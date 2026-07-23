Para descargar ClickHouse, ejecute:
Instalar
Si también quieres instalarlo, ejecuta:
curl https://clickhouse.com/ | sh
Consulte Install ClickHouse para ver más opciones de instalación. Las distintas versiones del cliente y del servidor son compatibles entre sí, pero es posible que algunas funciones no estén disponibles en los clientes más antiguos. Recomendamos usar la misma versión para el cliente y el servidor.
sudo ./clickhouse install
Ejecutar
Para conectarte a un servidor de ClickHouse, ejecuta:
Si solo descargaste ClickHouse pero no lo instalaste, usa
./clickhouse client en lugar de
clickhouse-client.
Especifique los detalles de conexión adicionales que sean necesarios:
$ clickhouse-client --host server
ClickHouse client version 24.12.2.29 (official build).
Connecting to server:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 24.12.2.
:)
Para ver la lista completa de opciones de la línea de comandos, consulte Command Line Options.
|Option
|Description
--port <port>
|El puerto en el que el servidor ClickHouse acepta conexiones. Los puertos predeterminados son 9440 (TLS) y 9000 (sin TLS). Tenga en cuenta que Cliente de ClickHouse usa el protocolo nativo y no HTTP(S).
-s [ --secure ]
|Indica si se debe usar TLS (normalmente se detecta automáticamente).
-u [ --user ] <username>
|El usuario de la base de datos con el que se conectará. De forma predeterminada, se conecta como el usuario
default.
--password <password>
|La contraseña del usuario de la base de datos. También puede especificar la contraseña de una conexión en el archivo de configuración. Si no especifica la contraseña, el cliente la solicitará.
-c [ --config ] <path-to-file>
|La ubicación del archivo de configuración de Cliente de ClickHouse, si no se encuentra en una de las ubicaciones predeterminadas. Consulte Configuration Files.
--connection <name>
|El nombre de los detalles de conexión preconfigurados en el archivo de configuración.
Los detalles de tu servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Selecciona el servicio al que quieres conectarte y haz clic en Connect:
Conectarse a ClickHouse Cloud
Elige Native y se mostrarán los detalles junto con un comando de ejemplo de
clickhouse-client:
Puede guardar los datos de conexión de uno o más servidores de ClickHouse en un archivo de configuración. El formato es el siguiente:
Guardar conexiones en un archivo de configuración
Consulta la sección sobre archivos de configuración para obtener más información.
<config>
<connections_credentials>
<connection>
<name>default</name>
<hostname>hostname</hostname>
<port>9440</port>
<secure>1</secure>
<user>default</user>
<password>password</password>
<!-- <history_file></history_file> -->
<!-- <history_max_entries></history_max_entries> -->
<!-- <accept-invalid-certificate>false</accept-invalid-certificate> -->
<!-- <prompt></prompt> -->
</connection>
</connections_credentials>
</config>
Para centrarse en la sintaxis de la consulta, en el resto de los ejemplos se omiten los detalles de conexión (
--host,
--port, etc.). Recuerda añadirlos cuando uses los comandos.
Modo interactivo
Para ejecutar ClickHouse en modo interactivo, solo tiene que ejecutar:
Uso del modo interactivo
Esto abre el bucle de lectura-evaluación-impresión (REPL), donde puedes empezar a escribir consultas SQL de forma interactiva. Una vez conectado, verás un indicador donde podrás introducir consultas:
clickhouse-client
En el modo interactivo, el output format predeterminado es
ClickHouse client version 25.x.x.x
Connecting to localhost:9000 as user default.
Connected to ClickHouse server version 25.x.x.x
hostname :)
PrettyCompact.
Puede cambiar el format en la cláusula
FORMAT de la consulta o especificando la opción de línea de comandos
--format.
Para usar el Vertical format, puede usar
--vertical o especificar
\G al final de la consulta.
En este format, cada valor se imprime en una línea independiente, lo que resulta práctico para tablas anchas.
En el modo interactivo, de forma predeterminada, todo lo que introduzca se ejecuta al pulsar
Enter.
No es necesario un punto y coma al final de la consulta.
Puede iniciar el cliente con el parámetro
-m, --multiline.
Para introducir una consulta de varias líneas, escriba una barra invertida
\ antes del salto de línea.
Después de pulsar
Enter, se le pedirá que introduzca la siguiente línea de la consulta.
Para ejecutar la consulta, termínela con un punto y coma y pulse
Enter.
