|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
El formato
Descripción
JSON lee y genera datos en formato JSON.
El formato
JSON devuelve lo siguiente:
El tipo
|Parameter
|Description
meta
|Nombres y tipos de columnas.
data
|Tablas de datos.
rows
|El número total de filas de salida.
rows_before_limit_at_least
|La estimación mínima del número de filas que habría habido sin LIMIT. Solo se devuelve si la consulta contiene LIMIT. Esta estimación se calcula a partir de los bloques de datos procesados en el pipeline de consulta antes de la transformación LIMIT, pero después puede ser descartada por dicha transformación. Si los bloques ni siquiera llegaron a la transformación LIMIT en el pipeline de consulta, no participan en la estimación.
statistics
|Estadísticas como
elapsed,
rows_read,
bytes_read.
totals
|Valores totales (cuando se usa WITH TOTALS).
extremes
|Valores extremos (cuando
extremes se establece en 1).
JSON es compatible con JavaScript. Para garantizarlo, algunos caracteres se escapan adicionalmente:
- la barra
/se escapa como
\/
- los saltos de línea alternativos
U+2028y
U+2029, que causan problemas en algunos navegadores, se escapan como
\uXXXX.
- Los caracteres de control ASCII se escapan: retroceso, salto de página, salto de línea, retorno de carro y tabulación horizontal se reemplazan por
\b,
\f,
\n,
\r,
\t, así como los bytes restantes en el rango 00-1F mediante secuencias
\uXXXX.
- Las secuencias UTF-8 no válidas se sustituyen por el carácter de reemplazo � para que el texto de salida conste de secuencias UTF-8 válidas.
output_format_json_quote_64bit_integers en
0.
ClickHouse admite NULL, que se muestra como
null en la salida JSON. Para habilitar los valores
+nan,
-nan,
+inf,
-inf en la salida, establezca output_format_json_quote_denormals en
1.
Ejemplo:
Ejemplo de uso
SELECT SearchPhrase, count() AS c FROM test.hits GROUP BY SearchPhrase WITH TOTALS ORDER BY c DESC LIMIT 5 FORMAT JSON
{
"meta":
[
{
"name": "num",
"type": "Int32"
},
{
"name": "str",
"type": "String"
},
{
"name": "arr",
"type": "Array(UInt8)"
}
],
"data":
[
{
"num": 42,
"str": "hello",
"arr": [0,1]
},
{
"num": 43,
"str": "hello",
"arr": [0,1,2]
},
{
"num": 44,
"str": "hello",
"arr": [0,1,2,3]
}
],
"rows": 3,
"rows_before_limit_at_least": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.001137687,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
Para el formato de entrada JSON, si la configuración
Configuración de formato
input_format_json_validate_types_from_metadata se establece en
1,
los tipos definidos en los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla.
Véase también
- formato JSONEachRow
- ajuste output_format_json_array_of_rows