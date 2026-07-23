Documentación sobre el formato TabSeparatedWithNames

Entrada Salida Alias ✔ ✔ TSVWithNames

Se diferencia del formato TabSeparated en que los nombres de las columnas se escriben en la primera fila.

Durante el análisis, se espera que la primera fila contenga los nombres de las columnas. Puede usar estos nombres para determinar su posición y comprobar que sean correctos.

1 , las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración 1 . De lo contrario, se omitirá la primera fila. Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en. De lo contrario, se omitirá la primera fila.

​ Ejemplo de uso

​ Inserción de datos

Con el siguiente archivo TSV, llamado football.tsv :

date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals 2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4 2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1 2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0 2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2 2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2 2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3 2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0 2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0 2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1 2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2 2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2 2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1 2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2 2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2 2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3 2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2 2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3

Inserta los datos:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedWithNames;

​ Lectura de datos

Lea los datos con el formato TabSeparatedWithNames :

SELECT * FROM football FORMAT TabSeparatedWithNames

La salida estará en formato delimitado por tabulaciones:

date season home_team away_team home_team_goals away_team_goals 2022-04-30 2021 Sutton United Bradford City 1 4 2022-04-30 2021 Swindon Town Barrow 2 1 2022-04-30 2021 Tranmere Rovers Oldham Athletic 2 0 2022-05-02 2021 Port Vale Newport County 1 2 2022-05-02 2021 Salford City Mansfield Town 2 2 2022-05-07 2021 Barrow Northampton Town 1 3 2022-05-07 2021 Bradford City Carlisle United 2 0 2022-05-07 2021 Bristol Rovers Scunthorpe United 7 0 2022-05-07 2021 Exeter City Port Vale 0 1 2022-05-07 2021 Harrogate Town A.F.C. Sutton United 0 2 2022-05-07 2021 Hartlepool United Colchester United 0 2 2022-05-07 2021 Leyton Orient Tranmere Rovers 0 1 2022-05-07 2021 Mansfield Town Forest Green Rovers 2 2 2022-05-07 2021 Newport County Rochdale 0 2 2022-05-07 2021 Oldham Athletic Crawley Town 3 3 2022-05-07 2021 Stevenage Borough Salford City 4 2 2022-05-07 2021 Walsall Swindon Town 0 3