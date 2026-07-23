Entrada Salida Alias ✔ ✔

Protobuf es el formato de El formatoes el formato de Protocol Buffers

Este formato requiere un esquema de formato externo, que se mantiene en caché entre consultas.

ClickHouse admite:

tanto la sintaxis proto2 como la proto3 .

como la . campos Repeated / optional / required .

Para encontrar la correspondencia entre las columnas de la tabla y los campos del tipo de mensaje de Protocol Buffers, ClickHouse compara sus nombres. Esta comparación no distingue entre mayúsculas y minúsculas, y los caracteres _ (guion bajo) y . (punto) se consideran equivalentes. Si los tipos de una columna y de un campo del mensaje de Protocol Buffers son diferentes, se aplica la conversión necesaria.

Se admiten mensajes anidados. Por ejemplo, para el campo z en el siguiente tipo de mensaje:

message MessageType { message XType { message YType { int32 z; }; repeated YType y; }; XType x; };

ClickHouse intenta encontrar una columna llamada x.y.z (o x_y_z , X.y_Z , etc.).

Los mensajes anidados son adecuados para la entrada o salida de estructuras de datos anidadas

Los valores predeterminados definidos en un esquema Protobuf como el siguiente no se aplican; en su lugar, se usan los valores predeterminados de la tabla

syntax = "proto2"; message MessageType { optional int32 result_per_page = 3 [default = 10]; }

input_format_protobuf_oneof_presence , ClickHouse completa la columna que indica qué campo de oneof se encontró. Si un mensaje contiene oneof y se establece, ClickHouse completa la columna que indica qué campo de oneof se encontró.

syntax = "proto3"; message StringOrString { oneof string_oneof { string string1 = 1; string string2 = 42; } }

CREATE TABLE string_or_string ( string1 String, string2 String, string_oneof Enum( 'no' = 0 , 'hello' = 1 , 'world' = 42 )) Engine = MergeTree ORDER BY tuple(); INSERT INTO string_or_string from INFILE '$CURDIR/data_protobuf/String1' SETTINGS format_schema = '$SCHEMADIR/string_or_string.proto:StringOrString' FORMAT ProtobufSingle; SELECT * FROM string_or_string

┌─────────┬─────────┬──────────────┐ │ string1 │ string2 │ string_oneof │ ├─────────┼─────────┼──────────────┤ 1. │ │ string2 │ world │ ├─────────┼─────────┼──────────────┤ 2. │ string1 │ │ hello │ └─────────┴─────────┴──────────────┘

oneof . Se admiten mensajes anidados (consulte oneof , además de 0 para indicar ausencia; las representaciones textuales no importan. El nombre de la columna que indica la presencia debe ser el mismo que el de. Se admiten mensajes anidados (consulte ejemplos básicos ). Los mensajes vacíos también se admiten. Los tipos permitidos son Int8, UInt8, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, Enum, Enum8 o Enum16. Enum (así como Enum8 o Enum16) debe contener todas las etiquetas posibles de, además de 0 para indicar ausencia; las representaciones textuales no importan.

El ajuste input_format_protobuf_oneof_presence está deshabilitado de forma predeterminada

length-delimited . Esto significa que, antes de cada mensaje, su longitud debe escribirse como un ClickHouse recibe y envía mensajes protobuf en formato. Esto significa que, antes de cada mensaje, su longitud debe escribirse como un entero de longitud variable (varint)

​ Ejemplo de uso

​ Lectura y escritura de datos

Archivos de ejemplo Los archivos usados en este ejemplo están disponibles en el repositorio de ejemplos

En este ejemplo, leeremos algunos datos de un archivo protobuf_message.bin a una tabla de ClickHouse. Luego los volveremos a escribir en un archivo llamado protobuf_message_from_clickhouse.bin usando el formato Protobuf .

Dado el archivo schemafile.proto :

syntax = "proto3"; message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4; };

Generar el archivo binario Si ya sabes cómo serializar y deserializar datos en el formato Protobuf , puedes omitir este paso. protobuf_message.bin y leerlos en ClickHouse. Si quieres usar otro lenguaje, consulta también: Usaremos Python para serializar algunos datos eny leerlos en ClickHouse. Si quieres usar otro lenguaje, consulta también: “How to read/write length-delimited Protobuf messages in popular languages” Ejecuta el siguiente comando para generar un archivo Python llamado schemafile_pb2.py en el mismo directorio que schemafile.proto . Este archivo contiene las clases de Python que representan tu mensaje UserData de Protobuf: protoc --python_out=. schemafile.proto Ahora, crea un nuevo archivo Python llamado generate_protobuf_data.py en el mismo directorio que schemafile_pb2.py . Pega el siguiente código en él: import schemafile_pb2 # Módulo generado por 'protoc' from google.protobuf import text_format from google.protobuf.internal.encoder import _VarintBytes # Importa el codificador varint interno def create_user_data_message ( name , surname , birthDate , phoneNumbers ): """ Crea y completa un mensaje UserData de Protobuf. """ message = schemafile_pb2.MessageType() message.name = name message.surname = surname message.birthDate = birthDate message.phoneNumbers.extend(phoneNumbers) return message # Los datos de nuestros usuarios de ejemplo data_to_serialize = [ { "name" : "Aisha" , "surname" : "Khan" , "birthDate" : 19920815 , "phoneNumbers" : [ "(555) 247-8903" , "(555) 612-3457" ]}, { "name" : "Javier" , "surname" : "Rodriguez" , "birthDate" : 20001015 , "phoneNumbers" : [ "(555) 891-2046" , "(555) 738-5129" ]}, { "name" : "Mei" , "surname" : "Ling" , "birthDate" : 19980616 , "phoneNumbers" : [ "(555) 956-1834" , "(555) 403-7682" ]}, ] output_filename = "protobuf_messages.bin" # Abre el archivo binario en modo de escritura binaria ('wb') with open (output_filename, "wb" ) as f: for item in data_to_serialize: # Crea una instancia de mensaje Protobuf para el usuario actual message = create_user_data_message( item[ "name" ], item[ "surname" ], item[ "birthDate" ], item[ "phoneNumbers" ] ) # Serializa el mensaje serialized_data = message.SerializeToString() # Obtén la longitud de los datos serializados message_length = len (serialized_data) # Usa _VarintBytes de la biblioteca Protobuf para codificar la longitud length_prefix = _VarintBytes(message_length) # Escribe el prefijo de longitud f.write(length_prefix) # Escribe los datos del mensaje serializado f.write(serialized_data) print ( f "Protobuf messages (length-delimited) written to { output_filename } " ) # --- Opcional: Verificación (volver a leer e imprimir) --- # Para volver a leer, también usaremos el decodificador interno de varints de Protobuf. from google.protobuf.internal.decoder import _DecodeVarint32 print ( "

--- Verifying by reading back ---" ) with open (output_filename, "rb" ) as f: buf = f.read() # Lee todo el archivo en un búfer para facilitar la decodificación varint n = 0 while n < len (buf): # Decodifica el prefijo de longitud varint msg_len, new_pos = _DecodeVarint32(buf, n) n = new_pos # Extrae los datos del mensaje message_data = buf[n:n + msg_len] n += msg_len # Analiza el mensaje decoded_message = schemafile_pb2.MessageType() decoded_message.ParseFromString(message_data) print (text_format.MessageToString(decoded_message, as_utf8 = True )) Ahora ejecuta el script desde la línea de comandos. Se recomienda ejecutarlo desde un entorno virtual de Python, por ejemplo con uv : uv venv proto-venv source proto-venv/bin/activate Tendrás que instalar las siguientes bibliotecas de Python: uv pip install --upgrade protobuf Ejecuta el script para generar el archivo binario: python generate_protobuf_data.py

