finales. El salto de línea admite los tipos Unix (LF), Windows (CR LF) y Mac OS Classic (CR LF). NULL se formatea según la configuración format_csv_null_representation (el valor predeterminado es \N). En los datos de entrada, los valores ENUM pueden representarse como nombres o como ID. Primero, intentamos hacer coincidir el valor de entrada con el nombre del ENUM. Si no lo logramos y el valor de entrada es un número, intentamos hacer coincidir ese número con el ID del ENUM. Si los datos de entrada contienen solo ID de ENUM, se recomienda habilitar la configuración input_format_csv_enum_as_number para optimizar el análisis de ENUM.

Ejemplo de uso

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026