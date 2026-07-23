|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
Similar al formato
Descripción
RowBinary, pero con un byte adicional antes de cada columna que indica si debe usarse el valor predeterminado.
Ejemplos:
Ejemplo de uso
Query
SELECT * FROM FORMAT('RowBinaryWithDefaults', 'x UInt32 default 42, y UInt32', x'010001000000')
Response
┌──x─┬─y─┐
│ 42 │ 1 │
└────┴───┘
- Para la columna
xsolo hay un byte
01que indica que debe usarse el valor predeterminado y que no se proporciona ningún otro dato después de este byte.
- Para la columna
y, los datos comienzan con el byte
00, que indica que la columna tiene un valor real que debe leerse de los datos siguientes
01000000.
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo
Ajustes de formato
RowBinary.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
format_binary_max_string_size
|El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Permite escribir tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Permite leer tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Permite escribir valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de salida
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Permite leer valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de entrada
RowBinary.
false