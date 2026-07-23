output_format_pretty_max_rows Límite de filas para los formatos Pretty. 10000

output_format_pretty_max_column_pad_width Ancho máximo de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty. 250

output_format_pretty_max_value_width Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará. 10000

output_format_pretty_color Usa secuencias de escape ANSI para mostrar colores en los formatos Pretty. true

output_format_pretty_grid_charset Juego de caracteres para imprimir los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8. UTF-8

output_format_pretty_row_numbers Agrega números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty. true

output_format_pretty_display_footer_column_names Muestra los nombres de las columnas en el pie si la tabla contiene muchas filas. true