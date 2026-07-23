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Descripción

Se diferencia del formato JSONColumns en que también incluye algunos metadatos y estadísticas (de forma similar al formato JSON).
El formato JSONColumnsWithMetadata almacena todos los datos en memoria y luego los devuelve como un único bloque, por lo que puede provocar un alto consumo de memoria.

Ejemplo de uso

Ejemplo:
Para el formato de entrada JSONColumnsWithMetadata, si la configuración input_format_json_validate_types_from_metadata se establece en 1, los tipos de los metadatos de los datos de entrada se compararán con los tipos de las columnas correspondientes de la tabla.

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026