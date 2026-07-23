|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
JSONEachRow,
JSONLines,
NDJSON,
JSONL
En este formato, ClickHouse genera cada fila como un objeto JSON independiente, delimitado por saltos de línea. Este formato también se conoce como
Descripción
JSONEachRow,
JSONLines,
NDJSON (JSON delimitado por saltos de línea) o
JSONL. Estos nombres son alias del mismo formato y pueden usarse indistintamente tanto para la entrada como para la salida.
Ejemplo de uso
Utiliza un archivo JSON con los siguientes datos, llamado
Inserción de datos
football.json:
Inserte los datos:
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONLines;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
JSONLines:
La salida estará en formato JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONLines
Se omitirá la importación de columnas de datos con nombres desconocidos si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1.
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":1,"away_team_goals":4}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":2,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-04-30","season":2021,"home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":1,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-02","season":2021,"home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":1,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":2,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":7,"away_team_goals":0}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":0,"away_team_goals":1}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":2,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":0,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":3,"away_team_goals":3}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":4,"away_team_goals":2}
{"date":"2022-05-07","season":2021,"home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":0,"away_team_goals":3}