Crea una tabla de ClickHouse que coincida con el esquema:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test; CREATE TABLE IF NOT EXISTS test . protobuf_messages ( name String, surname String, birthDate UInt32, phoneNumbers Array (String) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple()

Inserte los datos en la tabla desde la línea de comandos:

cat protobuf_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.protobuf_messages SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"

También puede volver a escribir los datos en un archivo binario con el formato Protobuf :

SELECT * FROM test . protobuf_messages INTO OUTFILE 'protobuf_message_from_clickhouse.bin' FORMAT Protobuf SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'

Con el esquema Protobuf, ahora puede deserializar los datos que se escribieron desde ClickHouse en el archivo protobuf_message_from_clickhouse.bin .

​ Lectura y escritura de datos con ClickHouse Cloud

Con ClickHouse Cloud no es posible cargar un archivo de esquema Protobuf. Sin embargo, puede usar la configuración format_protobuf_schema para especificar el esquema en la consulta. En este ejemplo, le mostramos cómo leer datos serializados desde su máquina local e insertarlos en una tabla de ClickHouse Cloud.

Como en el ejemplo anterior, cree la tabla según el esquema de su archivo Protobuf en ClickHouse Cloud:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test; CREATE TABLE IF NOT EXISTS test . protobuf_messages ( name String, surname String, birthDate UInt32, phoneNumbers Array (String) ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple()

La configuración format_schema_source define la fuente de la configuración format_schema

Valores posibles:

‘file’ (predeterminado): no es compatible con Cloud

‘string’: format_schema es el contenido literal del esquema.

es el contenido literal del esquema. ‘query’: format_schema es una consulta para obtener el esquema.

Inserte los datos en ClickHouse Cloud, especificando el esquema como una cadena; ejecute:

cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host < hostnam e > --secure --password < passwor d > --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"

Seleccione los datos insertados en la tabla:

clickhouse client --host < hostnam e > --secure --password < passwor d > --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"

Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457'] Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129'] Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']

También puede almacenar su esquema Protobuf en una tabla.

Cree una tabla en ClickHouse Cloud para insertar datos:

CREATE TABLE testing .protobuf_schema ( schema String ) ENGINE = MergeTree() ORDER BY tuple();

INSERT INTO testing . protobuf_schema VALUES ( 'syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};' );

Inserta los datos en ClickHouse Cloud especificando el esquema en la consulta que se va a ejecutar:

cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host < hostnam e > --secure --password < passwor d > --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='SELECT schema FROM testing.protobuf_schema', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"

Seleccione los datos insertados en la tabla:

clickhouse client --host < hostnam e > --secure --password < passwor d > --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"

Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457'] Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129'] Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']

​ Uso de un esquema autogenerado

Si no dispone de un esquema Protobuf externo para sus datos, aún puede exportar/importar datos en formato Protobuf mediante un esquema autogenerado. Para ello, utilice la configuración format_protobuf_use_autogenerated_schema .

Por ejemplo:

SELECT * FROM test . hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema = 1

En este caso, ClickHouse generará automáticamente el esquema de Protobuf según la estructura de la tabla mediante la función structureToProtobufSchema . A continuación, usará este esquema para serializar los datos en formato Protobuf.

También puede leer un archivo Protobuf con el esquema autogenerado. En este caso, es necesario que el archivo se haya creado con el mismo esquema:

$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1 FORMAT Protobuf"

La configuración format_protobuf_use_autogenerated_schema está habilitada de forma predeterminada y se aplica si no se ha establecido format_schema

También puede guardar el esquema autogenerado en el archivo durante la entrada/salida mediante la configuración output_format_schema . Por ejemplo:

SELECT * FROM test . hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema = 1 , output_format_schema = 'path/to/schema/schema.proto'

En este caso, el esquema de Protobuf autogenerado se guardará en el archivo path/to/schema/schema.capnp .

​ Eliminar la caché de Protobuf