Entrada Salida Alias ✔ ✔

AvroConfluent admite leer y escribir mensajes codificados en Avro mediante Apache Avro es un formato de serialización orientado a filas que utiliza codificación binaria para procesar datos de forma eficiente. El formatoadmite leer y escribir mensajes codificados en Avro mediante Confluent Schema Registry (o servicios compatibles con su API).

Cada mensaje utiliza el wire format de Confluent: un byte mágico ( 0x00 ), seguido de un ID de esquema de 4 bytes en formato big-endian, seguido del dato binario de Avro. Durante la lectura, ClickHouse resuelve el ID de esquema consultando el registro. Durante la escritura, ClickHouse registra el esquema derivado de las columnas de salida y antepone el ID resultante a cada fila. Los esquemas se almacenan en caché para un rendimiento óptimo.

​ Correspondencia de tipos de datos

INSERT y SELECT . La siguiente tabla muestra todos los tipos de datos admitidos por el formato Apache Avro y sus correspondientes tipos de datos de ClickHouse en las consultas

bytes es el valor predeterminado y se controla mediante la configuración output_format_avro_string_column_pattern

null como valor de un campo, por lo que, por ejemplo, union(T1, T2, null) de Avro se convertirá en Variant(T1, T2) . Como resultado, al generar Avro desde ClickHouse, siempre tenemos que incluir el tipo null en el conjunto de tipos de union de Avro, ya que durante la inferencia del esquema no sabemos si algún valor es realmente null . ** El tipo Variant acepta implícitamentecomo valor de un campo, por lo que, por ejemplo,de Avro se convertirá en. Como resultado, al generar Avro desde ClickHouse, siempre tenemos que incluir el tipoen el conjunto de tipos dede Avro, ya que durante la inferencia del esquema no sabemos si algún valor es realmente

Tipos de datos lógicos de Avro no compatibles:

time-millis

time-micros

duration

​ Configuración del formato

Configuración Descripción Predeterminado input_format_avro_allow_missing_fields Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error cuando no se encuentra un campo en el esquema. 0 input_format_avro_null_as_default Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error al insertar un valor null en una columna que no admite NULL. 0 format_avro_schema_registry_url La URL de Confluent registro de esquemas. Para la autenticación básica, las credenciales codificadas en URL pueden incluirse directamente en la propia URL. format_avro_schema_registry_connection_timeout Tiempo de espera de conexión, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas (se usa tanto para la obtención del esquema como para su registro). Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos). 1 format_avro_schema_registry_send_timeout Tiempo de espera de envío, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos). 1 format_avro_schema_registry_receive_timeout Tiempo de espera de recepción, en segundos, para el cliente HTTP de registro de esquemas. Debe ser mayor que 0 y menor que 600 (10 minutos). 1 output_format_avro_confluent_subject Para la salida: el nombre del subject con el que el esquema está registrado en registro de esquemas. Obligatorio al escribir. output_format_avro_string_column_pattern Para la salida: expresión regular de las columnas String que se serializarán como Avro string (el valor predeterminado es bytes ).

​ Lectura desde Kafka

format_avro_schema_registry_url para indicar la URL del registro de esquemas. Para leer un topic de Kafka codificado en Avro mediante el motor de tabla Kafka , utilice la configuraciónpara indicar la URL del registro de esquemas.

CREATE TABLE topic1_stream ( field1 String, field2 String ) ENGINE = Kafka() SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka-broker' , kafka_topic_list = 'topic1' , kafka_group_name = 'group1' , kafka_format = 'AvroConfluent' , format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url' ; SELECT * FROM topic1_stream;

​ Escribir en Kafka

Para escribir mensajes de AvroConfluent en un topic de Kafka, configure tanto la URL del registro de esquemas como el nombre del subject. El esquema se registra automáticamente en el registro con la primera escritura.

CREATE TABLE topic1_sink ( field1 String, field2 String ) ENGINE = Kafka() SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka-broker' , kafka_topic_list = 'topic1' , kafka_format = 'AvroConfluent' , format_avro_schema_registry_url = 'http://schema-registry-url' , output_format_avro_confluent_subject = 'topic1-value' ; INSERT INTO topic1_sink VALUES ( 'hello' , 'world' );

​ Uso de la autenticación básica

Si tu registro de esquemas requiere autenticación básica (p. ej., si usas Confluent Cloud), puedes proporcionar credenciales codificadas en URL en el parámetro format_avro_schema_registry_url .

CREATE TABLE topic1_stream ( field1 String, field2 String ) ENGINE = Kafka() SETTINGS kafka_broker_list = 'kafka-broker' , kafka_topic_list = 'topic1' , kafka_group_name = 'group1' , kafka_format = 'AvroConfluent' , format_avro_schema_registry_url = 'https://<username>:<password>@schema-registry-url' ;

​ Solución de problemas

Para supervisar el progreso de la ingestión y depurar los errores del consumidor de Kafka, puedes consultar la tabla del sistema system.kafka_consumers . Si tu implementación tiene varias réplicas (p. ej., ClickHouse Cloud), debes usar la función de tabla clusterAllReplicas

SELECT * FROM clusterAllReplicas( 'default' , system . kafka_consumers ) ORDER BY assignments . partition_id ASC ;

Si tiene problemas con la resolución del esquema, puede usar kafkacat con clickhouse-local para diagnosticar el problema: