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El formato
Descripción
RowBinary analiza los datos fila por fila en formato binario.
Las filas y los valores se muestran consecutivamente, sin separadores.
Como los datos están en formato binario, el delimitador después de
FORMAT RowBinary se especifica estrictamente de la siguiente manera:
- Cualquier cantidad de espacios en blanco:
' '(espacio - código
0x20)
'\t'(tabulación - código
0x09)
'\f'(salto de página - código
0x0C)
-
- Seguido de exactamente una secuencia de salto de línea:
- estilo Windows
"\r\n"
- o estilo Unix
'\n'
- estilo Windows
- Seguido inmediatamente de datos binarios.
Este formato es menos eficiente que el formato Native, ya que está basado en filas.
A continuación, los datos pueden examinarse con un editor hexadecimal.
Formato de transmisión de los tipos de datos
Una codificación de enteros sin signo de longitud variable en formato little-endian que se usa para codificar la longitud de tipos de datos de tamaño variable, como
LEB128 sin signo (Base 128 little-endian)
String,
Array y
Map. Se puede encontrar una implementación de ejemplo en la página de Wikipedia sobre LEB128.
Todos los tipos enteros se codifican con el número de bytes correspondiente en formato little-endian. Los tipos con signo (
(U)Int8, (U)Int16, (U)Int32, (U)Int64, (U)Int128, (U)Int256
Int8 a
Int256) usan la representación en complemento a dos. La mayoría de los lenguajes permiten extraer estos enteros de arrays de bytes, ya sea con herramientas integradas o con bibliotecas conocidas. Para
Int128/
Int256 y
UInt128/
UInt256, que superan el tamaño de entero nativo de la mayoría de los lenguajes, puede ser necesaria una deserialización personalizada.
Los valores booleanos se codifican en un solo byte y pueden deserializarse de forma similar a
Bool
UInt8.
0es
false
1es
true
Números de coma flotante en formato little-endian, codificados en 4 bytes para
Float32, Float64
Float32 y en 8 bytes para
Float64. Al igual que con los enteros, la mayoría de los lenguajes ofrecen herramientas adecuadas para deserializar estos valores.
BFloat16 (Brain Floating Point) es un formato de punto flotante de 16 bits con el mismo rango que Float32, pero con menor precisión, lo que lo hace útil para cargas de trabajo de aprendizaje automático. El formato de transmisión es, básicamente, los 16 bits más altos de un valor Float32. Si tu lenguaje no lo admite de forma nativa, la forma más sencilla de manejarlo es leerlo y escribirlo como UInt16, convirtiéndolo desde y hacia Float32: Para convertir BFloat16 a Float32 (pseudocódigo):
BFloat16
Para convertir Float32 en BFloat16 (pseudocódigo):
// Leer 2 bytes como UInt16 little-endian
// Desplazar a la izquierda 16 bits para obtener los bits de Float32
bfloat16Bits = readUInt16()
float32Bits = bfloat16Bits << 16
floatValue = reinterpretAsFloat32(float32Bits)
Ejemplos de valores subyacentes para
// Desplazar a la derecha los bits de Float32 en 16 posiciones para truncar a BFloat16
float32Bits = reinterpretAsUInt32(floatValue)
bfloat16Bits = float32Bits >> 16
writeUInt16(bfloat16Bits)
BFloat16:
SELECT CAST(1.25, 'BFloat16')
0xA0, 0x3F, // 1.25 como BFloat16
Los tipos Decimal se representan como enteros little-endian con el ancho en bits correspondiente.
Decimal32, Decimal64, Decimal128, Decimal256
Decimal32- 4 bytes, o
Int32.
Decimal64- 8 bytes, o
Int64.
Decimal128- 16 bytes, o
Int128.
Decimal256- 32 bytes, o
Int256.
