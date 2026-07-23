Formato especial para leer los metadatos de archivos Parquet (https://parquet.apache.org/docs/file-format/metadata/). Siempre devuelve una fila con la siguiente estructura/contenido:
Descripción
num_columns- el número de columnas
- “num_rows` - el número total de filas
num_row_groups- el número total de grupos de filas
format_version- versión del formato Parquet, siempre 1.0 o 2.6
total_uncompressed_size- tamaño total en bytes sin comprimir de los datos, calculado como la suma de total_byte_size de todos los grupos de filas
total_compressed_size- tamaño total en bytes comprimidos de los datos, calculado como la suma de total_compressed_size de todos los grupos de filas
columns- la lista de metadatos de las columnas con la siguiente estructura:
name- nombre de la columna
path- ruta de la columna (difiere del nombre en una columna anidada)
max_definition_level- nivel máximo de definición
max_repetition_level- nivel máximo de repetición
physical_type- tipo físico de la columna
logical_type- tipo lógico de la columna
compression- compresión utilizada para esta columna
total_uncompressed_size- tamaño total en bytes sin comprimir de la columna, calculado como la suma de total_uncompressed_size de la columna en todos los grupos de filas
total_compressed_size- tamaño total en bytes comprimidos de la columna, calculado como la suma de total_compressed_size de la columna en todos los grupos de filas
space_saved- porcentaje de espacio ahorrado por la compresión, calculado como (1 - total_compressed_size/total_uncompressed_size).
encodings- la lista de codificaciones utilizadas para esta columna
-
row_groups- la lista de metadatos de los grupos de filas con la siguiente estructura:
num_columns- el número de columnas del grupo de filas
num_rows- el número de filas del grupo de filas
total_uncompressed_size- tamaño total en bytes sin comprimir del grupo de filas
total_compressed_size- tamaño total en bytes comprimidos del grupo de filas
columns- la lista de metadatos de los fragmentos de columna con la siguiente estructura:
name- nombre de la columna
path- ruta de la columna
total_compressed_size- tamaño total en bytes comprimidos de la columna
total_uncompressed_size- tamaño total en bytes sin comprimir del grupo de filas
have_statistics- indicador booleano que indica si los metadatos del fragmento de columna contienen estadísticas de columna
statistics- estadísticas del fragmento de columna (todos los campos son NULL si have_statistics = false) con la siguiente estructura:
num_values- el número de valores no nulos en el fragmento de columna
null_count- el número de valores NULL en el fragmento de columna
distinct_count- el número de valores distintos en el fragmento de columna
min- el valor mínimo del fragmento de columna
max- el valor máximo del fragmento de columna
-
-
-
Ejemplo:
Ejemplo de uso
SELECT *
FROM file(data.parquet, ParquetMetadata)
FORMAT PrettyJSONEachRow
{
"num_columns": "2",
"num_rows": "100000",
"num_row_groups": "2",
"format_version": "2.6",
"metadata_size": "577",
"total_uncompressed_size": "282436",
"total_compressed_size": "26633",
"columns": [
{
"name": "number",
"path": "number",
"max_definition_level": "0",
"max_repetition_level": "0",
"physical_type": "INT32",
"logical_type": "Int(bitWidth=16, isSigned=false)",
"compression": "LZ4",
"total_uncompressed_size": "133321",
"total_compressed_size": "13293",
"space_saved": "90.03%",
"encodings": [
"RLE_DICTIONARY",
"PLAIN",
"RLE"
]
},
{
"name": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"path": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"max_definition_level": "0",
"max_repetition_level": "0",
"physical_type": "BYTE_ARRAY",
"logical_type": "None",
"compression": "LZ4",
"total_uncompressed_size": "149115",
"total_compressed_size": "13340",
"space_saved": "91.05%",
"encodings": [
"RLE_DICTIONARY",
"PLAIN",
"RLE"
]
}
],
"row_groups": [
{
"num_columns": "2",
"num_rows": "65409",
"total_uncompressed_size": "179809",
"total_compressed_size": "14163",
"columns": [
{
"name": "number",
"path": "number",
"total_compressed_size": "7070",
"total_uncompressed_size": "85956",
"have_statistics": true,
"statistics": {
"num_values": "65409",
"null_count": "0",
"distinct_count": null,
"min": "0",
"max": "999"
}
},
{
"name": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"path": "concat('Hello', toString(modulo(number, 1000)))",
"total_compressed_size": "7093",
"total_uncompressed_size": "93853",
"have_statistics": true,
"statistics": {
"num_values": "65409",
"null_count": "0",
"distinct_count": null,
"min": "Hello0",
"max": "Hello999"
}
}
]
},
...
]
}