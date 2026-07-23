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El formato
Descripción
Protobuf es el formato de Protocol Buffers.
Este formato requiere un esquema de formato externo, que se mantiene en caché entre consultas.
ClickHouse admite:
- tanto la sintaxis
proto2como la
proto3.
- campos
Repeated/
optional/
required.
_ (guion bajo) y
. (punto) se consideran equivalentes.
Si los tipos de una columna y de un campo del mensaje de Protocol Buffers son diferentes, se aplica la conversión necesaria.
Se admiten mensajes anidados. Por ejemplo, para el campo
z en el siguiente tipo de mensaje:
ClickHouse intenta encontrar una columna llamada
message MessageType {
message XType {
message YType {
int32 z;
};
repeated YType y;
};
XType x;
};
x.y.z (o
x_y_z,
X.y_Z, etc.).
Los mensajes anidados son adecuados para la entrada o salida de estructuras de datos anidadas.
Los valores predeterminados definidos en un esquema Protobuf como el siguiente no se aplican; en su lugar, se usan los valores predeterminados de la tabla:
Si un mensaje contiene oneof y se establece
syntax = "proto2";
message MessageType {
optional int32 result_per_page = 3 [default = 10];
}
input_format_protobuf_oneof_presence, ClickHouse completa la columna que indica qué campo de oneof se encontró.
syntax = "proto3";
message StringOrString {
oneof string_oneof {
string string1 = 1;
string string2 = 42;
}
}
CREATE TABLE string_or_string ( string1 String, string2 String, string_oneof Enum('no'=0, 'hello' = 1, 'world' = 42)) Engine=MergeTree ORDER BY tuple();
INSERT INTO string_or_string from INFILE '$CURDIR/data_protobuf/String1' SETTINGS format_schema='$SCHEMADIR/string_or_string.proto:StringOrString' FORMAT ProtobufSingle;
SELECT * FROM string_or_string
El nombre de la columna que indica la presencia debe ser el mismo que el de
┌─────────┬─────────┬──────────────┐
│ string1 │ string2 │ string_oneof │
├─────────┼─────────┼──────────────┤
1. │ │ string2 │ world │
├─────────┼─────────┼──────────────┤
2. │ string1 │ │ hello │
└─────────┴─────────┴──────────────┘
oneof.
Se admiten mensajes anidados (consulte ejemplos básicos). Los mensajes vacíos también se admiten.
Los tipos permitidos son Int8, UInt8, Int16, UInt16, Int32, UInt32, Int64, UInt64, Enum, Enum8 o Enum16.
Enum (así como Enum8 o Enum16) debe contener todas las etiquetas posibles de
oneof, además de 0 para indicar ausencia; las representaciones textuales no importan.
El ajuste
input_format_protobuf_oneof_presence está deshabilitado de forma predeterminada
ClickHouse recibe y envía mensajes protobuf en formato
length-delimited.
Esto significa que, antes de cada mensaje, su longitud debe escribirse como un entero de longitud variable (varint).
Ejemplo de uso
Lectura y escritura de datos
En este ejemplo, leeremos algunos datos de un archivo
Archivos de ejemploLos archivos usados en este ejemplo están disponibles en el repositorio de ejemplos
protobuf_message.bin a una tabla de ClickHouse. Luego los volveremos a escribir
en un archivo llamado
protobuf_message_from_clickhouse.bin usando el formato
Protobuf.
Dado el archivo
schemafile.proto:
syntax = "proto3";
message MessageType {
string name = 1;
string surname = 2;
uint32 birthDate = 3;
repeated string phoneNumbers = 4;
};
Crea una tabla de ClickHouse que coincida con el esquema:
Generar el archivo binario
Generar el archivo binario
Si ya sabes cómo serializar y deserializar datos en el formato
Protobuf, puedes omitir este paso.Usaremos Python para serializar algunos datos en
protobuf_message.bin y leerlos en ClickHouse.
