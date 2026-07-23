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Apache Parquet es un formato de almacenamiento columnar muy extendido en el ecosistema de Hadoop. ClickHouse admite operaciones de lectura y escritura en este formato.
Descripción
La tabla siguiente muestra cómo se corresponden los tipos de datos de Parquet con los tipos de datos de ClickHouse.
Correspondencia de tipos de datos
Al escribir un archivo Parquet, los tipos de datos que no tienen un tipo de Parquet correspondiente se convierten al tipo disponible más cercano:
|Tipo de Parquet (lógico, convertido o físico)
|Tipo de dato de ClickHouse
BOOLEAN
|Bool
UINT_8
|UInt8
INT_8
|Int8
UINT_16
|UInt16
INT_16
|Int16/Enum16
UINT_32
|UInt32
INT_32
|Int32
UINT_64
|UInt64
INT_64
|Int64
DATE
|Date32
TIMESTAMP,
TIME
|DateTime64
FLOAT
|Float32
DOUBLE
|Float64
INT96
|DateTime64(9, ‘UTC’)
BYTE_ARRAY,
UTF8,
ENUM,
BSON
|String
JSON
|JSON
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY
|FixedString
DECIMAL
|Decimal
LIST
|Array
MAP
|Map
|struct
|Tuple
FLOAT16
|Float32
UUID
|FixedString(16)
INTERVAL
|FixedString(12)
Point (GeoParquet)
|Point
LineString (GeoParquet)
|LineString
Polygon (GeoParquet)
|Polygon
MultiLineString (GeoParquet)
|MultiLineString
MultiPolygon (GeoParquet)
|MultiPolygon
|geometría mixta/desconocida (GeoParquet)
|Geometry
Los arrays pueden estar anidados y pueden tener un valor de tipo
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de Parquet
|IPv4
UINT_32
|IPv6
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16 bytes)
|Date (16 bits)
DATE (32 bits)
|DateTime (32 bits, segundos)
TIMESTAMP (64 bits, milisegundos)
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
FIXED_LEN_BYTE_ARRAY (16/32 bytes, little-endian)
|Point
BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet
|LineString
BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet
|Polygon
BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet
|MultiLineString
BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet
|MultiPolygon
BYTE_ARRAY (WKB) + metadatos de GeoParquet
Nullable como argumento. Los tipos
Tuple y
Map también pueden estar anidados.
Los tipos de datos de las columnas de una tabla de ClickHouse pueden diferir de los campos correspondientes de los datos Parquet insertados. Al insertar datos, ClickHouse interpreta los tipos de datos según la tabla anterior y luego convierte los datos al tipo de dato establecido para la columna de la tabla de ClickHouse. P. ej., una columna Parquet
UINT_32 puede leerse en una columna IPv4 de ClickHouse.
Para algunos tipos de Parquet no hay un tipo de ClickHouse que coincida estrechamente. Los leemos de la siguiente manera:
TIME(hora del día) se lee como una marca temporal. P. ej.,
10:23:13.000se convierte en
1970-01-01 10:23:13.000.
TIMESTAMP/
TIMEcon
isAdjustedToUTC=falsees una hora local de reloj (campos de año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo en una zona horaria local, independientemente de qué zona horaria específica se considere local), igual que SQL
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE. Sin embargo, ClickHouse lo lee como si fuera una marca temporal UTC. P. ej.,
2025-09-29 18:42:13.000(que representa la hora de un reloj local) se convierte en
2025-09-29 18:42:13.000(
DateTime64(3, 'UTC'), que representa un punto en el tiempo). Si se convierte a String, muestra el año, mes, día, hora, minuto, segundo y fracción de segundo correctos, que luego pueden interpretarse como pertenecientes a alguna zona horaria local en lugar de UTC. Aunque resulte contraintuitivo, cambiar el tipo de
DateTime64(3, 'UTC')a
DateTime64(3)no ayudaría, ya que ambos tipos representan un punto en el tiempo en lugar de una lectura de reloj, pero
DateTime64(3)se formatearía incorrectamente usando la zona horaria local.
INTERVALactualmente se lee como
FixedString(12)con la representación binaria sin procesar del intervalo de tiempo, tal como está codificada en el archivo Parquet.
