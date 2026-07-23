Documentación de la interfaz del cliente de línea de comandos de ClickHouse

ClickHouse proporciona un cliente nativo de línea de comandos para ejecutar consultas SQL directamente contra un servidor de ClickHouse. Admite tanto el modo interactivo (para ejecutar consultas en tiempo real) como el modo por lotes (para scripts y automatización). Los resultados de las consultas pueden mostrarse en la terminal o exportarse a un archivo, con compatibilidad con todos los formatos de salida de ClickHouse, como Pretty, CSV, JSON y más.

El cliente ofrece información en tiempo real sobre la ejecución de las consultas mediante una barra de progreso, el número de filas leídas, los bytes procesados y el tiempo de ejecución de la consulta. Admite tanto opciones de línea de comandos como archivos de configuración

Para descargar ClickHouse, ejecute:

curl https://clickhouse.com/ | sh

Si también quieres instalarlo, ejecuta:

sudo ./clickhouse install

Consulte Install ClickHouse para ver más opciones de instalación.

Las distintas versiones del cliente y del servidor son compatibles entre sí, pero es posible que algunas funciones no estén disponibles en los clientes más antiguos. Recomendamos usar la misma versión para el cliente y el servidor.

Si solo descargaste ClickHouse pero no lo instalaste, usa ./clickhouse client en lugar de clickhouse-client .

Para conectarte a un servidor de ClickHouse, ejecuta:

$ clickhouse-client --host server ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build ). Connecting to server:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 24.12.2. : )

Especifique los detalles de conexión adicionales que sean necesarios:

Option Description --port <port> El puerto en el que el servidor ClickHouse acepta conexiones. Los puertos predeterminados son 9440 (TLS) y 9000 (sin TLS). Tenga en cuenta que Cliente de ClickHouse usa el protocolo nativo y no HTTP(S). -s [ --secure ] Indica si se debe usar TLS (normalmente se detecta automáticamente). -u [ --user ] <username> El usuario de la base de datos con el que se conectará. De forma predeterminada, se conecta como el usuario default . --password <password> La contraseña del usuario de la base de datos. También puede especificar la contraseña de una conexión en el archivo de configuración. Si no especifica la contraseña, el cliente la solicitará. -c [ --config ] <path-to-file> La ubicación del archivo de configuración de Cliente de ClickHouse, si no se encuentra en una de las ubicaciones predeterminadas. Consulte Configuration Files. --connection <name> El nombre de los detalles de conexión preconfigurados en el archivo de configuración.

Para ver la lista completa de opciones de la línea de comandos, consulte Command Line Options

​ Conectarse a ClickHouse Cloud

Los detalles de tu servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Selecciona el servicio al que quieres conectarte y haz clic en Connect:

Elige Native y se mostrarán los detalles junto con un comando de ejemplo de clickhouse-client :

​ Guardar conexiones en un archivo de configuración

Puede guardar los datos de conexión de uno o más servidores de ClickHouse en un archivo de configuración

El formato es el siguiente:

< config > < connections_credentials > < connection > < name > default </ name > < hostname > hostname </ hostname > < port > 9440 </ port > < secure > 1 </ secure > < user > default </ user > < password > password </ password > <!-- <history_file></history_file> --> <!-- <history_max_entries></history_max_entries> --> <!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> --> <!-- <prompt></prompt> --> </ connection > </ connections_credentials > </ config >

Para centrarse en la sintaxis de la consulta, en el resto de los ejemplos se omiten los detalles de conexión ( --host , --port , etc.). Recuerda añadirlos cuando uses los comandos.

​ Modo interactivo

​ Uso del modo interactivo

Para ejecutar ClickHouse en modo interactivo, solo tiene que ejecutar:

clickhouse-client

Esto abre el bucle de lectura-evaluación-impresión (REPL), donde puedes empezar a escribir consultas SQL de forma interactiva. Una vez conectado, verás un indicador donde podrás introducir consultas:

ClickHouse client version 25.x.x.x Connecting to localhost:9000 as user default. Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x hostname : )

En el modo interactivo, el output format predeterminado es PrettyCompact . Puede cambiar el format en la cláusula FORMAT de la consulta o especificando la opción de línea de comandos --format . Para usar el Vertical format, puede usar --vertical o especificar \G al final de la consulta. En este format, cada valor se imprime en una línea independiente, lo que resulta práctico para tablas anchas.

