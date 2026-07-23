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Descripción

En este formato, un único objeto JSON se interpreta como un único valor JSON. Si la entrada contiene varios objetos JSON (separados por comas), se interpretan como filas distintas. Si los datos de entrada están entre [], se interpretan como un array de JSON. Este formato solo puede analizarse en una tabla con un único campo de tipo JSON. Las columnas restantes deben establecerse como DEFAULT o MATERIALIZED.

Ejemplo de uso

Ejemplo básico

Query
Response

Un array de objetos JSON

Query
Response

Columnas con valores por defecto

Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026