Donde
let scale_multiplier = 10 ** scale
let whole_part = trunc(value / scale_multiplier) // truncar hacia cero
let fractional_part = value % scale_multiplier
let result = Decimal(whole_part, fractional_part)
trunc realiza el truncado hacia cero (no la división con redondeo hacia abajo, que da un resultado distinto para valores negativos), y
scale es el número de dígitos después del punto decimal. Por ejemplo, para
Decimal(10, 2) (equivalente a
Decimal32(2)), la escala es
2, y el valor
12345 se representará como
(123, 45).
La serialización requiere la operación inversa:
Consulta más información en la documentación de ClickHouse sobre los tipos Decimal.
let scale_multiplier = 10 ** scale
let result = whole_part * scale_multiplier + fractional_part
Las cadenas de ClickHouse son secuencias arbitrarias de bytes. No es necesario que sean UTF-8 válidas. El prefijo de longitud es la longitud en bytes, no el número de caracteres. Se codifican en dos partes:
String
- Un entero de longitud variable (LEB128) que indica la longitud de la cadena en bytes.
- Los bytes en bruto de la cadena.
foobar se codificará usando siete bytes de la siguiente manera:
0x06, // Longitud LEB128 de la cadena (6)
0x66, // 'f'
0x6f, // 'o'
0x6f, // 'o'
0x62, // 'b'
0x61, // 'a'
0x72, // 'r'
A diferencia de
FixedString
String,
FixedString tiene una longitud fija, definida en el esquema. Se codifica como una secuencia de bytes, rellenada con bytes cero al final si el valor es más corto que
N.
Un
Al leer un
FixedString, los bytes cero finales pueden ser relleno o caracteres
\0 reales de los datos; no se pueden distinguir en la transmisión. El propio ClickHouse conserva los
N bytes tal cual.
FixedString(3) vacío contiene únicamente ceros de relleno:
0x00, 0x00, 0x00
FixedString(3) no vacía que contiene la cadena
hi:
0x68, // 'h'
0x69, // 'i'
0x00, // cero de relleno
FixedString(3) no vacío que contiene la cadena
bar:
No se necesita relleno en el último ejemplo, ya que se usan los tres bytes.
0x62, // 'b'
0x61, // 'a'
0x72, // 'r'
Se almacena como
Date
UInt16 (dos bytes), que representa el número de días desde
1970-01-01.
Rango de valores admitido:
[1970-01-01, 2149-06-06].
Valores subyacentes de ejemplo para
Date:
SELECT CAST('2024-01-15', 'Date') AS d
0x19, 0x4D, // 19737 como UInt16 (little-endian) = 19737 días desde 1970-01-01
Se almacena como
Date32
Int32 (cuatro bytes), que representa el número de días antes o después de
1970-01-01.
Rango de valores admitido:
[1900-01-01, 2299-12-31].
Ejemplos de valores subyacentes para
Date32:
SELECT CAST('2024-01-15', 'Date32') AS d
Una fecha anterior a la época Unix:
0x19, 0x4D, 0x00, 0x00, // 19737 como Int32 (little-endian) = 19737 días desde 1970-01-01
SELECT CAST('1900-01-01', 'Date32') AS d
0x21, 0x9C, 0xFF, 0xFF, // -25567 como Int32 (little-endian) = 25567 días antes del 1970-01-01
Se almacena como
DateTime
UInt32 (cuatro bytes), que representa el número de segundos transcurridos desde
1970-01-01 00:00:00 UTC.
Sintaxis:
Por ejemplo,
DateTime([timezone])
DateTime o
DateTime('UTC').
Rango de valores admitido:
El valor binario siempre es un desplazamiento de época en UTC. La zona horaria no cambia la codificación. Sin embargo, la zona horaria sí afecta a cómo se interpretan los valores de cadena al insertar: insertar
'2024-01-15 10:30:00' en una columna
DateTime('America/New_York') almacena un valor de época distinto que insertar la misma cadena en una columna
DateTime('UTC'), porque la cadena se interpreta como hora local en la zona horaria de la columna. En la transmisión, ambos son simplemente segundos de época
UInt32.
