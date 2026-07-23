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Descripción

También imprime dos filas de encabezado con los nombres y tipos de las columnas, de forma similar a TabSeparatedWithNamesAndTypes.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Usa el siguiente archivo de texto, llamado football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Configure los ajustes personalizados del delimitador:
Lea datos con el formato CustomSeparatedWithNamesAndTypes:
La salida se mostrará en el formato personalizado configurado:

Configuración de formato

Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la configuración input_format_with_types_use_header está establecida en 1, los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026