|Entrada
|Salida
|Alias
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|✔
Se diferencia del formato
Descripción
JSONColumns en que también incluye algunos metadatos y estadísticas (de forma similar al formato
JSON).
El formato
JSONColumnsWithMetadata almacena todos los datos en memoria y luego los devuelve como un único bloque, por lo que puede provocar un alto consumo de memoria.
Ejemplo:
Ejemplo de uso
Para el formato de entrada
{
"meta":
[
{
"name": "num",
"type": "Int32"
},
{
"name": "str",
"type": "String"
},
{
"name": "arr",
"type": "Array(UInt8)"
}
],
"data":
{
"num": [42, 43, 44],
"str": ["hello", "hello", "hello"],
"arr": [[0,1], [0,1,2], [0,1,2,3]]
},
"rows": 3,
"rows_before_limit_at_least": 3,
"statistics":
{
"elapsed": 0.000272376,
"rows_read": 3,
"bytes_read": 24
}
}
JSONColumnsWithMetadata, si la configuración
input_format_json_validate_types_from_metadata se establece en
1,
los tipos de los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla.