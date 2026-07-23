|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
En este formato, un único objeto JSON se interpreta como un único valor. Si la entrada contiene varios objetos JSON (separados por comas), se interpretan como filas independientes. Si los datos de entrada están entre
Descripción
[], se interpretan como una matriz de objetos JSON.
Una vez que serialices el objeto JSON completo como un String, puedes usar las funciones JSON para procesarlo.
Este formato solo puede analizarse en una tabla con un único campo de tipo String. Las columnas restantes deben configurarse como
DEFAULT o
MATERIALIZED,
o bien omitirse.
Ejemplo de uso
Ejemplo básico
Query
DROP TABLE IF EXISTS json_as_string;
CREATE TABLE json_as_string (json String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO json_as_string (json) FORMAT JSONAsString {"foo":{"bar":{"x":"y"},"baz":1}},{},{"any json stucture":1}
SELECT * FROM json_as_string;
Response
┌─json──────────────────────────────┐
│ {"foo":{"bar":{"x":"y"},"baz":1}} │
│ {} │
│ {"any json stucture":1} │
└───────────────────────────────────┘
Un matriz de objetos JSON
Query
CREATE TABLE json_square_brackets (field String) ENGINE = Memory;
INSERT INTO json_square_brackets FORMAT JSONAsString [{"id": 1, "name": "name1"}, {"id": 2, "name": "name2"}];
SELECT * FROM json_square_brackets;
Response
┌─field──────────────────────┐
│ {"id": 1, "name": "name1"} │
│ {"id": 2, "name": "name2"} │
└────────────────────────────┘