|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
También imprime dos filas de encabezado con los nombres y tipos de las columnas, de forma similar a TabSeparatedWithNamesAndTypes.
Descripción
Ejemplo de uso
Usa el siguiente archivo de texto, llamado
Inserción de datos
football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('Date';'Int16';'LowCardinality(String)';'LowCardinality(String)';'Int8';'Int8'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Inserte los datos:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.txt' FORMAT CustomSeparatedWithNamesAndTypes;
Configure los ajustes personalizados del delimitador:
Lectura de datos
Lea datos con el formato
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
CustomSeparatedWithNamesAndTypes:
La salida se mostrará en el formato personalizado configurado:
SELECT *
FROM football
FORMAT CustomSeparatedWithNamesAndTypes
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('Date';'Int16';'LowCardinality(String)';'LowCardinality(String)';'Int8';'Int8'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Configuración de formato
Si la configuración
input_format_with_names_use_header está establecida en
1,
las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración
input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la configuración
input_format_with_types_use_header está establecida en
1,
los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.