[1970-01-01 00:00:00, 2106-02-07 06:28:15].
Valores subyacentes de ejemplo para
DateTime:
SELECT CAST('2024-01-15 10:30:00', 'DateTime(\'UTC\')') AS d
0x28, 0x09, 0xA5, 0x65, // 1705314600 como UInt32 (little-endian)
Se almacena como
DateTime64
Int64 (ocho bytes), que representa el número de ticks anteriores o posteriores a
1970-01-01 00:00:00 UTC. La resolución del tick se define mediante el parámetro
precision; consulte la sintaxis a continuación:
Donde
DateTime64(precision, [timezone])
precision es un entero de
0 a
9. Por lo general, solo se usan los siguientes:
3 (milisegundos),
6 (microsegundos),
9 (nanosegundos).
Ejemplos de definiciones válidas de
DateTime64:
DateTime64(0),
DateTime64(3),
DateTime64(6, 'UTC') o
DateTime64(9, 'Europe/Amsterdam').
El valor
Al igual que con
DateTime, el valor binario siempre es un desplazamiento respecto de la época UTC. La zona horaria afecta a cómo se interpretan los valores de cadena al insertarlos (consulta la nota de DateTime), pero la codificación en sí siempre son ticks
Int64 desde la época UTC.
Int64 subyacente del tipo
DateTime64 puede interpretarse como la cantidad de las siguientes unidades con respecto a la época UNIX, ya sea antes o después de ella:
DateTime64(0)- segundos.
DateTime64(3)- milisegundos.
DateTime64(6)- microsegundos.
DateTime64(9)- nanosegundos.
[0000-01-01 00:00:00, 9999-12-31 23:59:59.999999999] (para precisiones de hasta 7; las precisiones 8 y 9 tienen un rango más limitado; consulta la nota a continuación).
Valores subyacentes de ejemplo para
DateTime64:
DateTime64(3): el valor
1546300800000representa
2019-01-01 00:00:00 UTC.
DateTime64(6): el valor
1705314600123456representa
2024-01-15 10:30:00.123456 UTC.
DateTime64(9): el valor
1705314600123456789representa
2024-01-15 10:30:00.123456789 UTC.
Debido a que el rango de ticks
Int64 subyacente es más limitado a mayor precisión, el valor máximo admitido se reduce: con precisión 8 es
4892-10-07 y con precisión 9 (nanosegundos) es
2262-04-11 23:47:16 en UTC.
Se almacena como
Time
Int32 y representa un valor de tiempo en segundos. Los valores negativos son válidos.
Rango de valores admitido:
[-999:59:59, 999:59:59] (es decir,
[-3599999, 3599999] segundos).
Valores subyacentes de ejemplo para
Por el momento, la configuración
enable_time_time64_type debe establecerse en
1 para usar
Time o
Time64.
Time:
SET enable_time_time64_type = 1;
SELECT CAST('15:32:16', 'Time') AS t
0x80, 0xDA, 0x00, 0x00, // 55936 segundos = 15:32:16
Se almacena internamente como un
Time64
Decimal64 (que a su vez se almacena como
Int64) y representa un valor de tiempo con segundos fraccionarios y precisión configurable. Se permiten valores negativos.
Sintaxis:
Donde
Time64(precision)
precision es un entero entre
0 y
9. Valores comunes:
3 (milisegundos),
6 (microsegundos),
9 (nanosegundos).
Rango de valores admitidos:
[-999:59:59.xxxxxxxxx, 999:59:59.xxxxxxxxx].
El valor subyacente de
En este momento, la configuración
enable_time_time64_type debe establecerse en
1 para usar
Time o
Time64.
Int64 representa segundos fraccionarios escalados por
10^precision.
