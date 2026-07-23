|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
El formato
Descripción
One es un formato de entrada especial que no lee ningún dato del archivo y devuelve una sola fila con una columna de tipo
UInt8, de nombre
dummy y valor
0 (como la tabla
system.one).
Puede usarse con las columnas virtuales
_file/_path para listar todos los archivos sin leer los datos reales.
Ejemplo:
Ejemplo de uso
Query
SELECT _file FROM file('path/to/files/data*', One);
Response
┌─_file────┐
│ data.csv │
└──────────┘
┌─_file──────┐
│ data.jsonl │
└────────────┘
┌─_file────┐
│ data.tsv │
└──────────┘
┌─_file────────┐
│ data.parquet │
└──────────────┘