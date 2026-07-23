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Descripción

Se diferencia del formato TabSeparated en que los nombres de las columnas se escriben en la primera fila. Durante el análisis, se espera que la primera fila contenga los nombres de las columnas. Puede usar estos nombres para determinar su posición y comprobar que sean correctos.
Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Con el siguiente archivo TSV, llamado football.tsv:
Inserta los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato TabSeparatedWithNames:
La salida estará en formato delimitado por tabulaciones:

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026