Valores subyacentes de ejemplo para
Time64:
SET enable_time_time64_type = 1;
SELECT CAST('15:32:16.123456', 'Time64(6)') AS t
0x40, 0x82, 0x0D, 0x06,
0x0D, 0x00, 0x00, 0x00, // 55936123456 como Int64
// 55936123456 / 10^6 = 55936.123456 Seconds = 15:32:16.123456
Todos los tipos de intervalos se almacenan como
Tipos de intervalos
Int64 (ocho bytes, little-endian). El valor representa la cantidad de la unidad de tiempo correspondiente. Los valores negativos son válidos.
Los tipos de intervalos son:
IntervalNanosecond,
IntervalMicrosecond,
IntervalMillisecond,
IntervalSecond,
IntervalMinute,
IntervalHour,
IntervalDay,
IntervalWeek,
IntervalMonth,
IntervalQuarter,
IntervalYear.
Ejemplos de valores subyacentes:
El nombre del tipo de intervalo (por ejemplo,
IntervalSecond frente a
IntervalDay) determina la unidad del valor almacenado. La codificación transmitida es siempre la misma.
SELECT INTERVAL 5 SECOND AS a,
INTERVAL 10 DAY AS b,
INTERVAL -7 DAY AS c,
INTERVAL 3 YEAR AS d,
INTERVAL 500 MICROSECOND AS e
// IntervalSecond: 5
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalDay: 10
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalDay: -7
0xF9, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
// IntervalYear: 3
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
// IntervalMicrosecond: 500
0xF4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Se almacenan como un solo byte (
Enum8, Enum16
Enum8 ==
Int8) o dos bytes (
Enum16 ==
Int16) que representan el índice del valor del enum en la definición del enum. Ten en cuenta que el tipo de almacenamiento es con signo: los valores del enum pueden ser negativos (p. ej.,
Enum8('a' = -128, 'b' = 0)).
Un Enum puede definirse de forma sencilla, así:
SELECT 1 :: Enum8('hello' = 1, 'world' = 2) AS e;
En el cliente, el Enum8 definido anteriormente tendrá la siguiente asignación de valores:
┌─e─────┐
1. │ hello │
└───────┘
O, de forma más compleja, así:
Map<Int8, String> {
1: 'hello',
2: 'world'
}
SELECT 42 :: Enum16('f\'' = 1, 'x =' = 2, 'b\'\'' = 3, '\'c=4=' = 42, '4' = 1234) AS e;
El Enum16 definido anteriormente tendrá la siguiente correspondencia de valores en el cliente:
┌─e─────┐
1. │ 'c=4= │
└───────┘
En el analizador de tipos de datos, la principal dificultad consiste en seguir la pista de los caracteres escapados en la definición de
Map<Int16, String> {
1: 'f\'',
2: 'x =',
3: 'b\'',
42: '\'c=4=',
1234: '4'
}
enum, como
\', y de los símbolos especiales como
= que pueden aparecer dentro de cadenas entre comillas.
Se representa como una secuencia de 16 bytes. El UUID se almacena como dos valores
UUID
UInt64 little-endian: los primeros 8 bytes de la representación estándar del UUID se almacenan con el orden de bytes invertido, y los segundos 8 bytes se invierten de forma independiente.
Por ejemplo, dado el UUID
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0:
- Representación estándar de bytes:
61 f0 c4 04 5c b3 11 e7|
90 7b a6 00 6a d3 db a0
- Primera mitad invertida (LE UInt64):
e7 11 b3 5c 04 c4 f0 61
- Segunda mitad invertida (LE UInt64):
a0 db d3 6a 00 a6 7b 90
UUID:
61f0c404-5cb3-11e7-907b-a6006ad3dba0se representa como:
0xE7, 0x11, 0xB3, 0x5C, 0x04, 0xC4, 0xF0, 0x61,
0xA0, 0xDB, 0xD3, 0x6A, 0x00, 0xA6, 0x7B, 0x90,
- El UUID predeterminado
00000000-0000-0000-0000-000000000000se representa como 16 bytes en cero:
Se puede usar cuando se ha insertado un registro nuevo, pero no se ha especificado un valor UUID.
