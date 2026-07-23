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[ "2022-04-30" , "2022-04-30" , "2022-04-30" , "2022-05-02" , "2022-05-02" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" , "2022-05-07" ],

[ 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 , 2021 ],

[ "Sutton United" , "Swindon Town" , "Tranmere Rovers" , "Port Vale" , "Salford City" , "Barrow" , "Bradford City" , "Bristol Rovers" , "Exeter City" , "Harrogate Town A.F.C." , "Hartlepool United" , "Leyton Orient" , "Mansfield Town" , "Newport County" , "Oldham Athletic" , "Stevenage Borough" , "Walsall" ],

[ "Bradford City" , "Barrow" , "Oldham Athletic" , "Newport County" , "Mansfield Town" , "Northampton Town" , "Carlisle United" , "Scunthorpe United" , "Port Vale" , "Sutton United" , "Colchester United" , "Tranmere Rovers" , "Forest Green Rovers" , "Rochdale" , "Crawley Town" , "Salford City" , "Swindon Town" ],

[ 1 , 2 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 , 7 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 0 , 3 , 4 , 0 ],

[ 4 , 1 , 0 , 2 , 2 , 3 , 0 , 0 , 1 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 3 , 2 , 3 ]