Cliente de ClickHouse se basa en
replxx (similar a
readline), por lo que usa atajos de teclado habituales y mantiene un historial.
El historial se escribe en
~/.clickhouse-client-history de forma predeterminada.
Para salir del cliente, pulse
Ctrl+D o introduzca una de las siguientes opciones en lugar de una consulta:
exito
exit;
quito
quit;
q,
Qo
:q
logouto
logout;
Puedes consultar la documentación de cualquier función, motor de tabla, tipo de dato, formato, configuración y otros componentes del sistema sin salir del Client. Escribe
Obtener ayuda
help seguido de un nombre (las formas equivalentes
/help,
man y
/man también funcionan):
La búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas y consulta la tabla
help domainWithoutWWW
system.documentation. La documentación correspondiente se muestra en la terminal a partir de Markdown, con texto en negrita y cursiva, tablas y bloques de código con resaltado de sintaxis. Cuando varios componentes comparten un mismo nombre (por ejemplo,
file, que es tanto una función como un motor de tabla), se muestran todos.
Cuando no hay ninguna coincidencia exacta, el Client lista nombres similares (teniendo en cuenta posibles errores tipográficos) y los componentes cuya documentación menciona la palabra:
Escribir
help maxx_threads
help sin más muestra un breve resumen de uso.
Al procesar una consulta, el cliente muestra:
Información sobre el procesamiento de consultas
- El progreso, que se actualiza como máximo 10 veces por segundo de forma predeterminada. En las consultas rápidas, es posible que no dé tiempo a mostrarlo.
- La consulta formateada después del análisis sintáctico, para depuración.
- El resultado en el formato especificado.
- El número de líneas del resultado, el tiempo transcurrido y la velocidad media de procesamiento de la consulta. Todas las cantidades de datos se refieren a datos sin comprimir.
Ctrl+C.
Sin embargo, aun así tendrá que esperar un poco a que el servidor aborte la solicitud.
No es posible cancelar una consulta en ciertas etapas.
Si no espera y pulsa
Ctrl+C por segunda vez, el cliente se cerrará.
Cliente de ClickHouse permite pasar datos externos (tablas temporales externas) al realizar consultas.
Para obtener más información, consulte la sección Datos externos para el procesamiento de consultas.
Puedes usar los siguientes alias en el REPL:
Alias
\l- SHOW DATABASES
\d- SHOW TABLES
\c <DATABASE>- USE DATABASE
.- repite la última consulta
Atajos de teclado
Alt (Option) + Shift + e- abre el editor con la consulta actual. Puedes especificar qué editor usar mediante la variable de entorno
EDITOR. De forma predeterminada, se usa
vim.
Alt (Option) + #- comentar la línea.
Ctrl + r- búsqueda difusa en el historial.
Modo por lotes
En lugar de usar Cliente de ClickHouse de forma interactiva, puede ejecutarlo en modo por lotes. En el modo por lotes, ClickHouse ejecuta una sola consulta y finaliza de inmediato; no hay prompt interactivo ni bucle. Puede especificar una sola consulta así:
Uso del modo por lotes
También puede usar la opción de la línea de comandos
$ clickhouse-client "SELECT sum(number) FROM numbers(10)"
45
--query:
Puede pasar una consulta por
$ clickhouse-client --query "SELECT uniq(number) FROM numbers(10)"
10
stdin:
Suponiendo que existe la tabla
$ echo "SELECT avg(number) FROM numbers(10)" | clickhouse-client
4.5
messages, también puede insertar datos desde la línea de comandos:
Cuando se especifica
$ echo "Hello\nGoodbye" | clickhouse-client --query "INSERT INTO messages FORMAT CSV"
--query, cualquier entrada se añade a la solicitud después de un salto de línea.
En este ejemplo, se inserta el archivo CSV de muestra
Insertar un archivo CSV en un servicio remoto de ClickHouse
cell_towers.csv en la tabla existente
cell_towers de la base de datos
default:
clickhouse-client --host HOSTNAME.clickhouse.cloud \
--port 9440 \
--user default \
--password PASSWORD \
--query "INSERT INTO cell_towers FORMAT CSVWithNames" \
< cell_towers.csv
Hay varias formas de insertar datos desde la línea de comandos. El siguiente ejemplo inserta dos filas de datos CSV en una tabla de ClickHouse en modo por lotes:
Ejemplos de inserción de datos desde la línea de comandos
En el ejemplo siguiente,
echo -ne "1, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'\n2, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'" | \
clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
cat <<_EOF inicia un heredoc que leerá todo hasta volver a encontrar
_EOF y luego lo imprimirá:
En el ejemplo siguiente, el contenido de file.csv se envía a stdout con
cat <<_EOF | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
3, 'some text', '2016-08-14 00:00:00'
4, 'some more text', '2016-08-14 00:00:01'
_EOF
cat y se redirige por tubería a
clickhouse-client como entrada:
En modo por lotes, el formato de datos predeterminado es
cat file.csv | clickhouse-client --database=test --query="INSERT INTO test FORMAT CSV";
TabSeparated.
