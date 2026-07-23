|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
Se diferencia del formato
Descripción
PrettySpace en que se almacenan en búfer hasta
10,000 filas
y luego se muestran como una sola tabla, en lugar de por bloques.
Ejemplo de uso
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos
Configuración de formato
Pretty:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
output_format_pretty_max_rows
|Límite de filas para los formatos Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|Ancho máximo de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará.
10000
output_format_pretty_color
|Usa secuencias de escape ANSI para mostrar colores en los formatos Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|Juego de caracteres para imprimir los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|Agrega números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|Muestra los nombres de las columnas en el pie si la tabla contiene muchas filas.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|Establece el número mínimo de filas a partir del cual se mostrará un pie si
output_format_pretty_display_footer_column_names está habilitado.
50