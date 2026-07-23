|Entrada
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|Alias
|✔
|✗
ClickHouse admite la lectura de volcados de MySQL. Lee todos los datos de las consultas
Descripción
INSERT correspondientes a una sola tabla del volcado.
Si hay más de una tabla, de forma predeterminada lee los datos de la primera.
Este formato admite la inferencia de esquema: si el volcado contiene una consulta
CREATE para la tabla especificada, la estructura se infiere a partir de ella; de lo contrario, el esquema se infiere a partir de los datos de las consultas
INSERT.
Dado el siguiente archivo de volcado SQL:
Ejemplo de uso
Podemos ejecutar las siguientes consultas:
dump.sql
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `test` (
`x` int DEFAULT NULL,
`y` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
INSERT INTO `test` VALUES (1,NULL),(2,NULL),(3,NULL),(3,NULL),(4,NULL),(5,NULL),(6,7);
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `test 3` (
`y` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
INSERT INTO `test 3` VALUES (1);
/*!40101 SET @saved_cs_client = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `test2` (
`x` int DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
INSERT INTO `test2` VALUES (1),(2),(3);
Query
DESCRIBE TABLE file(dump.sql, MySQLDump)
SETTINGS input_format_mysql_dump_table_name = 'test2'
Response
┌─name─┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ x │ Nullable(Int32) │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘
Query
SELECT *
FROM file(dump.sql, MySQLDump)
SETTINGS input_format_mysql_dump_table_name = 'test2'
Response
┌─x─┐
│ 1 │
│ 2 │
│ 3 │
└───┘
Puede especificar el nombre de la tabla de la que se leerán los datos mediante la opción
Configuración del formato
input_format_mysql_dump_table_name.
Si la opción
input_format_mysql_dump_map_columns está establecida en
1 y el volcado contiene una consulta
CREATE para la tabla especificada o nombres de columna en la consulta
INSERT, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre.
Las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción
input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.