En el modo interactivo, de forma predeterminada, todo lo que introduzca se ejecuta al pulsar Enter . No es necesario un punto y coma al final de la consulta.

Puede iniciar el cliente con el parámetro -m, --multiline . Para introducir una consulta de varias líneas, escriba una barra invertida \ antes del salto de línea. Después de pulsar Enter , se le pedirá que introduzca la siguiente línea de la consulta. Para ejecutar la consulta, termínela con un punto y coma y pulse Enter .

Cliente de ClickHouse se basa en replxx (similar a readline ), por lo que usa atajos de teclado habituales y mantiene un historial. El historial se escribe en ~/.clickhouse-client-history de forma predeterminada.

Para salir del cliente, pulse Ctrl+D o introduzca una de las siguientes opciones en lugar de una consulta:

exit o exit;

o quit o quit;

o q , Q o :q

, o logout o logout;

​ Obtener ayuda

Puedes consultar la documentación de cualquier función, motor de tabla, tipo de dato, formato, configuración y otros componentes del sistema sin salir del Client. Escribe help seguido de un nombre (las formas equivalentes /help , man y /man también funcionan):

help domainWithoutWWW

file , que es tanto una función como un motor de tabla), se muestran todos. La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y consulta la tabla system.documentation . La documentación correspondiente se muestra en la terminal a partir de Markdown, con texto en negrita y cursiva, tablas y bloques de código con resaltado de sintaxis. Cuando varios componentes comparten un mismo nombre (por ejemplo,, que es tanto una función como un motor de tabla), se muestran todos.

Cuando no hay ninguna coincidencia exacta, el Client lista nombres similares (teniendo en cuenta posibles errores tipográficos) y los componentes cuya documentación menciona la palabra:

help maxx_threads

Escribir help sin más muestra un breve resumen de uso.

​ Información sobre el procesamiento de consultas

Al procesar una consulta, el cliente muestra:

El progreso, que se actualiza como máximo 10 veces por segundo de forma predeterminada. En las consultas rápidas, es posible que no dé tiempo a mostrarlo. La consulta formateada después del análisis sintáctico, para depuración. El resultado en el formato especificado. El número de líneas del resultado, el tiempo transcurrido y la velocidad media de procesamiento de la consulta. Todas las cantidades de datos se refieren a datos sin comprimir.

Puede cancelar una consulta larga pulsando Ctrl+C . Sin embargo, aun así tendrá que esperar un poco a que el servidor aborte la solicitud. No es posible cancelar una consulta en ciertas etapas. Si no espera y pulsa Ctrl+C por segunda vez, el cliente se cerrará.

Cliente de ClickHouse permite pasar datos externos (tablas temporales externas) al realizar consultas. Para obtener más información, consulte la sección Datos externos para el procesamiento de consultas

Puedes usar los siguientes alias en el REPL:

\l - SHOW DATABASES

- SHOW DATABASES \d - SHOW TABLES

- SHOW TABLES \c <DATABASE> - USE DATABASE

- USE DATABASE . - repite la última consulta

​ Atajos de teclado

Alt (Option) + Shift + e - abre el editor con la consulta actual. Puedes especificar qué editor usar mediante la variable de entorno EDITOR . De forma predeterminada, se usa vim .

- abre el editor con la consulta actual. Puedes especificar qué editor usar mediante la variable de entorno . De forma predeterminada, se usa . Alt (Option) + # - comentar la línea.

- comentar la línea. Ctrl + r - búsqueda difusa en el historial.

La lista completa de todos los atajos de teclado disponibles está en replxx

Para configurar correctamente el funcionamiento de la tecla meta (Option) en MacOS: iTerm2: Ve a Preferences -> Profile -> Keys -> Left Option key y haz clic en Esc+

​ Modo por lotes

​ Uso del modo por lotes

En lugar de usar Cliente de ClickHouse de forma interactiva, puede ejecutarlo en modo por lotes. En el modo por lotes, ClickHouse ejecuta una sola consulta y finaliza de inmediato; no hay prompt interactivo ni bucle.

