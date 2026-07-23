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Descripción

El formato XML solo es adecuado para la salida, no para el análisis. Si el nombre de la columna no tiene un formato aceptable, simplemente se usa ‘field’ como nombre del elemento. En general, la estructura de XML sigue la estructura de JSON. Al igual que en JSON, las secuencias UTF-8 no válidas se sustituyen por el carácter de reemplazo para que el texto de salida conste de secuencias UTF-8 válidas. En los valores de cadena, los caracteres < y & se escapan como < y &. Los arrays se muestran como <array><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</array>, y las tuplas como <tuple><elem>Hello</elem><elem>World</elem>...</tuple>.

Ejemplo de uso

Ejemplo:

Configuración de formato

XML

Última modificación el 23 de julio de 2026