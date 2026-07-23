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Descripción

El formato DWARF analiza símbolos de depuración DWARF de un archivo ELF (ejecutable, biblioteca o archivo objeto). Es similar a dwarfdump, pero mucho más rápido (cientos de MB/s) y admite SQL. Produce una fila por cada Debug Information Entry (DIE) en la sección .debug_info e incluye entradas “null” que la codificación DWARF utiliza para terminar listas de hijos en el árbol.
.debug_info consta de units, que corresponden a unidades de compilación:
  • Cada unit es un árbol de DIEs, con un DIE compile_unit como raíz.
  • Cada DIE tiene una etiqueta y una lista de atributos.
  • Cada atributo tiene un nombre y un valor (y también una forma, que especifica cómo se codifica el valor).
Los DIE representan elementos del código fuente, y su etiqueta indica de qué tipo de elemento se trata. Por ejemplo, hay:
  • funciones (tag = subprogram)
  • clases/structs/enums (class_type/structure_type/enumeration_type)
  • variables (variable)
  • argumentos de función (formal_parameter).
La estructura en árbol refleja el código fuente correspondiente. Por ejemplo, un DIE class_type puede contener DIEs subprogram que representan métodos de la clase.
El formato DWARF genera las siguientes columnas:
  • offset - posición del DIE en la sección .debug_info
  • size - número de bytes del DIE codificado (incluidos los atributos)
  • tag - tipo del DIE; se omite el prefijo convencional “DW_TAG_”
  • unit_name - nombre de la unidad de compilación que contiene este DIE
  • unit_offset - posición de la unidad de compilación que contiene este DIE en la sección .debug_info
  • ancestor_tags - array de etiquetas de los ancestros del DIE actual en el árbol, en orden del más interno al más externo
  • ancestor_offsets - offsets de los ancestros, en paralelo con ancestor_tags
  • algunos atributos comunes duplicados del array de atributos por comodidad:
    • name
    • linkage_name - nombre completo calificado con name mangling; normalmente solo lo tienen las funciones (pero no todas)
    • decl_file - nombre del archivo de código fuente donde se declaró esta entidad
    • decl_line - número de línea del código fuente donde se declaró esta entidad
  • arrays paralelos que describen los atributos:
    • attr_name - nombre del atributo; se omite el prefijo convencional “DW_AT_”
    • attr_form - cómo se codifica e interpreta el atributo; se omite el prefijo convencional DW_FORM_
    • attr_int - valor entero del atributo; 0 si el atributo no tiene un valor numérico
    • attr_str - valor de cadena del atributo; vacío si el atributo no tiene un valor de cadena

Ejemplo de uso

El formato DWARF puede utilizarse para encontrar las unidades de compilación que tienen el mayor número de definiciones de funciones (incluidas las instanciaciones de plantillas y las funciones de los archivos de cabecera incluidos):
Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026