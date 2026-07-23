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Descripción

En este formato, todos los datos se representan como un único JSON array.
El formato de salida JSONCompactColumns almacena en búfer todos los datos en memoria para emitirlos como un único bloque, lo que puede provocar un consumo elevado de memoria.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Use un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserta los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato JSONCompactColumns:
La salida estará en formato JSON:
Las columnas que no estén presentes en el bloque se rellenarán con valores por defecto (aquí puede usar la configuración input_format_defaults_for_omitted_fields)

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026