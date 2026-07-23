|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Se diferencia de
Descripción
JSONEachRow únicamente en que los campos de datos se muestran como cadenas, no como valores JSON tipados.
Ejemplo de uso
Usa un archivo JSON con los siguientes datos, llamado
Insertar datos
football.json:
Inserta los datos:
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":"1","away_team_goals":"4"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":"2","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":"1","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":"1","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":"7","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":"3","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":"4","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":"0","away_team_goals":"3"}
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.json' FORMAT JSONStringsEachRow;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
JSONStringsEachRow:
La salida estará en formato JSON:
SELECT *
FROM football
FORMAT JSONStringsEachRow
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Sutton United","away_team":"Bradford City","home_team_goals":"1","away_team_goals":"4"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Swindon Town","away_team":"Barrow","home_team_goals":"2","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-04-30","season":"2021","home_team":"Tranmere Rovers","away_team":"Oldham Athletic","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Port Vale","away_team":"Newport County","home_team_goals":"1","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-02","season":"2021","home_team":"Salford City","away_team":"Mansfield Town","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Barrow","away_team":"Northampton Town","home_team_goals":"1","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bradford City","away_team":"Carlisle United","home_team_goals":"2","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Bristol Rovers","away_team":"Scunthorpe United","home_team_goals":"7","away_team_goals":"0"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Exeter City","away_team":"Port Vale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Harrogate Town A.F.C.","away_team":"Sutton United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Hartlepool United","away_team":"Colchester United","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Leyton Orient","away_team":"Tranmere Rovers","home_team_goals":"0","away_team_goals":"1"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Mansfield Town","away_team":"Forest Green Rovers","home_team_goals":"2","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Newport County","away_team":"Rochdale","home_team_goals":"0","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Oldham Athletic","away_team":"Crawley Town","home_team_goals":"3","away_team_goals":"3"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Stevenage Borough","away_team":"Salford City","home_team_goals":"4","away_team_goals":"2"}
{"date":"2022-05-07","season":"2021","home_team":"Walsall","away_team":"Swindon Town","home_team_goals":"0","away_team_goals":"3"}