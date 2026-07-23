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Descripción

En este formato, un único objeto JSON se interpreta como un único valor. Si la entrada contiene varios objetos JSON (separados por comas), se interpretan como filas independientes. Si los datos de entrada están entre [], se interpretan como una matriz de objetos JSON.
Este formato solo puede analizarse en una tabla con un único campo de tipo String. Las columnas restantes deben configurarse como DEFAULT o MATERIALIZED, o bien omitirse.
Una vez que serialices el objeto JSON completo como un String, puedes usar las funciones JSON para procesarlo.

Ejemplo de uso

Ejemplo básico

Query
Response

Un matriz de objetos JSON

Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026