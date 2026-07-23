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Descripción

Similar al formato RowBinary, pero con un byte adicional antes de cada columna que indica si debe usarse el valor predeterminado.

Ejemplo de uso

Ejemplos:
Query
Response
  • Para la columna x solo hay un byte 01 que indica que debe usarse el valor predeterminado y que no se proporciona ningún otro dato después de este byte.
  • Para la columna y, los datos comienzan con el byte 00, que indica que la columna tiene un valor real que debe leerse de los datos siguientes 01000000.

Ajustes de formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo RowBinary.
Última modificación el 23 de julio de 2026