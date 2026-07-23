Skip to main content

Descripción

El formato JSON lee y genera datos en formato JSON. El formato JSON devuelve lo siguiente: El tipo JSON es compatible con JavaScript. Para garantizarlo, algunos caracteres se escapan adicionalmente:
  • la barra / se escapa como \/
  • los saltos de línea alternativos U+2028 y U+2029, que causan problemas en algunos navegadores, se escapan como \uXXXX.
  • Los caracteres de control ASCII se escapan: retroceso, salto de página, salto de línea, retorno de carro y tabulación horizontal se reemplazan por \b, \f, \n, \r, \t, así como los bytes restantes en el rango 00-1F mediante secuencias \uXXXX.
  • Las secuencias UTF-8 no válidas se sustituyen por el carácter de reemplazo � para que el texto de salida conste de secuencias UTF-8 válidas.
Para mantener la compatibilidad con JavaScript, los enteros Int64 y UInt64 se encierran entre comillas dobles de forma predeterminada. Para quitar las comillas, puede establecer el parámetro de configuración output_format_json_quote_64bit_integers en 0. ClickHouse admite NULL, que se muestra como null en la salida JSON. Para habilitar los valores +nan, -nan, +inf, -inf en la salida, establezca output_format_json_quote_denormals en 1.

Ejemplo de uso

Ejemplo:

Configuración de formato

Para el formato de entrada JSON, si la configuración input_format_json_validate_types_from_metadata se establece en 1, los tipos definidos en los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla.

Véase también

Última modificación el 23 de julio de 2026