|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
Descripción
HiveText lee el formato de serialización de texto utilizado por las tablas de
Apache Hive (el formato generado por
LazySimpleSerDe de Hive). Es un
formato de texto delimitado, similar a
CSV, en el que los campos
están separados por el delimitador predeterminado de Hive
\x01 (Ctrl-A). El delimitador de campos se
puede configurar mediante
input_format_hive_text_fields_delimiter.
HiveText es un formato solo de entrada. Los datos no tienen fila de encabezado: los valores se
asignan por posición a las columnas de la tabla de destino, por lo que los nombres y tipos de
las columnas se toman de la tabla (o de una estructura proporcionada
explícitamente) en lugar de inferirse a partir de los datos. Durante la lectura, ClickHouse analiza
fechas y horas en modo de máximo esfuerzo (consulte
date_time_input_format),
completa los campos finales omitidos con los valores predeterminados de las columnas y omite los campos que no
reconoce.
Dentro de un campo, los valores se analizan usando las mismas reglas de escape que
CSV en lugar
de los delimitadores anidados de Hive. En particular, una columna de tipo
Array se lee a partir de la representación
entre corchetes (por ejemplo,
"['a','b','c']"), no a partir de valores separados por
el delimitador de colección de Hive
\x02.
De forma predeterminada, se permite que las filas tengan un número variable de campos (consulte
La configuración de delimitadores anidados no tiene efectoLa configuración
input_format_hive_text_collection_items_delimiter y
input_format_hive_text_map_keys_delimiter se aceptan por
compatibilidad, pero actualmente no se usan durante el análisis.
input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns):
las filas con menos campos que la tabla completan las columnas faltantes con
valores predeterminados, y en las filas con campos finales adicionales, esos campos extra se omiten.
Los ejemplos a continuación reemplazan el delimitador de campos predeterminado por una coma (
Ejemplo de uso
,) mediante
input_format_hive_text_fields_delimiter, para que los archivos
de entrada sean más fáciles de leer.
Dado un archivo
Leer un archivo HiveText
hive_data.txt con campos separados por comas:
Creamos una tabla que define los nombres de las columnas y sus tipos de datos, e insertamos el archivo en ella con
hive_data.txt
1,3
3,5,9
FORMAT HiveText:
Query
CREATE TABLE test_tbl (a UInt16, b UInt32, c UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a;
INSERT INTO test_tbl FROM INFILE 'hive_data.txt'
SETTINGS input_format_hive_text_fields_delimiter = ','
FORMAT HiveText;
SELECT * FROM test_tbl;
Ten en cuenta que la primera fila,
Response
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ 3 │ 0 │
│ 3 │ 5 │ 9 │
└───┴───┴───┘
1,3, solo tiene dos campos, por lo que la columna
c
faltante se rellena con su valor predeterminado
0.
Con el valor predeterminado
Número variable de columnas
input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns = 1,
las filas que tienen más campos que la tabla simplemente omiten los campos
adicionales al final:
hive_extras.txt
1,2,3,4,5
6,7,8
Query
CREATE TABLE test_extras (a UInt16, b UInt32, c UInt32) ENGINE = MergeTree ORDER BY a;
INSERT INTO test_extras FROM INFILE 'hive_extras.txt'
SETTINGS input_format_hive_text_fields_delimiter = ','
FORMAT HiveText;
SELECT * FROM test_extras ORDER BY a;
En cambio, establecer
Response
┌─a─┬─b─┬─c─┐
│ 1 │ 2 │ 3 │
│ 6 │ 7 │ 8 │
└───┴───┴───┘
input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns = 0
impone un número estricto de campos, y una fila con menos campos que la tabla provoca
una excepción de análisis sintáctico.
Configuración de formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
input_format_hive_text_fields_delimiter
|Delimitador entre campos en Hive Text File
\x01
input_format_hive_text_collection_items_delimiter
|Delimitador entre los elementos de una colección (array o map) en Hive Text File. Se acepta, pero actualmente no se usa al analizar.
\x02
input_format_hive_text_map_keys_delimiter
|Delimitador entre una clave y su valor en map en Hive Text File. Se acepta, pero actualmente no se usa al analizar.
\x03
input_format_hive_text_allow_variable_number_of_columns
|Ignora las columnas adicionales en la entrada de Hive Text (si el archivo tiene más columnas de las esperadas) y trata los campos ausentes como valores predeterminados
1