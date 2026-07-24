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Descripción

El formato ProtobufList es similar al formato Protobuf, pero las filas se representan como una secuencia de submensajes contenidos en un mensaje con el nombre fijo «Envelope».

Ejemplo de uso

Por ejemplo:
Donde el archivo schemafile.proto queda así:
schemafile.proto
El tipo de mensaje especificado en format_schema se determina buscando primero si existe como un tipo anidado dentro de un mensaje Envelope de nivel superior. Si no se encuentra ninguna coincidencia allí —ya sea porque el esquema no tiene un mensaje Envelope o porque Envelope no contiene un mensaje con el nombre solicitado—, se usa directamente el mensaje de nivel superior con ese nombre.

Ajustes de formato

Última modificación el 24 de julio de 2026