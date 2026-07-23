|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Similar al formato
Descripción
RowBinary, pero con un encabezado adicional:
- Número de columnas (N) codificado en
LEB128.
- N
Strings que especifican los nombres de las columnas.
Ejemplo de uso
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo
Ajustes de formato
RowBinary.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
format_binary_max_string_size
|El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Permite escribir tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Permite leer tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Permite escribir valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de salida
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Permite leer valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de entrada
RowBinary.
false
- Si la configuración
input_format_with_names_use_headerestá establecida en
1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre, y las columnas con nombres desconocidos se omitirán.
- Si la configuración
input_format_skip_unknown_fieldsestá establecida en
1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.