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
Se almacena en cuatro bytes como
IPv4
UInt32 en orden de bytes little-endian. Tenga en cuenta que esto difiere del orden de bytes de red tradicional (big-endian), usado habitualmente para las direcciones IP. Valores internos de ejemplo para
IPv4:
SELECT
CAST('0.0.0.0', 'IPv4') AS a,
CAST('127.0.0.1', 'IPv4') AS b,
CAST('192.168.0.1', 'IPv4') AS c,
CAST('255.255.255.255', 'IPv4') AS d,
CAST('168.212.226.204', 'IPv4') AS e
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 0.0.0.0
0x01, 0x00, 0x00, 0x7f, // 127.0.0.1
0x01, 0x00, 0xa8, 0xc0, // 192.168.0.1
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, // 255.255.255.255
0xcc, 0xe2, 0xd4, 0xa8, // 168.212.226.204
Se almacena en 16 bytes en orden de bytes big-endian / de red (MSB primero). Valores internos de ejemplo para
IPv6
IPv6:
SELECT
CAST('2a02:aa08:e000:3100::2', 'IPv6') AS a,
CAST('2001:44c8:129:2632:33:0:252:2', 'IPv6') AS b,
CAST('2a02:e980:1e::1', 'IPv6') AS c
// 2a02:aa08:e000:3100::2
0x2A, 0x02, 0xAA, 0x08, 0xE0, 0x00, 0x31, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02,
// 2001:44c8:129:2632:33:0:252:2
0x20, 0x01, 0x44, 0xC8, 0x01, 0x29, 0x26, 0x32,
0x00, 0x33, 0x00, 0x00, 0x02, 0x52, 0x00, 0x02,
// 2a02:e980:1e::1
0x2A, 0x02, 0xE9, 0x80, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01,
Un tipo de dato Nullable se codifica de la siguiente manera:
Nullable
- Un único byte que indica si el valor es
NULLo no:
0x00significa que el valor no es
NULL.
0x01significa que el valor es
NULL.
-
- Si el valor no es
NULL, el tipo de dato subyacente se codifica como de costumbre. Si el valor es
NULL, no se escriben bytes adicionales para el tipo subyacente.
Nullable(UInt32):
SELECT
CAST(42, 'Nullable(UInt32)') AS a,
CAST(NULL, 'Nullable(UInt32)') AS b
0x00, // No es NULL - el valor sigue a continuación
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(42)
0x01, // NULL - no hay nada a continuación
En el formato RowBinary, el marcador de baja cardinalidad no afecta al wire format. Por ejemplo,
LowCardinality
LowCardinality(String) se codifica de la misma manera que un
String normal.
Al hacer pruebas, allow_suspicious_low_cardinality_types puede establecerse en
Una columna puede definirse como
LowCardinality(Nullable(T)), pero no es posible definirla como
Nullable(LowCardinality(T)): siempre producirá un error del servidor.
1 para permitir la mayoría de los tipos de datos dentro de
LowCardinality y conseguir una mejor cobertura.
Un array se codifica de la siguiente manera:
Array
- Un entero de longitud variable (LEB128) que indica el número de elementos del array.
- Los elementos del array, codificados de la misma manera que el tipo de datos subyacente.
UInt32:
SELECT CAST(array(1, 2, 3), 'Array(UInt32)') AS arr
Un ejemplo algo más complejo:
0x03, // LEB128 - el array tiene 3 elementos
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1)
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2)
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(3)
SELECT array('foobar', 'qaz') AS arr
0x02, // LEB128 - el array tiene 2 elementos
0x06, // LEB128 - la primera cadena tiene 6 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f,
0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar'
0x03, // LEB128 - la segunda cadena tiene 3 bytes
0x71, 0x61, 0x7a, // 'qaz'
Lo siguiente es válido:
Un array puede contener valores Nullable, pero el array en sí no puede ser Nullable.
