Formato de valores separados por comas ( RFC ). Al formatear, las filas se encierran entre comillas dobles. Una comilla doble dentro de una cadena se genera como dos comillas dobles seguidas. No hay otras reglas para el escape de caracteres.

La fecha y la fecha-hora se encierran entre comillas dobles.

Los números se generan sin comillas.

Los valores se separan mediante un carácter delimitador, que es , de forma predeterminada. El carácter delimitador se define en el ajuste format_csv_delimiter.

de forma predeterminada. El carácter delimitador se define en el ajuste format_csv_delimiter. Las filas se separan usando el salto de línea de Unix (LF).

Los arrays se serializan en CSV de la siguiente manera: primero, el array se serializa como una cadena, igual que en el formato TabSeparated La cadena resultante se genera en CSV entre comillas dobles.

Las tuplas en formato CSV se serializan como columnas independientes (es decir, se pierde su anidamiento en la tupla).

$ clickhouse-client --format_csv_delimiter= "|" --query= "INSERT INTO test.csv FORMAT CSV" < data.csv

, Consulta la configuración De forma predeterminada, el delimitador esConsulta la configuración format_csv_delimiter para obtener más información.

Al analizar, todos los valores pueden interpretarse con o sin comillas. Se admiten tanto comillas dobles como simples.

Las filas también pueden escribirse sin comillas. En ese caso, se analizan hasta el carácter delimitador o el salto de línea (CR o LF). Sin embargo, contraviniendo el RFC, al analizar filas sin comillas, se ignoran los espacios y tabulaciones iniciales y finales. El salto de línea admite los tipos Unix (LF), Windows (CR LF) y Mac OS Classic (CR LF).

NULL se formatea según la configuración \N ). se formatea según la configuración format_csv_null_representation (el valor predeterminado es).

ENUM pueden representarse como nombres o como ID. Primero, intentamos hacer coincidir el valor de entrada con el nombre del ENUM . Si no lo logramos y el valor de entrada es un número, intentamos hacer coincidir ese número con el ID del ENUM . Si los datos de entrada contienen solo ID de ENUM , se recomienda habilitar la configuración ENUM . En los datos de entrada, los valorespueden representarse como nombres o como ID. Primero, intentamos hacer coincidir el valor de entrada con el nombre del. Si no lo logramos y el valor de entrada es un número, intentamos hacer coincidir ese número con el ID del. Si los datos de entrada contienen solo ID de, se recomienda habilitar la configuración input_format_csv_enum_as_number para optimizar el análisis de

​ Ejemplo de uso

​ Configuración del formato