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Descripción

En este formato, ClickHouse genera cada fila como un objeto JSON independiente, delimitado por saltos de línea. Este formato también se conoce como JSONEachRow, JSONLines, NDJSON (JSON delimitado por saltos de línea) o JSONL. Estos nombres son alias del mismo formato y pueden usarse indistintamente tanto para la entrada como para la salida.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Utiliza un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato JSONLines:
La salida estará en formato JSON:
Se omitirá la importación de columnas de datos con nombres desconocidos si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1.

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026