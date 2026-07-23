Skip to main content

Descripción

Similar a JSONCompactEachRowWithProgress, pero todos los valores se convierten en cadenas. Esto resulta útil cuando necesitas una representación en cadena uniforme para todos los tipos de datos. Características principales:
  • Tiene la misma estructura que JSONCompactEachRowWithProgress
  • Todos los valores se representan como cadenas (los números, arrays, etc., aparecen entre comillas)
  • Incluye actualizaciones de progreso, totales y manejo de excepciones
  • Útil para clientes que prefieren o requieren datos en formato de cadena

Ejemplo de uso

Query
Response

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026