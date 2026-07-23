|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
Es similar al formato
Descripción
RowBinaryWithNamesAndTypes, pero con un byte adicional antes de cada celda que indica si debe usarse el valor
DEFAULT de la columna, exactamente igual que en el formato
RowBinaryWithDefaults. Esta combinación admite operaciones
INSERT con evolución del esquema: el emisor puede omitir columnas del encabezado (reciben el
DEFAULT de la columna de destino) y, para cualquier columna que sí envíe, puede marcar celdas individuales como “usar el
DEFAULT de la columna” sin confundirlo con
NULL.
Este formato es solo de entrada.
El encabezado es idéntico a
Formato de transmisión
RowBinaryWithNamesAndTypes:
- Un
VarUIntcon el número de columnas
N.
N
Stringcon prefijo de longitud que contienen los nombres de las columnas.
Ntipos de columna: nombres textuales o codificación binaria compacta, según la configuración de
output_format_binary_encode_types_in_binary_format/
input_format_binary_decode_types_in_binary_format.
N celdas. Para cada celda:
- Un único byte marcador
UInt8.
0x01— usa la expresión
DEFAULTde la columna de destino. No le siguen bytes de valor.
0x00— a continuación viene un valor, serializado mediante el serializador
RowBinarydel tipo de la columna. Para
Nullable(T), los bytes del valor comienzan con el byte nulo de
Nullable(
0para no nulo,
1para NULL) y, si no es nulo, luego el valor interno.
-
El marcador de valor por defecto por celda y el byte nulo integrado de
Valores por defecto vs NULL
Nullable son independientes. Una columna
Nullable(UInt32) DEFAULT 42 puede enviarse de tres formas distintas por fila:
|Bytes
|Significado
01
|Usar
DEFAULT 42.
00 01
|Ruta de valor y luego
NULL mediante el tipo
Nullable.
00 00 …
|Ruta de valor y luego un valor interno no nulo.
Evolución del esquema
|Caso
|Comportamiento
|Columna ausente por completo del encabezado del archivo
|Se rellena en el destino mediante
insertDefaultsForNotSeenColumns; condicionado por
defaults_for_omitted_fields.
|Columna presente en el encabezado, marcador de celda
0x01
insertDefault por fila.
|Columna presente en el encabezado, marcador de celda
0x00
|El valor se analiza normalmente.
|Columna adicional en el encabezado, no presente en la tabla de destino
|Se descarta silenciosamente cuando
input_format_skip_unknown_fields = 1 (primero se consume el marcador; si es
0x01, no se hace nada más; si es
0x00, el valor tipado se analiza y se descarta).
Ejemplo de uso
Query
SELECT * FROM format(
'RowBinaryWithNamesAndTypesAndDefaults',
'x Nullable(UInt32) DEFAULT 42',
unhex('01' || '0178' || '10' || hex('Nullable(UInt32)') || '01')
);
Response
┌──x─┐
│ 42 │
└────┘
- El encabezado contiene una columna llamada
xde tipo
Nullable(UInt32).
- La celda usa el marcador
0x01, que significa “usar
DEFAULT 42”.
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo
Ajustes de formato
RowBinary.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
format_binary_max_string_size
|El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Permite escribir tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Permite leer tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Permite escribir valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de salida
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Permite leer valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de entrada
RowBinary.
false