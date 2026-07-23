|Entrada
|Salida
|Alias
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|✔
En este formato, todos los datos se representan como un único JSON array.
Descripción
El formato de salida
JSONCompactColumns almacena en búfer todos los datos en memoria para emitirlos como un único bloque, lo que puede provocar un consumo elevado de memoria.
Ejemplo de uso
Use un archivo JSON con los siguientes datos, llamado
Inserción de datos
football.json:
Inserta los datos:
[
["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
[2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
[1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
[4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
]
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONCompactColumns;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
JSONCompactColumns:
La salida estará en formato JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONCompactColumns
Las columnas que no estén presentes en el bloque se rellenarán con valores por defecto (aquí puede usar la configuración
[
["2022-04-30", "2022-04-30", "2022-04-30", "2022-05-02", "2022-05-02", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07", "2022-05-07"],
[2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021, 2021],
["Sutton United", "Swindon Town", "Tranmere Rovers", "Port Vale", "Salford City", "Barrow", "Bradford City", "Bristol Rovers", "Exeter City", "Harrogate Town A.F.C.", "Hartlepool United", "Leyton Orient", "Mansfield Town", "Newport County", "Oldham Athletic", "Stevenage Borough", "Walsall"],
["Bradford City", "Barrow", "Oldham Athletic", "Newport County", "Mansfield Town", "Northampton Town", "Carlisle United", "Scunthorpe United", "Port Vale", "Sutton United", "Colchester United", "Tranmere Rovers", "Forest Green Rovers", "Rochdale", "Crawley Town", "Salford City", "Swindon Town"],
[1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 3, 4, 0],
[4, 1, 0, 2, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 3]
]
input_format_defaults_for_omitted_fields)