Puede definir el formato en la cláusula
FORMAT de la consulta, como se muestra en el ejemplo anterior.
Puede especificar parámetros en una consulta y pasarle valores mediante opciones de la línea de comandos. Esto evita tener que componer la consulta con valores dinámicos específicos del lado del cliente. Por ejemplo:
Consultas con parámetros
También es posible establecer parámetros desde una sesión interactiva:
$ clickhouse-client --param_parName="[1, 2]" --query "SELECT {parName: Array(UInt16)}"
[1,2]
$ clickhouse-client
ClickHouse client version 25.X.X.XXX (official build).
:) SET param_parName='[1, 2]';
SET param_parName = '[1, 2]'
Query id: 7ac1f84e-e89a-4eeb-a4bb-d24b8f9fd977
Ok.
0 rows in set. Elapsed: 0.000 sec.
:) SELECT {parName:Array(UInt16)}
SELECT {parName:Array(UInt16)}
Query id: 0358a729-7bbe-4191-bb48-29b063c548a7
┌─_CAST([1, 2]⋯y(UInt16)')─┐
1. │ [1,2] │
└──────────────────────────┘
1 row in set. Elapsed: 0.006 sec.
En la consulta, coloque entre llaves los valores que desee sustituir mediante parámetros de línea de comandos con el siguiente formato:
Sintaxis de la consulta
{<name>:<data type>}
|Parámetro
|Descripción
name
|Identificador del marcador de posición. La opción correspondiente de la línea de comandos es
--param_<name> = value.
data type
|Tipo de dato del parámetro.
Por ejemplo, una estructura de datos como
(integer, ('string', integer)) puede tener el tipo de dato
Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8)) (también puede usar otros tipos integer).
También es posible pasar como parámetros el nombre de la tabla, el nombre de la base de datos y los nombres de columna; en ese caso, deberá usar
Identifier como tipo de dato.
Ejemplos
$ clickhouse-client --param_tuple_in_tuple="(10, ('dt', 10))" \
--query "SELECT * FROM table WHERE val = {tuple_in_tuple:Tuple(UInt8, Tuple(String, UInt8))}"
$ clickhouse-client --param_tbl="numbers" --param_db="system" --param_col="number" --param_alias="top_ten" \
--query "SELECT {col:Identifier} as {alias:Identifier} FROM {db:Identifier}.{tbl:Identifier} LIMIT 10"
Cliente de ClickHouse incluye asistencia de IA integrada para generar consultas SQL a partir de descripciones en lenguaje natural. Esta función ayuda a los usuarios a escribir consultas complejas sin necesidad de tener conocimientos avanzados de SQL. La asistencia de IA funciona de forma predeterminada si tienes configurada la variable de entorno
Generación de SQL con IA
OPENAI_API_KEY o
ANTHROPIC_API_KEY. Para una configuración más avanzada, consulta la sección Configuración.
Para usar generación de SQL con IA, antepone
Uso
?? a tu consulta en lenguaje natural:
La IA hará lo siguiente:
:) ?? show all users who made purchases in the last 30 days
- Explorará automáticamente el esquema de tu base de datos
- Generará el SQL adecuado en función de las tablas y columnas descubiertas
- Ejecutará de inmediato la consulta generada
Ejemplo
:) ?? count orders by product category
Starting AI SQL generation with schema discovery...
──────────────────────────────────────────────────
🔍 list_databases
➜ system, default, sales_db
🔍 list_tables_in_database
database: sales_db
➜ orders, products, categories
🔍 get_schema_for_table
database: sales_db
table: orders
➜ CREATE TABLE orders (order_id UInt64, product_id UInt64, quantity UInt32, ...)
✨ SQL query generated successfully!
──────────────────────────────────────────────────
SELECT
c.name AS category,
COUNT(DISTINCT o.order_id) AS order_count
FROM sales_db.orders o
JOIN sales_db.products p ON o.product_id = p.product_id
JOIN sales_db.categories c ON p.category_id = c.category_id
GROUP BY c.name
ORDER BY order_count DESC
La generación de SQL con IA requiere configurar un proveedor de IA en el archivo de configuración de Cliente de ClickHouse. Puede utilizar OpenAI, Anthropic o cualquier servicio de API compatible con OpenAI.
Configuración
Si no se especifica ninguna configuración de IA en el archivo de configuración, ClickHouse Client intentará usar automáticamente variables de entorno:
fallback basado en variables de entorno
- Primero, comprueba la variable de entorno
OPENAI_API_KEY
- Si no la encuentra, comprueba la variable de entorno
ANTHROPIC_API_KEY
- Si no encuentra ninguna de las dos, las funciones de IA se desactivarán
# Usando OpenAI
export OPENAI_API_KEY=your-openai-key
clickhouse-client
# Usando Anthropic
export ANTHROPIC_API_KEY=your-anthropic-key
clickhouse-client
Para tener un mayor control sobre la configuración de la IA, configúrala en el archivo de configuración de tu ClickHouse Client, ubicado en:
Archivo de configuración
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.xml(o
~/.config/clickhouse/config.xmlsi
XDG_CONFIG_HOMEno está definido) (formato XML)
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.yaml(o
~/.config/clickhouse/config.yamlsi
XDG_CONFIG_HOMEno está definido) (formato YAML)
~/.clickhouse-client/config.xml(formato XML, ubicación heredada)
~/.clickhouse-client/config.yaml(formato YAML, ubicación heredada)
- O especifica una ubicación personalizada con
--config-file
- XML
- YAML
<config>
<ai>
{/* Obligatorio: Tu clave de API (o configúrala mediante una variable de entorno) */}
<api_key>your-api-key-here</api_key>
{/* Obligatorio: Tipo de proveedor (openai, anthropic) */}
<provider>openai</provider>
{/* Modelo que se usará (los valores predeterminados varían según el proveedor) */}
<model>gpt-4o</model>
{/* Opcional: endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI */}
{/* <base_url>https://openrouter.ai/api</base_url> */}
{/* Configuración de exploración del esquema */}
<enable_schema_access>true</enable_schema_access>
{/* Parámetros de generación */}
{/* Opcional: `temperature` solo se envía al modelo cuando se establece aquí.
Se omite de forma predeterminada porque algunos modelos rechazan este parámetro. */}
{/* <temperature>0.0</temperature> */}
<max_tokens>1000</max_tokens>
<timeout_seconds>30</timeout_seconds>
<max_steps>10</max_steps>
{/* Opcional: prompt del sistema personalizado */}
{/* <system_prompt>You are an expert ClickHouse SQL assistant...</system_prompt> */}
</ai>
</config>
Uso de API compatibles con OpenAI (p. ej., OpenRouter):
Ejemplos mínimos de configuración:
ai:
provider: openai # Use 'openai' for compatibility
api_key: your-openrouter-api-key
base_url: https://openrouter.ai/api/v1
model: anthropic/claude-3.5-sonnet # Use OpenRouter model naming
# Minimal config - uses environment variable for API key
ai:
provider: openai # Will use OPENAI_API_KEY env var
# No config at all - automatic fallback
# (Empty or no ai section - will try OPENAI_API_KEY then ANTHROPIC_API_KEY)
# Only override model - uses env var for API key
ai:
provider: openai
model: gpt-3.5-turbo
Parámetros
Parámetros obligatorios
Parámetros obligatorios
api_key- Tu clave de API para el servicio de IA. Puede omitirse si se define mediante una variable de entorno:
- OpenAI:
OPENAI_API_KEY
- Anthropic:
ANTHROPIC_API_KEY
- Nota: la clave de API del archivo de configuración tiene prioridad sobre la variable de entorno
- OpenAI:
provider- El proveedor de IA:
openaio
anthropic
- Si se omite, se selecciona automáticamente según las variables de entorno disponibles
Configuración del modelo
Configuración del modelo
model- El modelo que se va a usar (predeterminado: específico del proveedor)
- OpenAI:
gpt-4o,
gpt-4,
gpt-3.5-turbo, etc.
- Anthropic:
claude-3-5-sonnet-20241022,
claude-3-opus-20240229, etc.