SELECT CAST([NULL, 'foo'], 'Array(Nullable(String))') AS arr;
Y se codificará así:
┌─arr──────────┐
1. │ [NULL,'foo'] │
└──────────────┘
Un ejemplo de cómo trabajar con arrays multidimensionales se encuentra en la sección Geo.
0x02, // LEB128 - el array tiene 2 elementos
0x01, // Es NULL - no sigue nada para este elemento
0x00, // No es NULL - los datos siguen
0x03, // LEB128 - la cadena tiene 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
Una Tuple se codifica como todos sus elementos, uno a continuación del otro, en el wire format correspondiente, sin metainformación ni delimitadores adicionales.
Tuple
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
`t` Tuple(
UInt32,
String,
Array(UInt8)
)
)
ENGINE = Memory;
INSERT INTO foo VALUES ((42, 'foo', array(99, 144)));
La representación en cadena del tipo de datos Tuple presenta desafíos similares a los del tipo Enum, como rastrear los símbolos escapados y los caracteres especiales; ahora, con Tuple, también es necesario rastrear los paréntesis de apertura y cierre. Además, tenga en cuenta que los Tuple más complejos pueden contener otros Tuple anidados, Arrays, Maps e incluso enums. Por ejemplo, en la siguiente tabla, el tuple contiene un enum con un acento grave (`) y un paréntesis en el nombre, lo que puede causar problemas de parsing si no se maneja correctamente:
0x2a, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 como UInt32
0x03, // LEB128 - la cadena tiene 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
0x02, // LEB128 - el array tiene 2 elementos
0x63, // 99 como UInt8
0x90, // 144 como UInt8
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
`t` Tuple(
Enum8('f\'()' = 0),
Array(Nullable(Tuple(UInt32, String)))
)
) ENGINE = Memory;
Un
Map
Map puede verse como un
Array(Tuple(K, V)), donde
K es el tipo de clave y
V es el tipo de valor. El
Map se codifica de la siguiente manera:
- Un entero de longitud variable (LEB128) que indica el número de elementos del
Map.
- Los elementos del
Mapcomo pares clave-valor, codificados según sus tipos correspondientes.
Map con claves
String y valores
UInt32:
SELECT CAST(map('foo', 1, 'bar', 2), 'Map(String, UInt32)') AS m
0x02, // LEB128 - el mapa tiene 2 elementos
0x03, // LEB128 - la primera clave tiene 3 bytes
0x66, 0x6f, 0x6f, // 'foo'
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(1)
0x03, // LEB128 - la segunda clave tiene 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // UInt32(2)
Es posible tener maps con estructuras muy anidadas, como
Map(String, Map(Int32, Array(Nullable(String)))), que se codificarán de forma similar a lo descrito anteriormente.
Este tipo representa una unión de otros tipos de datos. El tipo
Variant
Variant(T1, T2, ..., TN) significa que cada fila de este tipo tiene un valor de tipo
T1,
T2, …,
TN o ninguno de ellos (valor
NULL).
Considere el siguiente ejemplo:
SET allow_experimental_variant_type = 1,
allow_suspicious_variant_types = 1;
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
-- El orden de los tipos en la entrada del usuario no importa;
-- los tipos siempre se ordenan alfabéticamente en el wire format.
