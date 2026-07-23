|Entrada
|Salida
|Alias
|✗
|✔
El formato
Descripción
Pretty muestra los datos como tablas con caracteres Unicode,
utilizando secuencias de escape ANSI para mostrar colores en la terminal.
Se dibuja una cuadrícula completa de la tabla, y cada fila ocupa dos líneas en la terminal.
Cada bloque de resultados se muestra como una tabla independiente.
Esto es necesario para que los bloques puedan mostrarse sin almacenar en búfer los resultados (sería necesario almacenarlos en búfer para calcular de antemano el ancho visible de todos los valores).
NULL se muestra como
ᴺᵁᴸᴸ.
Ejemplo (mostrado con el formato
Ejemplo de uso
PrettyCompact):
Query
SELECT * FROM t_null
Las filas no usan secuencias de escape en ninguno de los formatos
Response
┌─x─┬────y─┐
│ 1 │ ᴺᵁᴸᴸ │
└───┴──────┘
Pretty. El siguiente ejemplo se muestra para el formato
PrettyCompact:
Query
SELECT 'String with \'quotes\' and \t character' AS Escaping_test
Para evitar mostrar demasiados datos en el terminal, solo se imprimen las primeras
Response
┌─Escaping_test────────────────────────┐
│ String with 'quotes' and character │
└──────────────────────────────────────┘
10,000 filas.
Si el número de filas es mayor o igual que
10,000, se imprime el mensaje “Showed first 10 000”.
El formato Pretty permite mostrar valores totales (al usar
Este formato solo es apropiado para mostrar el resultado de una consulta, pero no para parsear datos.
WITH TOTALS) y valores extremos (cuando ‘extremes’ está establecido en 1).
En estos casos, los valores totales y los valores extremos se muestran después de los datos principales, en tablas separadas.
Esto se ilustra en el siguiente ejemplo, que utiliza el formato
PrettyCompact:
Query
SELECT EventDate, count() AS c
FROM test.hits
GROUP BY EventDate
WITH TOTALS
ORDER BY EventDate
FORMAT PrettyCompact
Response
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 2014-03-17 │ 1406958 │
│ 2014-03-18 │ 1383658 │
│ 2014-03-19 │ 1405797 │
│ 2014-03-20 │ 1353623 │
│ 2014-03-21 │ 1245779 │
│ 2014-03-22 │ 1031592 │
│ 2014-03-23 │ 1046491 │
└────────────┴─────────┘
Totals:
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 1970-01-01 │ 8873898 │
└────────────┴─────────┘
Extremes:
┌──EventDate─┬───────c─┐
│ 2014-03-17 │ 1031592 │
│ 2014-03-23 │ 1406958 │
└────────────┴─────────┘
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos
Ajustes de formato
Pretty:
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
output_format_pretty_max_rows
|Límite de filas para los formatos Pretty.
10000
output_format_pretty_max_column_pad_width
|Ancho máximo de relleno para todos los valores de una columna en los formatos Pretty.
250
output_format_pretty_max_value_width
|Ancho máximo del valor que se mostrará en los formatos Pretty. Si lo supera, se recortará.
10000
output_format_pretty_color
|Usa secuencias de escape ANSI para mostrar colores en los formatos Pretty.
true
output_format_pretty_grid_charset
|Juego de caracteres para imprimir los bordes de la cuadrícula. Juegos de caracteres disponibles: ASCII, UTF-8.
UTF-8
output_format_pretty_row_numbers
|Agrega números de fila antes de cada fila en el formato de salida Pretty.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names
|Muestra los nombres de las columnas en el pie si la tabla contiene muchas filas.
true
output_format_pretty_display_footer_column_names_min_rows
|Establece el número mínimo de filas a partir del cual se mostrará un pie si
output_format_pretty_display_footer_column_names está habilitado.
50