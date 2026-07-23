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Apache Avro es un formato de serialización orientado a filas que utiliza codificación binaria para procesar datos de forma eficiente. El formato
Descripción
AvroConfluent admite leer y escribir mensajes codificados en Avro mediante Confluent Schema Registry (o servicios compatibles con su API).
Cada mensaje utiliza el wire format de Confluent: un byte mágico (
0x00), seguido de un ID de esquema de 4 bytes en formato big-endian, seguido del dato binario de Avro. Durante la lectura, ClickHouse resuelve el ID de esquema consultando el registro. Durante la escritura, ClickHouse registra el esquema derivado de las columnas de salida y antepone el ID resultante a cada fila. Los esquemas se almacenan en caché para un rendimiento óptimo.
La siguiente tabla muestra todos los tipos de datos admitidos por el formato Apache Avro y sus correspondientes tipos de datos de ClickHouse en las consultas
Correspondencia de tipos de datos
INSERT y
SELECT.
|Tipo de dato de Avro
INSERT
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato de Avro
SELECT
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int(8\16\32), UInt(8\16\32)
int
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int64, UInt64
long
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float32
float
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float64
double
bytes,
string,
fixed,
enum
|String
bytes o
string *
bytes,
string,
fixed
|FixedString(N)
fixed(N)
enum
|Enum(8\16)
enum
array(T)
|Array(T)
array(T)
map(V, K)
|Map(V, K)
map(string, K)
union(null, T),
union(T, null)
|Nullable(T)
union(null, T)
union(T1, T2, …) **
|Variant(T1, T2, …)
union(T1, T2, …) **
null
|Nullable(Nothing)
null
int (date) ***
|Date, Date32
int (date) ***
long (timestamp-millis) ***
|DateTime64(3)
long (timestamp-millis) ***
long (timestamp-micros) ***
|DateTime64(6)
long (timestamp-micros) ***
bytes (decimal) ***
|DateTime64(N)
bytes (decimal) ***
int
|IPv4
int
fixed(16)
|IPv6
fixed(16)
bytes (decimal) ***
|Decimal(P, S)
bytes (decimal) ***
string (uuid) ***
|UUID
string (uuid) ***
fixed(16)
|Int128/UInt128
fixed(16)
fixed(32)
|Int256/UInt256
fixed(32)
record
|Tuple
record
byteses el valor predeterminado y se controla mediante la configuración
output_format_avro_string_column_pattern
null como valor de un campo, por lo que, por ejemplo,
union(T1, T2, null) de Avro se convertirá en
Variant(T1, T2).
Como resultado, al generar Avro desde ClickHouse, siempre tenemos que incluir el tipo
null en el conjunto de tipos de
union de Avro, ya que durante la inferencia del esquema no sabemos si algún valor es realmente
null.
*** Tipos lógicos de Avro
Tipos de datos lógicos de Avro no compatibles:
time-millis
time-micros
duration
Configuración del formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
input_format_avro_allow_missing_fields
|Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error cuando no se encuentra un campo en el esquema.
0
input_format_avro_null_as_default
|Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error al insertar un valor
null en una columna que no admite NULL.
0
format_avro_schema_registry_url
|La URL de Confluent registro de esquemas. Para la autenticación básica, las credenciales codificadas en URL pueden incluirse directamente en la propia URL.
format_avro_schema_registry_connection_timeout
|Tiempo de espera de conexión, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas (se usa tanto para la obtención del esquema como para su registro). Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).
1
format_avro_schema_registry_send_timeout
|Tiempo de espera de envío, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).
1
format_avro_schema_registry_receive_timeout
|Tiempo de espera de recepción, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos).
1
output_format_avro_confluent_subject
|Para la salida: el nombre del subject con el que el esquema está registrado en registro de esquemas. Obligatorio al escribir.
output_format_avro_string_column_pattern
|Para la salida: expresión regular de las columnas String que se serializarán como Avro
string (el valor predeterminado es
bytes).
Ejemplos
Para leer un topic de Kafka codificado en Avro mediante el motor de tabla Kafka, utilice la configuración
Lectura desde Kafka
format_avro_schema_registry_url para indicar la URL del registro de esquemas.
CREATE TABLE topic1_stream
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_group_name = 'group1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url';
SELECT * FROM topic1_stream;
Para escribir mensajes de AvroConfluent en un topic de Kafka, configure tanto la URL del registro de esquemas como el nombre del subject. El esquema se registra automáticamente en el registro con la primera escritura.
Escribir en Kafka
CREATE TABLE topic1_sink
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url',
output_format_avro_confluent_subject = 'topic1-value';
INSERT INTO topic1_sink VALUES ('hello', 'world');
Si tu registro de esquemas requiere autenticación básica (p. ej., si usas Confluent Cloud), puedes proporcionar credenciales codificadas en URL en el parámetro
Uso de la autenticación básica
format_avro_schema_registry_url.
CREATE TABLE topic1_stream
(
field1 String,
field2 String
)
ENGINE = Kafka()
SETTINGS
kafka_broker_list = 'kafka-broker',
kafka_topic_list = 'topic1',
kafka_group_name = 'group1',
kafka_format = 'AvroConfluent',
format_avro_schema_registry_url = 'https://<username>:<password>@schema-registry-url';
Para supervisar el progreso de la ingestión y depurar los errores del consumidor de Kafka, puedes consultar la tabla del sistema
Solución de problemas
system.kafka_consumers. Si tu implementación tiene varias réplicas (p. ej., ClickHouse Cloud), debes usar la función de tabla
clusterAllReplicas.
Si tiene problemas con la resolución del esquema, puede usar kafkacat con clickhouse-local para diagnosticar el problema:
SELECT * FROM clusterAllReplicas('default',system.kafka_consumers)
ORDER BY assignments.partition_id ASC;
$ kafkacat -b kafka-broker -C -t topic1 -o beginning -f '%s' -c 3 | clickhouse-local --input-format AvroConfluent --format_avro_schema_registry_url 'http://schema-registry' -S "field1 Int64, field2 String" -q 'select * from table'
1 a
2 b
3 c