ClickHouse admite la lectura y escritura de columnas de geometría conforme a la especificación GeoParquet. Las columnas de geometría se almacenan como payloads
Tipos geo (GeoParquet)
BYTE_ARRAY codificados en WKB (o en WKT al leer), con una clave JSON
geo en los metadatos de Parquet a nivel de archivo que describe la codificación, el tipo de geometría y el CRS de cada columna de geometría.
Al leer, las columnas de geometría se asignan a los tipos de datos geo correspondientes de ClickHouse:
Comportamiento de lectura
- Una columna declarada como
Point,
LineString,
Polygon,
MultiLineStringo
MultiPolygonse lee como el tipo geo correspondiente de ClickHouse.
- Una columna con varios tipos de geometría o con tipos de geometría desconocidos se lee como el tipo
Geometry, que es un
Variantde todos los tipos geo compatibles.
- Si el tipo de columna solicitado es
String, se ignoran los metadatos de GeoParquet y se devuelve la payload de geometría codificada en bruto, tal cual: bytes WKB o WKT, según la codificación que declare la columna de GeoParquet. Esto también se aplica si la configuración
input_format_parquet_allow_geoparquet_parserestá establecida en
0.
Al escribir, las columnas de nivel superior de tipo
Comportamiento de escritura
Point,
LineString,
Polygon,
MultiLineString o
MultiPolygon se codifican como
BYTE_ARRAY (WKB) y se añaden los metadatos JSON
geo correspondientes al pie de página del archivo Parquet. Un
Geometry
Variant de nivel superior también se codifica como una carga útil
BYTE_ARRAY de WKB (sus subvalores se convierten a WKB y se almacenan como una columna
Nullable(String)), pero no se emiten metadatos
geo para él, por lo que el resultado no se reconoce como una columna de geometría GeoParquet al leerlo. Otros tipos relacionados con geo, como
Ring, se escriben usando su representación subyacente nativa, sin metadatos GeoParquet. Este comportamiento puede deshabilitarse por completo configurando
output_format_parquet_geometadata en
0, en cuyo caso incluso los tipos geo compatibles se escriben usando su representación subyacente nativa (
Point como
Tuple(Float64, Float64),
LineString como
Array(Point),
Polygon como
Array(Array(Point)), etc.) y no se emiten metadatos GeoParquet.
Las columnas de geometría deben aparecer en la raíz del esquema o anidadas dentro de
Tuple (
struct); no se admite anidarlas dentro de
Array o
Map.
Nullable tampoco se admite para las columnas geo.
Ejemplo de uso
Utiliza un archivo Parquet con los siguientes datos, llamado
Inserción de datos
football.parquet:
Inserte los datos:
┌───────date─┬─season─┬─home_team─────────────┬─away_team───────────┬─home_team_goals─┬─away_team_goals─┐
1. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Sutton United │ Bradford City │ 1 │ 4 │
2. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Swindon Town │ Barrow │ 2 │ 1 │
3. │ 2022-04-30 │ 2021 │ Tranmere Rovers │ Oldham Athletic │ 2 │ 0 │
4. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Port Vale │ Newport County │ 1 │ 2 │
5. │ 2022-05-02 │ 2021 │ Salford City │ Mansfield Town │ 2 │ 2 │
6. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Barrow │ Northampton Town │ 1 │ 3 │
7. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bradford City │ Carlisle United │ 2 │ 0 │
8. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Bristol Rovers │ Scunthorpe United │ 7 │ 0 │
9. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Exeter City │ Port Vale │ 0 │ 1 │
10. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Harrogate Town A.F.C. │ Sutton United │ 0 │ 2 │
11. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Hartlepool United │ Colchester United │ 0 │ 2 │
12. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Leyton Orient │ Tranmere Rovers │ 0 │ 1 │
13. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Mansfield Town │ Forest Green Rovers │ 2 │ 2 │
14. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Newport County │ Rochdale │ 0 │ 2 │
15. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Oldham Athletic │ Crawley Town │ 3 │ 3 │
16. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Stevenage Borough │ Salford City │ 4 │ 2 │
17. │ 2022-05-07 │ 2021 │ Walsall │ Swindon Town │ 0 │ 3 │
└────────────┴────────┴───────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.parquet' FORMAT Parquet;
Lea los datos con el formato
Leer datos
Parquet:
Para intercambiar datos con Hadoop, puede usar el
SELECT *
FROM football
INTO OUTFILE 'football.parquet'
FORMAT Parquet
motor de tabla HDFS.
