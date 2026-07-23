Entrada Salida Alias ✗ ✔

El formato Pretty muestra los datos como tablas con caracteres Unicode, utilizando secuencias de escape ANSI para mostrar colores en la terminal. Se dibuja una cuadrícula completa de la tabla, y cada fila ocupa dos líneas en la terminal. Cada bloque de resultados se muestra como una tabla independiente. Esto es necesario para que los bloques puedan mostrarse sin almacenar en búfer los resultados (sería necesario almacenarlos en búfer para calcular de antemano el ancho visible de todos los valores).

ᴺᵁᴸᴸ . NULL se muestra como

​ Ejemplo de uso

Ejemplo (mostrado con el formato PrettyCompact ):

Query SELECT * FROM t_null

Response ┌─x─┬────y─┐ │ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │ └───┴──────┘

Pretty . El siguiente ejemplo se muestra para el formato Las filas no usan secuencias de escape en ninguno de los formatos. El siguiente ejemplo se muestra para el formato PrettyCompact

Query SELECT 'String with \' quotes\ ' and \t character' AS Escaping_test

Response ┌─Escaping_test────────────────────────┐ │ String with 'quotes' and character │ └──────────────────────────────────────┘

Para evitar mostrar demasiados datos en el terminal, solo se imprimen las primeras 10,000 filas. Si el número de filas es mayor o igual que 10,000 , se imprime el mensaje “Showed first 10 000”.

Este formato solo es apropiado para mostrar el resultado de una consulta, pero no para parsear datos.

WITH TOTALS ) y valores extremos (cuando ‘extremes’ está establecido en 1). En estos casos, los valores totales y los valores extremos se muestran después de los datos principales, en tablas separadas. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo, que utiliza el formato El formato Pretty permite mostrar valores totales (al usar) y valores extremos (cuando ‘extremes’ está establecido en 1). En estos casos, los valores totales y los valores extremos se muestran después de los datos principales, en tablas separadas. Esto se ilustra en el siguiente ejemplo, que utiliza el formato PrettyCompact

Query SELECT EventDate, count () AS c FROM test . hits GROUP BY EventDate WITH TOTALS ORDER BY EventDate FORMAT PrettyCompact

Response ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 2014-03-17 │ 1406958 │ │ 2014-03-18 │ 1383658 │ │ 2014-03-19 │ 1405797 │ │ 2014-03-20 │ 1353623 │ │ 2014-03-21 │ 1245779 │ │ 2014-03-22 │ 1031592 │ │ 2014-03-23 │ 1046491 │ └────────────┴─────────┘ Totals: ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 1970-01-01 │ 8873898 │ └────────────┴─────────┘ Extremes: ┌──EventDate─┬───────c─┐ │ 2014-03-17 │ 1031592 │ │ 2014-03-23 │ 1406958 │ └────────────┴─────────┘

​ Ajustes de formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty :