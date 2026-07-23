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Descripción

Formato especial para leer los metadatos de archivos Parquet (https://parquet.apache.org/docs/file-format/metadata/). Siempre devuelve una fila con la siguiente estructura/contenido:
  • num_columns - el número de columnas
  • “num_rows` - el número total de filas
  • num_row_groups - el número total de grupos de filas
  • format_version - versión del formato Parquet, siempre 1.0 o 2.6
  • total_uncompressed_size - tamaño total en bytes sin comprimir de los datos, calculado como la suma de total_byte_size de todos los grupos de filas
  • total_compressed_size - tamaño total en bytes comprimidos de los datos, calculado como la suma de total_compressed_size de todos los grupos de filas
  • columns - la lista de metadatos de las columnas con la siguiente estructura:
    • name - nombre de la columna
    • path - ruta de la columna (difiere del nombre en una columna anidada)
    • max_definition_level - nivel máximo de definición
    • max_repetition_level - nivel máximo de repetición
    • physical_type - tipo físico de la columna
    • logical_type - tipo lógico de la columna
    • compression - compresión utilizada para esta columna
    • total_uncompressed_size - tamaño total en bytes sin comprimir de la columna, calculado como la suma de total_uncompressed_size de la columna en todos los grupos de filas
    • total_compressed_size - tamaño total en bytes comprimidos de la columna, calculado como la suma de total_compressed_size de la columna en todos los grupos de filas
    • space_saved - porcentaje de espacio ahorrado por la compresión, calculado como (1 - total_compressed_size/total_uncompressed_size).
    • encodings - la lista de codificaciones utilizadas para esta columna
  • row_groups - la lista de metadatos de los grupos de filas con la siguiente estructura:
    • num_columns - el número de columnas del grupo de filas
    • num_rows - el número de filas del grupo de filas
    • total_uncompressed_size - tamaño total en bytes sin comprimir del grupo de filas
    • total_compressed_size - tamaño total en bytes comprimidos del grupo de filas
    • columns - la lista de metadatos de los fragmentos de columna con la siguiente estructura:
      • name - nombre de la columna
      • path - ruta de la columna
      • total_compressed_size - tamaño total en bytes comprimidos de la columna
      • total_uncompressed_size - tamaño total en bytes sin comprimir del grupo de filas
      • have_statistics - indicador booleano que indica si los metadatos del fragmento de columna contienen estadísticas de columna
      • statistics - estadísticas del fragmento de columna (todos los campos son NULL si have_statistics = false) con la siguiente estructura:
        • num_values - el número de valores no nulos en el fragmento de columna
        • null_count - el número de valores NULL en el fragmento de columna
        • distinct_count - el número de valores distintos en el fragmento de columna
        • min - el valor mínimo del fragmento de columna
        • max - el valor máximo del fragmento de columna

Ejemplo de uso

Ejemplo:
Última modificación el 23 de julio de 2026