Configuración de formato
|Ajuste
|Descripción
|Predeterminado
input_format_parquet_case_insensitive_column_matching
|Ignora las diferencias entre mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir columnas de Parquet con columnas de CH.
0
input_format_parquet_preserve_order
|Evita reordenar las filas al leer archivos Parquet. Normalmente hace que el proceso sea mucho más lento.
0
input_format_parquet_filter_push_down
|Al leer archivos Parquet, omite grupos de filas completos según las expresiones WHERE/PREWHERE y las estadísticas mín./máx. en los metadatos de Parquet.
1
input_format_parquet_bloom_filter_push_down
|Al leer archivos Parquet, omite grupos de filas completos según las expresiones WHERE y el bloom filter en los metadatos de Parquet.
0
input_format_parquet_allow_missing_columns
|Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada Parquet.
1
input_format_parquet_local_file_min_bytes_for_seek
|Cantidad mínima de bytes necesaria para que una lectura local (archivo) haga seek, en lugar de leer e ignorar, en el formato de entrada Parquet.
8192
input_format_parquet_enable_row_group_prefetch
|Habilita el prefetch de grupos de filas durante el análisis de Parquet. Actualmente, solo el análisis con un único hilo puede hacer prefetch.
1
input_format_parquet_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|Omite columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato Parquet.
0
input_format_parquet_max_block_size
|Tamaño máximo de block para el lector de Parquet.
65409
input_format_parquet_prefer_block_bytes
|Promedio de bytes por block generado por el lector de Parquet.
16744704
input_format_parquet_enable_json_parsing
|Al leer archivos Parquet, analiza columnas JSON como JSON column de ClickHouse.
1
input_format_parquet_allow_geoparquet_parser
|Al leer archivos Parquet, reconoce los metadatos
geo de GeoParquet y decodifica las columnas de geometría (WKB o WKT, según la codificación declarada de la columna) como tipos de datos geoespaciales de ClickHouse. Si es
0, las columnas de geometría se exponen en su representación física sin procesar (
String).
1
output_format_parquet_row_group_size
|Tamaño objetivo del grupo de filas, en número de filas.
1000000
output_format_parquet_row_group_size_bytes
|Tamaño objetivo del grupo de filas en bytes, antes de la compresión.
536870912
output_format_parquet_string_as_string
|Usa el tipo String de Parquet en lugar de Binary para columnas String.
1
output_format_parquet_fixed_string_as_fixed_byte_array
|Usa el tipo FIXED_LEN_BYTE_ARRAY de Parquet en lugar de Binary para columnas FixedString.
1
output_format_parquet_compression_method
|Método de compresión para el formato de salida Parquet. Codecs compatibles: snappy, lz4, brotli, zstd, gzip, none (sin comprimir).
zstd
output_format_parquet_parallel_encoding
|Realiza la codificación de Parquet en varios hilos.
1
output_format_parquet_data_page_size
|Tamaño objetivo de página en bytes, antes de la compresión.
1048576
output_format_parquet_batch_size
|Comprueba el tamaño de la página cada esta cantidad de filas. Considera reducirlo si tienes columnas cuyo tamaño promedio de valor supera unos pocos KB.
1024
output_format_parquet_write_page_index
|Añade la posibilidad de escribir el índice de página en archivos Parquet.
1
output_format_parquet_geometadata
|Escribe los metadatos
geo de GeoParquet en el footer del archivo Parquet y codifica como WKB las columnas geo de nivel superior de ClickHouse (
Point,
LineString,
Polygon,
MultiLineString,
MultiPolygon). Si es
0, esas columnas se escriben con su representación nativa subyacente (p. ej.,
Point como
Tuple(Float64, Float64)) y no se generan metadatos de GeoParquet.
1
input_format_parquet_import_nested
|Configuración obsoleta; no hace nada.
0
input_format_parquet_local_time_as_utc
|true
|Determina el tipo de dato que usa la inferencia de esquema para las marcas temporales de Parquet con isAdjustedToUTC=false. Si es true: DateTime64(…, ‘UTC’); si es false: DateTime64(…). Ninguno de los dos comportamientos es totalmente correcto, ya que ClickHouse no tiene un tipo de dato para la hora local de reloj local. Aunque resulte contraintuitivo, probablemente ‘true’ sea la opción menos incorrecta, porque al dar formato a la marca temporal ‘UTC’ como String se producirá una representación de la hora local correcta.