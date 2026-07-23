|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
También imprime dos filas de encabezado con nombres de columnas y tipos, de forma similar a TabSeparatedWithNamesAndTypes.
Descripción
Ejemplo de uso
Usando el siguiente archivo CSV, llamado
Inserción de datos
football_types.csv:
Crear una tabla:
date,season,home_team,away_team,home_team_goals,away_team_goals
Date,Int16,LowCardinality(String),LowCardinality(String),Int8,Int8
2022-04-30,2021,Sutton United,Bradford City,1,4
2022-04-30,2021,Swindon Town,Barrow,2,1
2022-04-30,2021,Tranmere Rovers,Oldham Athletic,2,0
2022-05-02,2021,Salford City,Mansfield Town,2,2
2022-05-02,2021,Port Vale,Newport County,1,2
2022-05-07,2021,Barrow,Northampton Town,1,3
2022-05-07,2021,Bradford City,Carlisle United,2,0
2022-05-07,2021,Bristol Rovers,Scunthorpe United,7,0
2022-05-07,2021,Exeter City,Port Vale,0,1
2022-05-07,2021,Harrogate Town A.F.C.,Sutton United,0,2
2022-05-07,2021,Hartlepool United,Colchester United,0,2
2022-05-07,2021,Leyton Orient,Tranmere Rovers,0,1
2022-05-07,2021,Mansfield Town,Forest Green Rovers,2,2
2022-05-07,2021,Newport County,Rochdale,0,2
2022-05-07,2021,Oldham Athletic,Crawley Town,3,3
2022-05-07,2021,Stevenage Borough,Salford City,4,2
2022-05-07,2021,Walsall,Swindon Town,0,3
Inserte datos usando el formato
CREATE TABLE football
(
`date` Date,
`season` Int16,
`home_team` LowCardinality(String),
`away_team` LowCardinality(String),
`home_team_goals` Int8,
`away_team_goals` Int8
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (date, home_team);
CSVWithNamesAndTypes:
INSERT INTO football FROM INFILE 'football_types.csv' FORMAT CSVWithNamesAndTypes;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
CSVWithNamesAndTypes:
La salida será un CSV con dos filas de encabezado para los nombres y los tipos de las columnas:
SELECT *
FROM football
FORMAT CSVWithNamesAndTypes
"date","season","home_team","away_team","home_team_goals","away_team_goals"
"Date","Int16","LowCardinality(String)","LowCardinality(String)","Int8","Int8"
"2022-04-30",2021,"Sutton United","Bradford City",1,4
"2022-04-30",2021,"Swindon Town","Barrow",2,1
"2022-04-30",2021,"Tranmere Rovers","Oldham Athletic",2,0
"2022-05-02",2021,"Port Vale","Newport County",1,2
"2022-05-02",2021,"Salford City","Mansfield Town",2,2
"2022-05-07",2021,"Barrow","Northampton Town",1,3
"2022-05-07",2021,"Bradford City","Carlisle United",2,0
"2022-05-07",2021,"Bristol Rovers","Scunthorpe United",7,0
"2022-05-07",2021,"Exeter City","Port Vale",0,1
"2022-05-07",2021,"Harrogate Town A.F.C.","Sutton United",0,2
"2022-05-07",2021,"Hartlepool United","Colchester United",0,2
"2022-05-07",2021,"Leyton Orient","Tranmere Rovers",0,1
"2022-05-07",2021,"Mansfield Town","Forest Green Rovers",2,2
"2022-05-07",2021,"Newport County","Rochdale",0,2
"2022-05-07",2021,"Oldham Athletic","Crawley Town",3,3
"2022-05-07",2021,"Stevenage Borough","Salford City",4,2
"2022-05-07",2021,"Walsall","Swindon Town",0,3
Configuración de formato
Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en
1,
las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres; las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Si la configuración input_format_with_types_use_header está establecida en
1,
los tipos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla. De lo contrario, se omitirá la segunda fila.