Puede especificar una sola consulta así:

$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)" 45

También puede usar la opción de la línea de comandos --query :

$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)" 10

Puede pasar una consulta por stdin :

$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client 4.5

Suponiendo que existe la tabla messages , también puede insertar datos desde la línea de comandos:

$ echo "Hello

Goodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"

Cuando se especifica --query , cualquier entrada se añade a la solicitud después de un salto de línea.

​ Insertar un archivo CSV en un servicio remoto de ClickHouse

En este ejemplo, se inserta el archivo CSV de muestra cell_towers.csv en la tabla existente cell_towers de la base de datos default :

clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \ --port 9440 \ --user default \ --password PASSWORD \ --query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \ < cell_towers.csv

​ Ejemplos de inserción de datos desde la línea de comandos

Hay varias formas de insertar datos desde la línea de comandos. El siguiente ejemplo inserta dos filas de datos CSV en una tabla de ClickHouse en modo por lotes:

echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'

2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \ clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;

En el ejemplo siguiente, cat <<_EOF inicia un heredoc que leerá todo hasta volver a encontrar _EOF y luego lo imprimirá:

cat << _EOF | clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ; 3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00' 4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01' _EOF

En el ejemplo siguiente, el contenido de file.csv se envía a stdout con cat y se redirige por tubería a clickhouse-client como entrada:

cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query= "INSERT INTO test FORMAT CSV" ;

TabSeparated . Puede definir el formato en la cláusula FORMAT de la consulta, como se muestra en el ejemplo anterior. En modo por lotes, el formato de datos predeterminado es. Puede definir el formato en la cláusulade la consulta, como se muestra en el ejemplo anterior.

​ Consultas con parámetros

Puede especificar parámetros en una consulta y pasarle valores mediante opciones de la línea de comandos. Esto evita tener que componer la consulta con valores dinámicos específicos del lado del cliente. Por ejemplo:

$ clickhouse-client --param_parName= "[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}" [1,2]

También es posible establecer parámetros desde una sesión interactiva

$ clickhouse-client ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build). :) SET param_parName='[1, 2]'; SET param_parName = '[1, 2]' Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977 Ok. 0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec. :) SELECT {parName:Array(UInt16)} SELECT {parName:Array(UInt16)} Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7 ┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐ 1. │ [1,2] │ └──────────────────────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.

​ Sintaxis de la consulta

En la consulta, coloque entre llaves los valores que desee sustituir mediante parámetros de línea de comandos con el siguiente formato:

{ < name > : < data type > }

Parámetro Descripción name Identificador del marcador de posición. La opción correspondiente de la línea de comandos es --param_<name> = value . data type Tipo de dato del parámetro.



Por ejemplo, una estructura de datos como (integer, ('string', integer)) puede tener el tipo de dato Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (también puede usar otros tipos integer).



También es posible pasar como parámetros el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos y los nombres de columna; en ese caso, deberá usar Identifier como tipo de dato.

$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple= "(10, ('dt', 10))" \ --query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}" $ clickhouse-client --param_tbl= "numbers" --param_db= "system" --param_col= "number" --param_alias= "top_ten" \ --query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"

​ Generación de SQL con IA

Cliente de ClickHouse incluye asistencia de IA integrada para generar consultas SQL a partir de descripciones en lenguaje natural. Esta función ayuda a los usuarios a escribir consultas complejas sin necesidad de tener conocimientos avanzados de SQL.

OPENAI_API_KEY o ANTHROPIC_API_KEY . Para una configuración más avanzada, consulta la sección La asistencia de IA funciona de forma predeterminada si tienes configurada la variable de entorno. Para una configuración más avanzada, consulta la sección Configuración

Para usar generación de SQL con IA, antepone ?? a tu consulta en lenguaje natural:

: ) ?? show all users who made purchases in the last 30 days

La IA hará lo siguiente:

Explorará automáticamente el esquema de tu base de datos Generará el SQL adecuado en función de las tablas y columnas descubiertas Ejecutará de inmediato la consulta generada

: ) ?? count orders by product category Starting AI SQL generation with schema discovery... ────────────────────────────────────────────────── 🔍 list_databases ➜ system, default, sales_db 🔍 list_tables_in_database database: sales_db ➜ orders, products, categories 🔍 get_schema_for_table database: sales_db table: orders ➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ... ) ✨ SQL query generated successfully! ────────────────────────────────────────────────── SELECT c.name AS category, COUNT(DISTINCT o.order_id ) AS order_count FROM sales_db.orders o JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id GROUP BY c.name ORDER BY order_count DESC

La generación de SQL con IA requiere configurar un proveedor de IA en el archivo de configuración de Cliente de ClickHouse. Puede utilizar OpenAI, Anthropic o cualquier servicio de API compatible con OpenAI.