- OpenRouter: usa su nomenclatura de modelos, como
anthropic/claude-3.5-sonnet
- OpenAI:
Configuración de la conexión
Configuración de la conexión
base_url- Endpoint de API personalizado para servicios compatibles con OpenAI (opcional)
timeout_seconds- Tiempo de espera de la solicitud, en segundos (predeterminado:
30)
Exploración de esquemas
Exploración de esquemas
enable_schema_access- Permite que la IA explore los esquemas de la base de datos (predeterminado:
true)
max_steps- Número máximo de pasos de invocación de herramientas para explorar esquemas (predeterminado:
10)
Parámetros de generación
Parámetros de generación
temperature- Controla la aleatoriedad: 0.0 = determinista, 1.0 = creativo. Se omite de forma predeterminada y solo se envía al modelo cuando se establece explícitamente, porque algunos modelos rechazan este parámetro.
max_tokens- Longitud máxima de la respuesta en tokens (predeterminado:
1000)
system_prompt- Instrucciones personalizadas para la IA (opcional)
El generador de SQL con IA utiliza un proceso de varios pasos:
Cómo funciona
- Descubrimiento del esquema
- Enumera las bases de datos disponibles
- Detecta tablas dentro de las bases de datos relevantes
- Examina la estructura de las tablas mediante sentencias
CREATE TABLE
- Generación de consultas
- Refleja su intención expresada en lenguaje natural
- Utiliza los nombres correctos de tablas y columnas
- Aplica las operaciones JOIN y las agregaciones adecuadas
- Ejecución
Limitaciones
- Requiere una conexión a internet activa
- El uso de la API está sujeto a límites de uso y costos del proveedor de IA
- Las consultas complejas pueden requerir varios ajustes
- La IA tiene acceso de solo lectura a la información del esquema, no a los datos reales
Seguridad
- Las claves de API nunca se envían a los servidores de ClickHouse
- La IA solo ve información del esquema (nombres de tablas/columnas y tipos), no datos reales
- Todas las consultas generadas respetan los permisos actuales de tu base de datos
Cadena de conexión
El ClickHouse Client también admite conectarse a un servidor de ClickHouse mediante una cadena de conexión similar a las de MongoDB, PostgreSQL y MySQL. Tiene la siguiente sintaxis:
Uso
clickhouse:[//[user[:password]@][hosts_and_ports]][/database][?query_parameters]
|Componente (todos opcionales)
|Descripción
|Predeterminado
user
|Nombre de usuario de la base de datos.
default
password
|Contraseña del usuario de la base de datos. Si se especifica
: y la contraseña está vacía, el cliente solicitará la contraseña del usuario.
|-
hosts_and_ports
|Lista de hosts y, opcionalmente, puertos
host[:port] [, host:[port]], ....
localhost:9000
database
|Nombre de la base de datos.
default
query_parameters
|Lista de pares clave-valor
param1=value1[,¶m2=value2], .... Para algunos parámetros, no se requiere ningún valor. Los nombres y valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
|-
Si el nombre de usuario, la contraseña o la base de datos se especifican en la cadena de conexión, no pueden especificarse mediante
Notas
--user,
--password o
--database (y viceversa).
La parte del host puede ser un nombre de host o una dirección IPv4 o IPv6.
Las direcciones IPv6 deben ir entre
[]:
Las cadenas de conexión pueden contener varios hosts. ClickHouse Client intentará conectarse a estos hosts en el orden indicado (de izquierda a derecha). Una vez establecida la conexión, no se intentará conectar a los hosts restantes. La cadena de conexión debe especificarse como el primer argumento de
clickhouse://[2001:db8::1234]
clickHouse-client.
La cadena de conexión puede combinarse con cualquier número de otras opciones de línea de comandos, excepto
--host y
--port.
Se permiten las siguientes claves para
query_parameters:
Codificación porcentual Los caracteres no ASCII de EE. UU., los espacios y los caracteres especiales de los siguientes parámetros deben codificarse con porcentaje:
|Clave
|Descripción
secure (o
s)
|Si se especifica, el cliente se conectará al servidor mediante una conexión segura (TLS). Consulte
--secure en las opciones de línea de comandos.
user
password
hosts
database
query parameters
Conéctese a
Ejemplos
localhost por el puerto 9000 y ejecute la consulta
SELECT 1.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --query "SELECT 1"
localhost como el usuario
john, con la contraseña
secret, el host
127.0.0.1 y el puerto
9000
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://john:secret@127.0.0.1:9000
localhost como el usuario
default, con la dirección IPV6
[::1] y el puerto
9000.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://[::1]:9000
localhost por el puerto 9000 en modo multilínea.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 '-m'
localhost usando el puerto 9000 con el usuario
default.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://default@localhost:9000
# equivalente a:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --user default
localhost por el puerto 9000 y utilice
my_database como base de datos predeterminada.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000/my_database
# equivalente a:
clickhouse-client clickhouse://localhost:9000 --database my_database
localhost en el puerto 9000, use de forma predeterminada la base de datos
my_database especificada en la cadena de conexión y establezca una conexión segura mediante el parámetro abreviado
s.
