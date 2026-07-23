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Apache Parquet es un formato de almacenamiento columnar muy extendido en el ecosistema de Hadoop. ClickHouse admite operaciones de lectura y escritura en este formato.

​ Correspondencia de tipos de datos

La tabla siguiente muestra cómo se corresponden los tipos de datos de Parquet con los tipos de datos de ClickHouse.

Al escribir un archivo Parquet, los tipos de datos que no tienen un tipo de Parquet correspondiente se convierten al tipo disponible más cercano:

Tipo de dato de ClickHouse Tipo de Parquet IPv4 UINT_32 IPv6 FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16 bytes) Date (16 bits) DATE (32 bits) DateTime (32 bits, segundos) TIMESTAMP (64 bits, milisegundos) Int128/UInt128/Int256/UInt256 FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16/32 bytes, little-endian) Point BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet LineString BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet Polygon BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet MultiLineString BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet MultiPolygon BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet

Los arrays pueden estar anidados y pueden tener un valor de tipo Nullable como argumento. Los tipos Tuple y Map también pueden estar anidados.

UINT_32 puede leerse en una columna Los tipos de datos de las columnas de una tabla de ClickHouse pueden diferir de los campos correspondientes de los datos Parquet insertados. Al insertar datos, ClickHouse interpreta los tipos de datos según la tabla anterior y luego convierte los datos al tipo de dato establecido para la columna de la tabla de ClickHouse. P. ej., una columna Parquetpuede leerse en una columna IPv4 de ClickHouse.

Para algunos tipos de Parquet no hay un tipo de ClickHouse que coincida estrechamente. Los leemos de la siguiente manera:

TIME (hora del día) se lee como una marca temporal. P. ej., 10:23:13.000 se convierte en 1970-01-01 10:23:13.000 .

(hora del día) se lee como una marca temporal. P. ej., se convierte en . TIMESTAMP / TIME con isAdjustedToUTC=false es una hora local de reloj (campos de año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo en una zona horaria local, independientemente de qué zona horaria específica se considere local), igual que SQL TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE . Sin embargo, ClickHouse lo lee como si fuera una marca temporal UTC. P. ej., 2025-09-29 18:42:13.000 (que representa la hora de un reloj local) se convierte en 2025-09-29 18:42:13.000 ( DateTime64(3, 'UTC') , que representa un punto en el tiempo). Si se convierte a String, muestra el año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo correctos, que luego pueden interpretarse como pertenecientes a alguna zona horaria local en lugar de UTC. Aunque resulte contraintuitivo, cambiar el tipo de DateTime64(3, 'UTC') a DateTime64(3) no ayudaría, ya que ambos tipos representan un punto en el tiempo en lugar de una lectura de reloj, pero DateTime64(3) se formatearía incorrectamente usando la zona horaria local.

/ con es una hora local de reloj (campos de año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo en una zona horaria local, independientemente de qué zona horaria específica se considere local), igual que SQL . Sin embargo, ClickHouse lo lee como si fuera una marca temporal UTC. P. ej., (que representa la hora de un reloj local) se convierte en ( , que representa un punto en el tiempo). Si se convierte a String, muestra el año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo correctos, que luego pueden interpretarse como pertenecientes a alguna zona horaria local en lugar de UTC. Aunque resulte contraintuitivo, cambiar el tipo de a no ayudaría, ya que ambos tipos representan un punto en el tiempo en lugar de una lectura de reloj, pero se formatearía incorrectamente usando la zona horaria local. INTERVAL actualmente se lee como FixedString(12) con la representación binaria sin procesar del intervalo de tiempo, tal como está codificada en el archivo Parquet.

​ Tipos geo (GeoParquet)

BYTE_ARRAY codificados en geo en los metadatos de Parquet a nivel de archivo que describe la codificación, el tipo de geometría y el CRS de cada columna de geometría. ClickHouse admite la lectura y escritura de columnas de geometría conforme a la especificación GeoParquet . Las columnas de geometría se almacenan como payloadscodificados en WKB (o en WKT al leer), con una clave JSONen los metadatos de Parquet a nivel de archivo que describe la codificación, el tipo de geometría y el CRS de cada columna de geometría.

​ Comportamiento de lectura

Al leer, las columnas de geometría se asignan a los tipos de datos geo correspondientes de ClickHouse:

Una columna declarada como Point , LineString , Polygon , MultiLineString o MultiPolygon se lee como el tipo geo correspondiente de ClickHouse.

, , , o se lee como el tipo geo correspondiente de ClickHouse. Una columna con varios tipos de geometría o con tipos de geometría desconocidos se lee como el tipo Geometry , que es un Variant de todos los tipos geo compatibles.

, que es un de todos los tipos geo compatibles. Si el tipo de columna solicitado es String , se ignoran los metadatos de GeoParquet y se devuelve la payload de geometría codificada en bruto, tal cual: bytes WKB o WKT, según la codificación que declare la columna de GeoParquet. Esto también se aplica si la configuración input_format_parquet_allow_geoparquet_parser está establecida en 0 .

​ Comportamiento de escritura

Point , LineString , Polygon , MultiLineString o MultiPolygon se codifican como BYTE_ARRAY (WKB) y se añaden los metadatos JSON geo correspondientes al pie de página del archivo Parquet. Un Variant de nivel superior también se codifica como una carga útil BYTE_ARRAY de WKB (sus subvalores se convierten a WKB y se almacenan como una columna Nullable(String) ), pero no se emiten metadatos geo para él, por lo que el resultado no se reconoce como una columna de geometría GeoParquet al leerlo. Otros tipos relacionados con geo, como 0 , en cuyo caso incluso los tipos geo compatibles se escriben usando su representación subyacente nativa ( Point como Tuple(Float64, Float64) , LineString como Array(Point) , Polygon como Array(Array(Point)) , etc.) y no se emiten metadatos GeoParquet. Al escribir, las columnas de nivel superior de tipose codifican como(WKB) y se añaden los metadatos JSONcorrespondientes al pie de página del archivo Parquet. Un Geometry de nivel superior también se codifica como una carga útilde WKB (sus subvalores se convierten a WKB y se almacenan como una columna), pero no se emiten metadatospara él, por lo que el resultado no se reconoce como una columna de geometría GeoParquet al leerlo. Otros tipos relacionados con geo, como Ring , se escriben usando su representación subyacente nativa, sin metadatos GeoParquet. Este comportamiento puede deshabilitarse por completo configurando output_format_parquet_geometadata en, en cuyo caso incluso los tipos geo compatibles se escriben usando su representación subyacente nativa (comocomocomo, etc.) y no se emiten metadatos GeoParquet.

Las columnas de geometría deben aparecer en la raíz del esquema o anidadas dentro de Tuple ( struct ); no se admite anidarlas dentro de Array o Map . Nullable tampoco se admite para las columnas geo.

​ Ejemplo de uso

​ Inserción de datos

Utiliza un archivo Parquet con los siguientes datos, llamado football.parquet :

┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐ 1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │ 2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │ 3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │ 4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │ 5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │ 6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │ 7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │ 8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │ 9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │ 10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │ 11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │ 12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │ 13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │ 14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │ 15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │ 16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │ 17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │ └────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘

Inserte los datos:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet ;

​ Leer datos

Lea los datos con el formato Parquet :

SELECT * FROM football INTO OUTFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet

Parquet es un formato binario que no se muestra de forma legible en la terminal. Use INTO OUTFILE para generar archivos Parquet.

Para intercambiar datos con Hadoop, puede usar el motor de tabla HDFS

​ Configuración de formato