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Descripción

El formato One es un formato de entrada especial que no lee ningún dato del archivo y devuelve una sola fila con una columna de tipo UInt8, de nombre dummy y valor 0 (como la tabla system.one). Puede usarse con las columnas virtuales _file/_path para listar todos los archivos sin leer los datos reales.

Ejemplo de uso

Ejemplo:
Query
Response

Ajustes de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026