Conéctese al host predeterminado con el puerto, el usuario y la base de datos predeterminados.
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database?s
# equivalente a:
clickhouse-client clickhouse://localhost/my_database -s
Conéctese al host predeterminado usando el puerto predeterminado, con el usuario
clickhouse-client clickhouse:
my_user y sin contraseña.
Conéctese a
clickhouse-client clickhouse://my_user@
# Usar una contraseña en blanco entre : y @ significa pedirle al usuario que introduzca la contraseña antes de iniciar la conexión.
clickhouse-client clickhouse://my_user:@
localhost usando el correo electrónico como nombre de usuario. El símbolo
@ se codifica como
%40.
Conéctese a uno de los dos hosts:
clickhouse-client clickhouse://some_user%40some_mail.com@localhost:9000
192.168.1.15,
192.168.1.25.
clickhouse-client clickhouse://192.168.1.15,192.168.1.25
En modo interactivo, ClickHouse Client muestra el ID de la consulta para cada consulta. De forma predeterminada, el ID tiene este formato:
Formato del ID de la consulta
Se puede especificar un formato personalizado en un archivo de configuración dentro de una etiqueta
Query id: 927f137d-00f1-4175-8914-0dd066365e96
query_id_formats. El marcador
{query_id} de la cadena de formato se sustituye por el ID de la consulta. Se permiten varias cadenas de formato dentro de la etiqueta.
Esta funcionalidad puede utilizarse para generar URL que faciliten el perfilado de consultas.
Ejemplo
Con la configuración anterior, el ID de una consulta se muestra con el siguiente formato:
<config>
<query_id_formats>
<speedscope>http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3D{query_id}</speedscope>
</query_id_formats>
</config>
speedscope:http://speedscope-host/#profileURL=qp%3Fid%3Dc8ecc783-e753-4b38-97f1-42cddfb98b7d
ClickHouse Client utiliza el primer archivo existente de la siguiente lista:
Archivos de configuración
- Un archivo definido con el parámetro
-c [ -C, --config, --config-file ].
./clickhouse-client.[xml|yaml|yml]
$XDG_CONFIG_HOME/clickhouse/config.[xml|yaml|yml](o
~/.config/clickhouse/config.[xml|yaml|yml]si
XDG_CONFIG_HOMEno está definido)
~/.clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
/etc/clickhouse-client/config.[xml|yaml|yml]
clickhouse-client.xml
- XML
- YAML
<config>
<user>username</user>
<password>password</password>
<secure>true</secure>
<openSSL>
<client>
<caConfig>/etc/ssl/cert.pem</caConfig>
</client>
</openSSL>
</config>
El nombre de usuario, la contraseña y el host se pueden establecer mediante las variables de entorno
Opciones de variables de entorno
CLICKHOUSE_USER,
CLICKHOUSE_PASSWORD y
CLICKHOUSE_HOST.
Los argumentos de línea de comandos
--user,
--password o
--host, o una cadena de conexión (si se especifica), tienen prioridad sobre las variables de entorno.
Todas las opciones de la línea de comandos pueden especificarse directamente en la línea de comandos o definirse como valores predeterminados en el archivo de configuración.
Opciones de la línea de comandos
Opciones generales
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
-c [ -C, --config, --config-file ] <path-to-file>
|La ubicación del archivo de configuración del cliente, si no se encuentra en una de las ubicaciones predeterminadas. Consulte Archivos de configuración.
|-
--help
|Muestra un resumen de uso y sale. Combínelo con
--verbose para mostrar todas las opciones posibles, incluida la configuración de la consulta.
|-
--history_file <path-to-file>
|Ruta al archivo que contiene el historial de comandos.
|-
--history_max_entries
|Número máximo de entradas en el archivo de historial.
1000000 (1 millón)
--prompt <prompt>
|Especifica un prompt personalizado.
|El
display_name del servidor
--verbose
|Aumenta el nivel de detalle de la salida.
|-
-V [ --version ]
|Muestra la versión y sale.
|-
Opciones de conexión
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
--connection <name>
|El nombre de los detalles de conexión preconfigurados del archivo de configuración. Consulta Credenciales de conexión.
|-
-d [ --database ] <database>
|Selecciona la base de datos que se usará de forma predeterminada para esta conexión.
|La base de datos actual de la configuración del servidor (
default de forma predeterminada)
-h [ --host ] <host>
|El nombre de host del servidor de ClickHouse al que conectarse. Puede ser un nombre de host o una dirección IPv4 o IPv6. Se pueden pasar varios hosts mediante varios argumentos.
localhost
--jwt <value>
|Usa JSON Web Token (JWT) para la autenticación.
La autorización JWT del servidor solo está disponible en ClickHouse Cloud.
|-
login
|Invoca el flujo OAuth de concesión de dispositivo para autenticarse mediante un IdP.
En los hosts de ClickHouse Cloud, las variables de OAuth se infieren automáticamente; en caso contrario, deben proporcionarse con
--oauth-url,
--oauth-client-id y
--oauth-audience.
|-
--no-warnings
|Desactiva la visualización de advertencias de
system.warnings cuando el cliente se conecta al servidor.
|-
--no-server-client-version-message
|Suprime el mensaje de incompatibilidad de versiones entre el servidor y el cliente cuando el cliente se conecta al servidor.
|-
--password <password>
|La contraseña del usuario de la base de datos. También puedes especificar la contraseña de una conexión en el archivo de configuración. Si no especificas la contraseña, el cliente la solicitará.
|-
--port <port>
|El puerto en el que el servidor acepta conexiones. Los puertos predeterminados son 9440 (TLS) y 9000 (sin TLS).
Nota: el cliente usa el protocolo nativo, no HTTP(S).
9440 si se especifica
--secure; en caso contrario,
9000. Siempre usa
9440 de forma predeterminada si el nombre de host termina en
.clickhouse.cloud.
-s [ --secure ]
|Indica si se debe usar TLS.
Se habilita automáticamente al conectarse al puerto 9440 (el puerto seguro predeterminado) o a ClickHouse Cloud.
Puede que necesites configurar tus certificados de CA en el archivo de configuración. Los ajustes de configuración disponibles son los mismos que para la configuración de TLS del lado del servidor.
|Se habilita automáticamente al conectarse al puerto 9440 o a ClickHouse Cloud
--ssh-key-file <path-to-file>
|Archivo que contiene la clave privada SSH para autenticarse con el servidor.
|-
--ssh-key-passphrase <value>
|Frase de contraseña de la clave privada SSH especificada en
--ssh-key-file.
|-
--tls-sni-override <server name>
|Si se usa TLS, el nombre del servidor (SNI) que se enviará en el handshake.
|El host proporcionado mediante
-h o
--host.
-u [ --user ] <username>
|El usuario de la base de datos con el que conectarse.
default
En lugar de las opciones
--host,
--port,
--user y
--password, el cliente también admite cadenas de conexión.
Opciones de consulta
|Opción
|Descripción
--param_<name>=<value>
|Valor de sustitución para un parámetro de una consulta con parámetros.
-q [ --query ] <query>
|La consulta que se ejecutará en modo batch. Puede especificarse varias veces (
--query "SELECT 1" --query "SELECT 2") o una sola vez con varias consultas separadas por punto y coma (
--query "SELECT 1; SELECT 2;"). En este último caso, las consultas
INSERT con formatos distintos de
VALUES deben separarse con líneas en blanco.
También puede especificarse una sola consulta sin parámetro:
clickhouse-client "SELECT 1"
No puede usarse junto con
--queries-file.
--queries-file <path-to-file>
|Ruta de un archivo que contiene consultas.
--queries-file puede especificarse varias veces; por ejemplo,
--queries-file queries1.sql --queries-file queries2.sql.
No puede usarse junto con
--query.
-m [ --multiline ]
|Si se especifica, permite consultas multilínea (no envía la consulta al pulsar Enter). Las consultas solo se enviarán cuando terminen con punto y coma.
--inline-insert-data
|Envía
INSERT ... VALUES (y otros formatos inline) tal cual en el texto de la consulta, en lugar de convertir los datos en bloques en el formato nativo. El servidor analiza por sí mismo los datos inline, evitando el recorrido de ida y vuelta necesario para enviar al cliente la estructura de la tabla y los valores predeterminados de las columnas. Esto puede mejorar el rendimiento de muchas inserciones pequeñas a través del protocolo nativo. Establece automáticamente
send_table_structure_on_insert_with_inline_data en
0. No puede combinarse con datos inline ni con datos externos (desde stdin o
INFILE).
La configuración de las consultas puede especificarse como opciones de línea de comandos en el cliente, por ejemplo:
Configuración de consultas
Consulta Configuración para ver la lista de ajustes.
$ clickhouse-client --max_threads 1
Opciones de formato
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
-f [ --format ] <format>
|Use el formato especificado para mostrar el resultado.
Consulte Formatos para datos de entrada y salida para ver una lista de formatos compatibles.
TabSeparated
--pager <command>
|Canalice toda la salida a este comando. Normalmente
less (p. ej.,
less -S para mostrar conjuntos de resultados amplios) o similar.
|-
-E [ --vertical ]
|Use el formato Vertical para mostrar el resultado. Equivale a
–-format Vertical. En este formato, cada valor se imprime en una línea independiente, lo que resulta útil para mostrar tablas anchas.
|-
--echo [ <bool> ]
|Imprima cada consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional.
true en modo interactivo,
false en modo no interactivo (batch)
--echo-formatted [ <bool> ]
|Dé formato a las consultas mostradas. Acepta un valor booleano opcional.
true en modo interactivo,
false en modo no interactivo (batch)
--echo-query-id [ <bool> ]
|Imprima el id de la consulta antes de ejecutarla. Acepta un valor booleano opcional.
true en modo interactivo,
false en modo no interactivo (batch)
--echo-query-separator <string>
|Imprima este separador antes de la consulta mostrada con formato (requiere
--echo-formatted), lo que facilita distinguir la consulta escrita de su eco reformateado.
|Vacío (desactivado)
--highlight [ --hilite ] <bool>
|Active o desactive el resaltado de sintaxis del prompt de comandos y de las consultas mostradas.
true
--hints <bool>
|Muestre sugerencias de autocompletado mientras escribe (texto “fantasma” inline) para la mejor sugerencia coincidente cuando el cursor está al final de la entrada. Navegue por las sugerencias con Arriba/Abajo (o Ctrl-Arriba/Ctrl-Abajo); acepte la sugerencia inline con Tab o Derecha;
Enter acepta una sugerencia solo después de que se haya seleccionado una explícitamente y, en caso contrario, ejecuta la consulta;
Tab también abre la lista clásica de autocompletado. Requiere
--highlight (las sugerencias necesitan color) y el mecanismo de sugerencias (por lo que
--disable_suggestion también las desactiva).
true
Detalles de ejecución
|Opción
|Descripción
|Predeterminado
--chime [N]
|Escribe el carácter de control
BEL en
stderr cuando finaliza una consulta (tanto si se completa correctamente como si produce un error) después de ejecutarse durante al menos
N segundos. Solo se emite cuando
stderr está conectado a un terminal (TTY); redirigir
stderr (por ejemplo,
2>err.log) lo suprime, mientras que redirigir
stdout (por ejemplo,
> result.tsv) no lo hace. Pasar
--chime sin un valor usa el umbral predeterminado. Establezca
--chime 0 para desactivarlo.
5 segundos
--enable-progress-table-toggle
|Permite alternar la tabla de progreso al pulsar la tecla de control (Espacio). Solo se aplica en modo interactivo cuando está habilitada la impresión de la tabla de progreso.
enabled
--hardware-utilization
|Imprime información de uso del hardware en la barra de progreso.
|-
--memory-usage
|Si se especifica, imprime el uso de memoria en
stderr en modo no interactivo.
Posibles valores:
•
none - no imprime el uso de memoria
•
default - imprime el número de bytes
•
readable - imprime el uso de memoria en un formato legible para humanos
|-
--print-profile-events
|Imprime paquetes
ProfileEvents.
|-
--progress
|Imprime el progreso de ejecución de la consulta.
Posibles valores:
•
tty|on|1|true|yes - envía la salida al terminal en modo interactivo
•
err - envía la salida a
stderr en modo no interactivo
•
off|0|false|no - desactiva la impresión del progreso
tty en modo interactivo,
off en modo no interactivo (batch)
--progress-table
|Imprime una tabla de progreso con métricas variables durante la ejecución de la consulta.
Posibles valores:
•
tty|on|1|true|yes - envía la salida al terminal en modo interactivo
•
err - envía la salida a
stderr en modo no interactivo
•
off|0|false|no - desactiva la tabla de progreso
tty en modo interactivo,
off en modo no interactivo (batch)
--stacktrace
|Imprime las trazas de pila de las excepciones.
|-
-t [ --time ]
|Imprime el tiempo de ejecución de la consulta en
stderr en modo no interactivo (para benchmarks).
|-