​ fallback basado en variables de entorno

Si no se especifica ninguna configuración de IA en el archivo de configuración, ClickHouse Client intentará usar automáticamente variables de entorno:

Primero, comprueba la variable de entorno OPENAI_API_KEY Si no la encuentra, comprueba la variable de entorno ANTHROPIC_API_KEY Si no encuentra ninguna de las dos, las funciones de IA se desactivarán

Esto permite una configuración rápida sin necesidad de archivos de configuración:

# Usando OpenAI export OPENAI_API_KEY = your-openai-key clickhouse-client # Usando Anthropic export ANTHROPIC_API_KEY = your-anthropic-key clickhouse-client

​ Archivo de configuración

Para tener un mayor control sobre la configuración de la IA, configúrala en el archivo de configuración de tu ClickHouse Client, ubicado en:

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml (o ~/.config/clickhouse/config.xml si XDG_CONFIG_HOME no está definido) (formato XML)

(o si no está definido) (formato XML) $XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml (o ~/.config/clickhouse/config.yaml si XDG_CONFIG_HOME no está definido) (formato YAML)

(o si no está definido) (formato YAML) ~/.clickhouse-client/config.xml (formato XML, ubicación heredada)

(formato XML, ubicación heredada) ~/.clickhouse-client/config.yaml (formato YAML, ubicación heredada)

(formato YAML, ubicación heredada) O especifica una ubicación personalizada con --config-file

XML

YAML < config > < ai > {/* Obligatorio: Tu clave de API (o configúrala mediante una variable de entorno) */} < api_key > your-api-key-here </ api_key > {/* Obligatorio: Tipo de proveedor (openai, anthropic) */} < provider > openai </ provider > {/* Modelo que se usará (los valores predeterminados varían según el proveedor) */} < model > gpt-4o </ model > {/* Opcional: endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI */} {/* < base_url > https://openrouter.ai/api </ base_url > */} {/* Configuración de exploración del esquema */} < enable_schema_access > true </ enable_schema_access > {/* Parámetros de generación */} {/* Opcional: `temperature` solo se envía al modelo cuando se establece aquí. Se omite de forma predeterminada porque algunos modelos rechazan este parámetro. */} {/* < temperature > 0.0 </ temperature > */} < max_tokens > 1000 </ max_tokens > < timeout_seconds > 30 </ timeout_seconds > < max_steps > 10 </ max_steps > {/* Opcional: prompt del sistema personalizado */} {/* < system_prompt > You are an expert ClickHouse SQL assistant... </ system_prompt > */} </ ai > </ config > ai : # Obligatorio: Tu clave de API (o configúrala mediante una variable de entorno) api_key : your-api-key-here # Obligatorio: Tipo de proveedor (openai, anthropic) provider : openai # Modelo que se usará model : gpt-4o # Opcional: endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI # base_url: https://openrouter.ai/api # Habilita el acceso al esquema: permite que la IA consulte información de la base de datos y las tablas enable_schema_access : true # Parámetros de generación # `temperature` solo se envía al modelo cuando se establece aquí; se omite de forma predeterminada # porque algunos modelos rechazan este parámetro. # temperature: 0.0 # Controla la aleatoriedad (0.0 = determinista) max_tokens : 1000 # Longitud máxima de la respuesta timeout_seconds : 30 # Tiempo de espera de la solicitud max_steps : 10 # Número máximo de pasos de exploración del esquema # Opcional: prompt del sistema personalizado # system_prompt: | # Eres un asistente experto en ClickHouse SQL. Convierte lenguaje natural en SQL. # Prioriza el rendimiento y utiliza optimizaciones específicas de ClickHouse. # Devuelve siempre SQL ejecutable sin explicaciones.

Uso de API compatibles con OpenAI (p. ej., OpenRouter):

ai : provider : openai # Use 'openai' for compatibility api_key : your-openrouter-api-key base_url : https://openrouter.ai/api/v1 model : anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming

Ejemplos mínimos de configuración:

# Minimal config - uses environment variable for API key ai : provider : openai # Will use OPENAI_API_KEY env var # No config at all - automatic fallback # (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY) # Only override model - uses env var for API key ai : provider : openai model : gpt-3.5-turbo

Parámetros obligatorios api_key - Tu clave de API para el servicio de IA. Puede omitirse si se define mediante una variable de entorno: OpenAI: OPENAI_API_KEY Anthropic: ANTHROPIC_API_KEY Nota: la clave de API del archivo de configuración tiene prioridad sobre la variable de entorno

- Tu clave de API para el servicio de IA. Puede omitirse si se define mediante una variable de entorno: provider - El proveedor de IA: openai o anthropic Si se omite, se selecciona automáticamente según las variables de entorno disponibles

- El proveedor de IA: o

Configuración del modelo model - El modelo que se va a usar (predeterminado: específico del proveedor) OpenAI: gpt-4o , gpt-4 , gpt-3.5-turbo , etc. Anthropic: claude-3-5-sonnet-20241022 , claude-3-opus-20240229 , etc. OpenRouter: usa su nomenclatura de modelos, como anthropic/claude-3.5-sonnet

- El modelo que se va a usar (predeterminado: específico del proveedor)

Configuración de la conexión base_url - Endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI (opcional)

- Endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI (opcional) timeout_seconds - Tiempo de espera de la solicitud, en segundos (predeterminado: 30 )

Exploración de esquemas enable_schema_access - Permite que la IA explore los esquemas de la base de datos (predeterminado: true )

- Permite que la IA explore los esquemas de la base de datos (predeterminado: ) max_steps - Número máximo de pasos de invocación de herramientas para explorar esquemas (predeterminado: 10 )

Parámetros de generación temperature - Controla la aleatoriedad: 0.0 = determinista, 1.0 = creativo. Se omite de forma predeterminada y solo se envía al modelo cuando se establece explícitamente, porque algunos modelos rechazan este parámetro.

- Controla la aleatoriedad: 0.0 = determinista, 1.0 = creativo. Se omite de forma predeterminada y solo se envía al modelo cuando se establece explícitamente, porque algunos modelos rechazan este parámetro. max_tokens - Longitud máxima de la respuesta en tokens (predeterminado: 1000 )

- Longitud máxima de la respuesta en tokens (predeterminado: ) system_prompt - Instrucciones personalizadas para la IA (opcional)

​ Cómo funciona

El generador de SQL con IA utiliza un proceso de varios pasos:

Descubrimiento del esquema

La IA utiliza herramientas integradas para explorar su base de datos

Enumera las bases de datos disponibles

Detecta tablas dentro de las bases de datos relevantes

Examina la estructura de las tablas mediante sentencias CREATE TABLE

Generación de consultas

A partir del esquema descubierto, la IA genera SQL que:

Refleja su intención expresada en lenguaje natural

Utiliza los nombres correctos de tablas y columnas

Aplica las operaciones JOIN y las agregaciones adecuadas

Ejecución

El SQL generado se ejecuta automáticamente y se muestran los resultados

Requiere una conexión a internet activa

El uso de la API está sujeto a límites de uso y costos del proveedor de IA

Las consultas complejas pueden requerir varios ajustes

La IA tiene acceso de solo lectura a la información del esquema, no a los datos reales

Las claves de API nunca se envían a los servidores de ClickHouse

La IA solo ve información del esquema (nombres de tablas/columnas y tipos), no datos reales

Todas las consultas generadas respetan los permisos actuales de tu base de datos

​ Cadena de conexión

PostgreSQL y El ClickHouse Client también admite conectarse a un servidor de ClickHouse mediante una cadena de conexión similar a las de MongoDB MySQL . Tiene la siguiente sintaxis:

clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]

Componente (todos opcionales) Descripción Predeterminado user Nombre de usuario de la base de datos. default password Contraseña del usuario de la base de datos. Si se especifica : y la contraseña está vacía, el cliente solicitará la contraseña del usuario. - hosts_and_ports Lista de hosts y, opcionalmente, puertos host[:port] [, host:[port]], ... . localhost:9000 database Nombre de la base de datos. default query_parameters Lista de pares clave-valor param1=value1[,¶m2=value2], ... . Para algunos parámetros, no se requiere ningún valor. Los nombres y valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas. -

Si el nombre de usuario, la contraseña o la base de datos se especifican en la cadena de conexión, no pueden especificarse mediante --user , --password o --database (y viceversa).

La parte del host puede ser un nombre de host o una dirección IPv4 o IPv6. Las direcciones IPv6 deben ir entre [] :

clickhouse://[2001:db8::1234]

Las cadenas de conexión pueden contener varios hosts. ClickHouse Client intentará conectarse a estos hosts en el orden indicado (de izquierda a derecha). Una vez establecida la conexión, no se intentará conectar a los hosts restantes.

clickHouse-client . La cadena de conexión puede combinarse con cualquier número de otras --host y --port . La cadena de conexión debe especificarse como el primer argumento de. La cadena de conexión puede combinarse con cualquier número de otras opciones de línea de comandos , excepto

Se permiten las siguientes claves para query_parameters :

Clave Descripción secure (o s ) Si se especifica, el cliente se conectará al servidor mediante una conexión segura (TLS). Consulte --secure en las opciones de línea de comandos.

Codificación porcentual

Los caracteres no ASCII de EE. UU., los espacios y los caracteres especiales de los siguientes parámetros deben codificarse con porcentaje

user

password

hosts

database

query parameters

Conéctese a localhost por el puerto 9000 y ejecute la consulta SELECT 1 .

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"

Conéctese a localhost como el usuario john , con la contraseña secret , el host 127.0.0.1 y el puerto 9000

clickhouse-client clickhouse://john:secret@127.0.0.1:9000

Conéctese a localhost como el usuario default , con la dirección IPV6 [::1] y el puerto 9000 .

clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000

Conéctese a localhost por el puerto 9000 en modo multilínea.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'

Conéctese a localhost usando el puerto 9000 con el usuario default .

clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000 # equivalente a: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default

Conéctese a localhost por el puerto 9000 y utilice my_database como base de datos predeterminada.

clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database # equivalente a: clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database

Conéctese a localhost en el puerto 9000, use de forma predeterminada la base de datos my_database especificada en la cadena de conexión y establezca una conexión segura mediante el parámetro abreviado s .

clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s # equivalente a: clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s

Conéctese al host predeterminado con el puerto, el usuario y la base de datos predeterminados.

clickhouse-client clickhouse:

Conéctese al host predeterminado usando el puerto predeterminado, con el usuario my_user y sin contraseña.

clickhouse-client clickhouse://my_user@ # Usar una contraseña en blanco entre : y @ significa pedirle al usuario que introduzca la contraseña antes de iniciar la conexión. clickhouse-client clickhouse://my_user:@

Conéctese a localhost usando el correo electrónico como nombre de usuario. El símbolo @ se codifica como %40 .

clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000

Conéctese a uno de los dos hosts: 192.168.1.15 , 192.168.1.25 .

clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25

​ Formato del ID de la consulta

En modo interactivo, ClickHouse Client muestra el ID de la consulta para cada consulta. De forma predeterminada, el ID tiene este formato:

Query id: 927f137d - 00f1 - 4175 - 8914 - 0dd066365e96

Se puede especificar un formato personalizado en un archivo de configuración dentro de una etiqueta query_id_formats . El marcador {query_id} de la cadena de formato se sustituye por el ID de la consulta. Se permiten varias cadenas de formato dentro de la etiqueta. Esta funcionalidad puede utilizarse para generar URL que faciliten el perfilado de consultas.

Ejemplo

< config > < query_id_formats > < speedscope > http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id} </ speedscope > </ query_id_formats > </ config >

Con la configuración anterior, el ID de una consulta se muestra con el siguiente formato:

speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d

​ Archivos de configuración

ClickHouse Client utiliza el primer archivo existente de la siguiente lista:

Un archivo definido con el parámetro -c [ -C, --config, --config-file ] .