Si quieres usar otro lenguaje, consulta también: “How to read/write length-delimited Protobuf messages in popular languages”.Ejecuta el siguiente comando para generar un archivo Python llamado
schemafile_pb2.py en
el mismo directorio que
schemafile.proto. Este archivo contiene las clases de Python
que representan tu mensaje
UserData de Protobuf:
Ahora, crea un nuevo archivo Python llamado
protoc --python_out=. schemafile.proto
generate_protobuf_data.py en el mismo
directorio que
schemafile_pb2.py. Pega el siguiente código en él:
Ahora ejecuta el script desde la línea de comandos. Se recomienda ejecutarlo desde un entorno virtual de Python, por ejemplo con
import schemafile_pb2 # Módulo generado por 'protoc'
from google.protobuf import text_format
from google.protobuf.internal.encoder import _VarintBytes # Importa el codificador varint interno
def create_user_data_message(name, surname, birthDate, phoneNumbers):
"""
Crea y completa un mensaje UserData de Protobuf.
"""
message = schemafile_pb2.MessageType()
message.name = name
message.surname = surname
message.birthDate = birthDate
message.phoneNumbers.extend(phoneNumbers)
return message
# Los datos de nuestros usuarios de ejemplo
data_to_serialize = [
{"name": "Aisha", "surname": "Khan", "birthDate": 19920815, "phoneNumbers": ["(555) 247-8903", "(555) 612-3457"]},
{"name": "Javier", "surname": "Rodriguez", "birthDate": 20001015, "phoneNumbers": ["(555) 891-2046", "(555) 738-5129"]},
{"name": "Mei", "surname": "Ling", "birthDate": 19980616, "phoneNumbers": ["(555) 956-1834", "(555) 403-7682"]},
]
output_filename = "protobuf_messages.bin"
# Abre el archivo binario en modo de escritura binaria ('wb')
with open(output_filename, "wb") as f:
for item in data_to_serialize:
# Crea una instancia de mensaje Protobuf para el usuario actual
message = create_user_data_message(
item["name"],
item["surname"],
item["birthDate"],
item["phoneNumbers"]
)
# Serializa el mensaje
serialized_data = message.SerializeToString()
# Obtén la longitud de los datos serializados
message_length = len(serialized_data)
# Usa _VarintBytes de la biblioteca Protobuf para codificar la longitud
length_prefix = _VarintBytes(message_length)
# Escribe el prefijo de longitud
f.write(length_prefix)
# Escribe los datos del mensaje serializado
f.write(serialized_data)
print(f"Protobuf messages (length-delimited) written to {output_filename}")
# --- Opcional: Verificación (volver a leer e imprimir) ---
# Para volver a leer, también usaremos el decodificador interno de varints de Protobuf.
from google.protobuf.internal.decoder import _DecodeVarint32
print("\n--- Verifying by reading back ---")
with open(output_filename, "rb") as f:
buf = f.read() # Lee todo el archivo en un búfer para facilitar la decodificación varint
n = 0
while n < len(buf):
# Decodifica el prefijo de longitud varint
msg_len, new_pos = _DecodeVarint32(buf, n)
n = new_pos
# Extrae los datos del mensaje
message_data = buf[n:n+msg_len]
n += msg_len
# Analiza el mensaje
decoded_message = schemafile_pb2.MessageType()
decoded_message.ParseFromString(message_data)
print(text_format.MessageToString(decoded_message, as_utf8=True))
uv:
Tendrás que instalar las siguientes bibliotecas de Python:
uv venv proto-venv
source proto-venv/bin/activate
Ejecuta el script para generar el archivo binario:
uv pip install --upgrade protobuf
python generate_protobuf_data.py
Inserte los datos en la tabla desde la línea de comandos:
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test.protobuf_messages (
name String,
surname String,
birthDate UInt32,
phoneNumbers Array(String)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
También puede volver a escribir los datos en un archivo binario con el formato
cat protobuf_messages.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.protobuf_messages SETTINGS format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
Protobuf:
Con el esquema Protobuf, ahora puede deserializar los datos que se escribieron desde ClickHouse en el archivo
SELECT * FROM test.protobuf_messages INTO OUTFILE 'protobuf_message_from_clickhouse.bin' FORMAT Protobuf SETTINGS format_schema = 'schemafile:MessageType'
protobuf_message_from_clickhouse.bin.
