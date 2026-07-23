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El formato
Descripción
DWARF analiza símbolos de depuración DWARF de un archivo ELF (ejecutable, biblioteca o archivo objeto).
Es similar a
dwarfdump, pero mucho más rápido (cientos de MB/s) y admite SQL.
Produce una fila por cada Debug Information Entry (DIE) en la sección
.debug_info
e incluye entradas “null” que la codificación DWARF utiliza para terminar listas de hijos en el árbol.
El formato
.debug_info consta de units, que corresponden a unidades de compilación:
- Cada unit es un árbol de DIEs, con un DIE
compile_unitcomo raíz.
- Cada DIE tiene una etiqueta y una lista de atributos.
- Cada atributo tiene un nombre y un valor (y también una forma, que especifica cómo se codifica el valor).
- funciones (tag =
subprogram)
- clases/structs/enums (
class_type/
structure_type/
enumeration_type)
- variables (
variable)
- argumentos de función (
formal_parameter).
class_type puede contener DIEs
subprogram que representan métodos de la clase.
DWARF genera las siguientes columnas:
offset- posición del DIE en la sección
.debug_info
size- número de bytes del DIE codificado (incluidos los atributos)
tag- tipo del DIE; se omite el prefijo convencional “DW_TAG_”
unit_name- nombre de la unidad de compilación que contiene este DIE
unit_offset- posición de la unidad de compilación que contiene este DIE en la sección
.debug_info
ancestor_tags- array de etiquetas de los ancestros del DIE actual en el árbol, en orden del más interno al más externo
ancestor_offsets- offsets de los ancestros, en paralelo con
ancestor_tags
- algunos atributos comunes duplicados del array de atributos por comodidad:
name
linkage_name- nombre completo calificado con name mangling; normalmente solo lo tienen las funciones (pero no todas)
decl_file- nombre del archivo de código fuente donde se declaró esta entidad
decl_line- número de línea del código fuente donde se declaró esta entidad
-
- arrays paralelos que describen los atributos:
attr_name- nombre del atributo; se omite el prefijo convencional “DW_AT_”
attr_form- cómo se codifica e interpreta el atributo; se omite el prefijo convencional DW_FORM_
attr_int- valor entero del atributo; 0 si el atributo no tiene un valor numérico
attr_str- valor de cadena del atributo; vacío si el atributo no tiene un valor de cadena
-
El formato
Ejemplo de uso
DWARF puede utilizarse para encontrar las unidades de compilación que tienen el mayor número de definiciones de funciones (incluidas las instanciaciones de plantillas y las funciones de los archivos de cabecera incluidos):
Query
SELECT
unit_name,
count() AS c
FROM file('programs/clickhouse', DWARF)
WHERE tag = 'subprogram' AND NOT has(attr_name, 'declaration')
GROUP BY unit_name
ORDER BY c DESC
LIMIT 3
Response
┌─unit_name──────────────────────────────────────────────────┬─────c─┐
│ ./src/Core/Settings.cpp │ 28939 │
│ ./src/AggregateFunctions/AggregateFunctionSumMap.cpp │ 23327 │
│ ./src/AggregateFunctions/AggregateFunctionUniqCombined.cpp │ 22649 │
└────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘
3 rows in set. Elapsed: 1.487 sec. Processed 139.76 million rows, 1.12 GB (93.97 million rows/s., 752.77 MB/s.)
Peak memory usage: 271.92 MiB.