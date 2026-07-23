|Entrada
|Salida
|Alias
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|✔
El formato
Descripción
Values imprime cada fila entre corchetes.
- Las filas se separan por comas, sin coma después de la última fila.
- Los valores dentro de los corchetes también se separan por comas.
- Los números se muestran en formato decimal, sin comillas.
- Los arrays se muestran en
[].
- Las cadenas, las fechas y las fechas con hora se muestran entre comillas.
- Las reglas de escape y el análisis son similares a las del formato TabSeparated.
NULL se representa como
NULL.
El conjunto mínimo de caracteres que debes escapar al pasar datos en el formato
Values:
- comillas simples
- barras invertidas
INSERT INTO t VALUES ..., pero también puede usarse para dar formato a los resultados de consultas.
Ejemplo de uso
El formato
Inserción de datos
Values es el que usa
INSERT, por lo que cualquier sentencia
INSERT ... VALUES
ya lo utiliza. La cláusula
FORMAT Values puede indicarse explícitamente, y las
filas pueden suministrarse desde un flujo o un archivo. Cada fila es una tupla entre paréntesis,
con sus elementos separados por comas, y las propias tuplas separadas también por comas:
Query
CREATE TABLE t (id UInt32, name String, values Array(UInt32)) ENGINE = Memory;
INSERT INTO t FORMAT Values (1, 'a', [10, 20]), (2, 'b', [30]);
SELECT * FROM t ORDER BY id;
Response
┌─id─┬─name─┬─values──┐
│ 1 │ a │ [10,20] │
│ 2 │ b │ [30] │
└────┴──────┴─────────┘
A diferencia de la mayoría de los formatos de entrada,
Uso de expresiones en la entrada
Values puede evaluar expresiones SQL en cada campo
en lugar de aceptar únicamente literales. Esto se controla mediante
input_format_values_interpret_expressions (habilitado de
forma predeterminada): cuando un campo no puede ser leído por el analizador de streaming rápido, ClickHouse
recurre al analizador de SQL e interpreta el campo como una expresión.
Query
CREATE TABLE prices (item String, total UInt32) ENGINE = Memory;
INSERT INTO prices FORMAT Values ('apple', 3 * 4), ('pear', length('hello') + 10);
SELECT * FROM prices ORDER BY total;
Response
┌─item──┬─total─┐
│ apple │ 12 │
│ pear │ 15 │
└───────┴───────┘
El formato
Selección de datos
Values también puede usarse para dar formato a los resultados de consulta. Los números se
escriben sin comillas, los arrays entre
[] y las cadenas y fechas entre comillas simples;
las comillas simples y las barras invertidas dentro de las cadenas se escapan con una barra invertida, y
NULL se escribe como
NULL:
Query
SELECT 1 AS a, 'O''Reilly' AS b, NULL::Nullable(String) AS c FORMAT Values;
Response
(1,'O\'Reilly',NULL)
Configuración del formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
input_format_values_interpret_expressions
|si no se pudo analizar el campo con el analizador de streaming, ejecute el analizador de SQL e intente interpretarlo como una expresión SQL.
true
input_format_values_deduce_templates_of_expressions
|si no se pudo analizar el campo con el analizador de streaming, ejecute el analizador de SQL, deduzca la plantilla de la expresión SQL, intente analizar todas las filas con esa plantilla y luego interprete la expresión para todas las filas.
true
input_format_values_accurate_types_of_literals
|al analizar e interpretar expresiones mediante una plantilla, compruebe el tipo real del literal para evitar posibles problemas de desbordamiento y precisión.
true