. ./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]

$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] (o ~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml] si XDG_CONFIG_HOME no está definido)

(o si no está definido) ~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]

Consulta el archivo de configuración de ejemplo en el repositorio de ClickHouse: clickhouse-client.xml

XML

YAML < config > < user > username </ user > < password > password </ password > < secure > true </ secure > < openSSL > < client > < caConfig > /etc/ssl/cert.pem </ caConfig > </ client > </ openSSL > </ config > user : username password : 'password' secure : true openSSL : client : caConfig : '/etc/ssl/cert.pem'

​ Opciones de variables de entorno

CLICKHOUSE_USER , CLICKHOUSE_PASSWORD y CLICKHOUSE_HOST . Los argumentos de línea de comandos --user , --password o --host , o una El nombre de usuario, la contraseña y el host se pueden establecer mediante las variables de entorno. Los argumentos de línea de comandos, o una cadena de conexión (si se especifica), tienen prioridad sobre las variables de entorno.

​ Opciones de la línea de comandos

Todas las opciones de la línea de comandos pueden especificarse directamente en la línea de comandos o definirse como valores predeterminados en el archivo de configuración

​ Opciones generales

Opción Descripción Predeterminado -c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file> La ubicación del archivo de configuración del cliente, si no se encuentra en una de las ubicaciones predeterminadas. Consulte Archivos de configuración. - --help Muestra un resumen de uso y sale. Combínelo con --verbose para mostrar todas las opciones posibles, incluida la configuración de la consulta. - --history_file <path-to-file> Ruta al archivo que contiene el historial de comandos. - --history_max_entries Número máximo de entradas en el archivo de historial. 1000000 (1 millón) --prompt <prompt> Especifica un prompt personalizado. El display_name del servidor --verbose Aumenta el nivel de detalle de la salida. - -V [ --version ] Muestra la versión y sale. -

​ Opciones de conexión

Opción Descripción Predeterminado --connection <name> El nombre de los detalles de conexión preconfigurados del archivo de configuración. Consulta Credenciales de conexión. - -d [ --database ] <database> Selecciona la base de datos que se usará de forma predeterminada para esta conexión. La base de datos actual de la configuración del servidor ( default de forma predeterminada) -h [ --host ] <host> El nombre de host del servidor de ClickHouse al que conectarse. Puede ser un nombre de host o una dirección IPv4 o IPv6. Se pueden pasar varios hosts mediante varios argumentos. localhost --jwt <value> Usa JSON Web Token (JWT) para la autenticación.



La autorización JWT del servidor solo está disponible en ClickHouse Cloud. - login Invoca el flujo OAuth de concesión de dispositivo para autenticarse mediante un IdP.



En los hosts de ClickHouse Cloud, las variables de OAuth se infieren automáticamente; en caso contrario, deben proporcionarse con --oauth-url , --oauth-client-id y --oauth-audience . - --no-warnings Desactiva la visualización de advertencias de system.warnings cuando el cliente se conecta al servidor. - --no-server-client-version-message Suprime el mensaje de incompatibilidad de versiones entre el servidor y el cliente cuando el cliente se conecta al servidor. - --password <password> La contraseña del usuario de la base de datos. También puedes especificar la contraseña de una conexión en el archivo de configuración. Si no especificas la contraseña, el cliente la solicitará. - --port <port> El puerto en el que el servidor acepta conexiones. Los puertos predeterminados son 9440 (TLS) y 9000 (sin TLS).



Nota: el cliente usa el protocolo nativo, no HTTP(S). 9440 si se especifica --secure ; en caso contrario, 9000 . Siempre usa 9440 de forma predeterminada si el nombre de host termina en .clickhouse.cloud . -s [ --secure ] Indica si se debe usar TLS.



Se habilita automáticamente al conectarse al puerto 9440 (el puerto seguro predeterminado) o a ClickHouse Cloud.