Con ClickHouse Cloud no es posible cargar un archivo de esquema Protobuf. Sin embargo, puede usar la configuración
Lectura y escritura de datos con ClickHouse Cloud
format_protobuf_schema
para especificar el esquema en la consulta. En este ejemplo, le mostramos cómo leer datos serializados desde su máquina local
e insertarlos en una tabla de ClickHouse Cloud.
Como en el ejemplo anterior, cree la tabla según el esquema de su archivo Protobuf en ClickHouse Cloud:
La configuración
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS test;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS test.protobuf_messages (
name String,
surname String,
birthDate UInt32,
phoneNumbers Array(String)
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple()
format_schema_source define la fuente de la configuración
format_schema
Valores posibles:
- ‘file’ (predeterminado): no es compatible con Cloud
- ‘string’:
format_schemaes el contenido literal del esquema.
- ‘query’:
format_schemaes una consulta para obtener el esquema.
Inserte los datos en ClickHouse Cloud, especificando el esquema como una cadena; ejecute:
format_schema_source='string'
Seleccione los datos insertados en la tabla:
cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"
Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457']
Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129']
Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']
También puede almacenar su esquema Protobuf en una tabla. Cree una tabla en ClickHouse Cloud para insertar datos:
format_schema_source='query'
CREATE TABLE testing.protobuf_schema (
schema String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY tuple();
Inserta los datos en ClickHouse Cloud especificando el esquema en la consulta que se va a ejecutar:
INSERT INTO testing.protobuf_schema VALUES ('syntax = "proto3";message MessageType { string name = 1; string surname = 2; uint32 birthDate = 3; repeated string phoneNumbers = 4;};');
Seleccione los datos insertados en la tabla:
cat protobuf_messages.bin | clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "INSERT INTO testing.protobuf_messages SETTINGS format_schema_source='SELECT schema FROM testing.protobuf_schema', format_schema='schemafile:MessageType' FORMAT Protobuf"
clickhouse client --host <hostname> --secure --password <password> --query "SELECT * FROM testing.protobuf_messages"
Aisha Khan 19920815 ['(555) 247-8903','(555) 612-3457']
Javier Rodriguez 20001015 ['(555) 891-2046','(555) 738-5129']
Mei Ling 19980616 ['(555) 956-1834','(555) 403-7682']
Si no dispone de un esquema Protobuf externo para sus datos, aún puede exportar/importar datos en formato Protobuf mediante un esquema autogenerado. Para ello, utilice la configuración
Uso de un esquema autogenerado
format_protobuf_use_autogenerated_schema.
Por ejemplo:
En este caso, ClickHouse generará automáticamente el esquema de Protobuf según la estructura de la tabla mediante la función
SELECT * FROM test.hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1
structureToProtobufSchema. A continuación, usará este esquema para serializar los datos en formato Protobuf.
También puede leer un archivo Protobuf con el esquema autogenerado. En este caso, es necesario que el archivo se haya creado con el mismo esquema:
La configuración
$ cat hits.bin | clickhouse-client --query "INSERT INTO test.hits SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1 FORMAT Protobuf"
format_protobuf_use_autogenerated_schema está habilitada de forma predeterminada y se aplica si no se ha establecido
format_schema.
También puede guardar el esquema autogenerado en el archivo durante la entrada/salida mediante la configuración
output_format_schema. Por ejemplo:
En este caso, el esquema de Protobuf autogenerado se guardará en el archivo
SELECT * FROM test.hits format Protobuf SETTINGS format_protobuf_use_autogenerated_schema=1, output_format_schema='path/to/schema/schema.proto'
path/to/schema/schema.capnp.
Para recargar el esquema Protobuf cargado desde
Eliminar la caché de Protobuf
format_schema_path, use la sentencia
SYSTEM DROP ... FORMAT CACHE.
SYSTEM DROP FORMAT SCHEMA CACHE FOR Protobuf