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Descripción

Se diferencia del formato JSONCompactEachRow en que también muestra la fila de encabezado con los nombres de las columnas, de forma similar al formato TabSeparatedWithNames.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Con un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserte los datos:

Leer datos

Lea los datos con el formato JSONCompactEachRowWithNames:
La salida estará en formato JSON:

Configuración de formato

Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026