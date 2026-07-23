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Descripción

Similar al formato RowBinary, pero con un encabezado adicional:
  • Número de columnas (N) codificado en LEB128.
  • N Strings que especifican los nombres de las columnas.

Ejemplo de uso

Ajustes de formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo RowBinary.
  • Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla por nombre, y las columnas con nombres desconocidos se omitirán.
  • Si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026