|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
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El formato
Descripción
ProtobufList es similar al formato
Protobuf, pero las filas se representan como una secuencia de submensajes contenidos en un mensaje con el nombre fijo «Envelope».
Por ejemplo:
Ejemplo de uso
SELECT * FROM test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'
Donde el archivo
cat protobuflist_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.table FORMAT ProtobufList SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType'"
schemafile.proto queda así:
El tipo de mensaje especificado en
schemafile.proto
syntax = "proto3";
message Envelope {
message MessageType {
string name = 1;
string surname = 2;
uint32 birthDate = 3;
repeated string phoneNumbers = 4;
};
MessageType row = 1;
};
format_schema se determina buscando primero si existe como un tipo anidado dentro de un mensaje
Envelope de nivel superior. Si no se encuentra ninguna coincidencia allí —ya sea porque el esquema no tiene un mensaje
Envelope o porque
Envelope no contiene un mensaje con el nombre solicitado—, se usa directamente el mensaje de nivel superior con ese nombre.