.debug_info consta de units, que corresponden a unidades de compilación:

Cada unit es un árbol de DIEs, con un DIE compile_unit como raíz.

como raíz. Cada DIE tiene una etiqueta y una lista de atributos.

Cada atributo tiene un nombre y un valor (y también una forma, que especifica cómo se codifica el valor).

Los DIE representan elementos del código fuente, y su etiqueta indica de qué tipo de elemento se trata. Por ejemplo, hay:

funciones (tag = subprogram )

) clases/structs/enums ( class_type / structure_type / enumeration_type )

/ / ) variables ( variable )

) argumentos de función ( formal_parameter ).