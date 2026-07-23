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Descripción

También imprime dos filas de encabezado con nombres de columnas y tipos, de forma similar a TabSeparatedWithNamesAndTypes.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

A partir de la versión 23.1, ClickHouse detecta automáticamente los encabezados en los archivos CSV al usar el formato CSV, por lo que no es necesario usar CSVWithNames ni CSVWithNamesAndTypes.
Usando el siguiente archivo CSV, llamado football_types.csv:
Crear una tabla:
Inserte datos usando el formato CSVWithNamesAndTypes:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato CSVWithNamesAndTypes:
La salida será un CSV con dos filas de encabezado para los nombres y los tipos de las columnas:

Configuración de formato

Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la configuración input_format_with_types_use_header está establecida en 1, los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026