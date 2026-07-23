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Descripción

ClickHouse admite la lectura de volcados de MySQL. Lee todos los datos de las consultas INSERT correspondientes a una sola tabla del volcado. Si hay más de una tabla, de forma predeterminada lee los datos de la primera.
Este formato admite la inferencia de esquema: si el volcado contiene una consulta CREATE para la tabla especificada, la estructura se infiere a partir de ella; de lo contrario, el esquema se infiere a partir de los datos de las consultas INSERT.

Ejemplo de uso

Dado el siguiente archivo de volcado SQL:
dump.sql
Podemos ejecutar las siguientes consultas:
Query
Response
Query
Response

Configuración del formato

Puede especificar el nombre de la tabla de la que se leerán los datos mediante la opción input_format_mysql_dump_table_name. Si la opción input_format_mysql_dump_map_columns está establecida en 1 y el volcado contiene una consulta CREATE para la tabla especificada o nombres de columna en la consulta INSERT, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre. Las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1.
Última modificación el 23 de julio de 2026