Puede que necesites configurar tus certificados de CA en el archivo de configuración. Los ajustes de configuración disponibles son los mismos que para la configuración de TLS del lado del servidor. Se habilita automáticamente al conectarse al puerto 9440 o a ClickHouse Cloud --ssh-key-file <path-to-file> Archivo que contiene la clave privada SSH para autenticarse con el servidor. - --ssh-key-passphrase <value> Frase de contraseña de la clave privada SSH especificada en --ssh-key-file . - --tls-sni-override <server name> Si se usa TLS, el nombre del servidor (SNI) que se enviará en el handshake. El host proporcionado mediante -h o --host . -u [ --user ] <username> El usuario de la base de datos con el que conectarse. default

--host , --port , --user y --password , el cliente también admite En lugar de las opciones, el cliente también admite cadenas de conexión

​ Opciones de consulta

Opción Descripción --param_<name>=<value> Valor de sustitución para un parámetro de una consulta con parámetros. -q [ --query ] <query> La consulta que se ejecutará en modo batch. Puede especificarse varias veces ( --query "SELECT 1" --query "SELECT 2" ) o una sola vez con varias consultas separadas por punto y coma ( --query "SELECT 1; SELECT 2;" ). En este último caso, las consultas INSERT con formatos distintos de VALUES deben separarse con líneas en blanco.



También puede especificarse una sola consulta sin parámetro: clickhouse-client "SELECT 1"



No puede usarse junto con --queries-file . --queries-file <path-to-file> Ruta de un archivo que contiene consultas. --queries-file puede especificarse varias veces; por ejemplo, --queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql .



No puede usarse junto con --query . -m [ --multiline ] Si se especifica, permite consultas multilínea (no envía la consulta al pulsar Enter). Las consultas solo se enviarán cuando terminen con punto y coma. --inline-insert-data Envía INSERT ... VALUES (y otros formatos inline) tal cual en el texto de la consulta, en lugar de convertir los datos en bloques en el formato nativo. El servidor analiza por sí mismo los datos inline, evitando el recorrido de ida y vuelta necesario para enviar al cliente la estructura de la tabla y los valores predeterminados de las columnas. Esto puede mejorar el rendimiento de muchas inserciones pequeñas a través del protocolo nativo. Establece automáticamente send_table_structure_on_insert_with_inline_data en 0 . No puede combinarse con datos inline ni con datos externos (desde stdin o INFILE ).

​ Configuración de consultas

La configuración de las consultas puede especificarse como opciones de línea de comandos en el cliente, por ejemplo:

$ clickhouse-client --max_threads 1

Consulta Configuración para ver la lista de ajustes.

​ Opciones de formato

Opción Descripción Predeterminado -f [ --format ] <format> Use el formato especificado para mostrar el resultado.



Consulte Formatos para datos de entrada y salida para ver una lista de formatos compatibles. TabSeparated --pager <command> Canalice toda la salida a este comando. Normalmente less (p. ej., less -S para mostrar conjuntos de resultados amplios) o similar. - -E [ --vertical ] Use el formato Vertical para mostrar el resultado. Equivale a –-format Vertical . En este formato, cada valor se imprime en una línea independiente, lo que resulta útil para mostrar tablas anchas. - --echo [ <bool> ] Imprima cada consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional. true en modo interactivo, false en modo no interactivo (batch) --echo-formatted [ <bool> ] Dé formato a las consultas mostradas. Acepta un valor booleano opcional. true en modo interactivo, false en modo no interactivo (batch) --echo-query-id [ <bool> ] Imprima el id de la consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional. true en modo interactivo, false en modo no interactivo (batch) --echo-query-separator <string> Imprima este separador antes de la consulta mostrada con formato (requiere --echo-formatted ), lo que facilita distinguir la consulta escrita de su eco reformateado. Vacío (desactivado) --highlight [ --hilite ] <bool> Active o desactive el resaltado de sintaxis del prompt de comandos y de las consultas mostradas. true --hints <bool> Muestre sugerencias de autocompletado mientras escribe (texto “fantasma” inline) para la mejor sugerencia coincidente cuando el cursor está al final de la entrada. Navegue por las sugerencias con Arriba/Abajo (o Ctrl-Arriba/Ctrl-Abajo); acepte la sugerencia inline con Tab o Derecha; Enter acepta una sugerencia solo después de que se haya seleccionado una explícitamente y, en caso contrario, ejecuta la consulta; Tab también abre la lista clásica de autocompletado. Requiere --highlight (las sugerencias necesitan color) y el mecanismo de sugerencias (por lo que --disable_suggestion también las desactiva). true

​ Detalles de ejecución