`var` Variant(
Array(Int16),
Bool,
Date,
FixedString(6),
Float32, Float64,
Int128, Int16, Int32, Int64, Int8,
String,
UInt128, UInt16, UInt32, UInt64, UInt8
)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY ();
INSERT INTO foo VALUES (true), ('foobar' :: FixedString(6)), (100.5 :: Float64), (100 :: Int128), ([1, 2, 3] :: Array(Int16));
SELECT * FROM foo FORMAT RowBinary;
Un valor
0x01, // índice de tipo -> Bool
0x01, // true
0x03, // índice de tipo -> FixedString(6)
0x66, 0x6F, 0x6F, 0x62, 0x61, 0x72, // 'foobar'
0x05, // índice de tipo -> Float64
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x20, 0x59, 0x40, // 100.5 como Float64
0x06, // índice de tipo -> Int128
0x64, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 100 como Int128
0x00, // índice de tipo -> Array(Int16)
0x03, // LEB128 - el array tiene 3 elementos
0x01, 0x00, // 1 como Int16
0x02, 0x00, // 2 como Int16
0x03, 0x00, // 3 como Int16
NULL se codifica con un byte discriminante de
0xFF:
SELECT NULL :: Variant(UInt32, String)
La opción de configuración allow_suspicious_variant_types puede utilizarse para permitir pruebas más exhaustivas del tipo
0xFF, // discriminant = NULL
Variant.
El tipo
Dynamic
Dynamic puede contener valores de cualquier tipo, determinados en tiempo de ejecución. En el formato RowBinary, cada valor se describe a sí mismo: la primera parte es la especificación del tipo en este formato. A continuación va el contenido, con la codificación del valor tal como se describe en este documento. Por lo tanto, para analizar un valor, solo necesitas usar el índice de tipo para determinar el parser adecuado y luego reutilizar la lógica de análisis de RowBinary que ya tengas en otro lugar.
Donde
[BinaryTypeIndex][type-specific parameters...][value]
BinaryTypeIndex es un solo byte que identifica el tipo. Consulte la referencia aquí para ver los índices de tipo y los parámetros.
Un valor Dynamic
NULL se codifica con
BinaryTypeIndex
0x00 (el tipo
Nothing), sin bytes adicionales:
SELECT NULL::Dynamic
Ejemplos:
00 # BinaryTypeIndex: Nothing (0x00), representa NULL
SELECT 42::Dynamic
0a # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A)
2a 00 00 00 00 00 00 00 # Valor Int64: 42
SELECT toDateTime64('2024-01-15 10:30:00', 3, 'America/New_York')::Dynamic
14 # BinaryTypeIndex: DateTime64WithTimezone (0x14)
03 # UInt8: precision
10 # VarUInt: longitud del nombre de timezone
41 6d 65 72 69 63 61 2f # "America/"
4e 65 77 5f 59 6f 72 6b # "New_York"
c0 6c be 0d 8d 01 00 00 # Int64: timestamps
El tipo JSON codifica los datos en dos categorías distintas:
JSON
- Rutas tipadas - Rutas declaradas con tipos explícitos en el esquema (p. ej.,
JSON(user_id UInt32, name String))
- Rutas dinámicas/rutas de desbordamiento cuando se supera el límite de rutas dinámicas - Rutas detectadas en tiempo de ejecución almacenadas con el tipo
Dynamic. La codificación del valor está precedida por la definición del tipo.
Las rutas se serializan en tres grupos escritos de forma secuencial: rutas tipadas, rutas dinámicas y rutas de datos compartidos (desbordamiento). Las rutas tipadas y dinámicas se escriben en un orden definido por la implementación (determinado por la iteración interna del mapa hash), mientras que las rutas de datos compartidos se escriben en orden alfabético. Los lectores no deben asumir ningún orden específico de rutas. El deserializador resuelve cada ruta por nombre, no por posición. Cada fila JSON en formato RowBinary se serializa de la siguiente manera:
|Categoría de ruta
|Incluido en la serialización
|Codificación del valor
|Se admiten Variant/Nullable
|Rutas tipadas
|Siempre (incluso si es NULL)
|Formato binario específico del tipo
|Sí
|Rutas dinámicas
|Solo si no es nulo
|Dinámico
|No
Ejemplos: 1. JSON simple solo con rutas con tipo: Schema:
[VarUInt: number_of_paths]
[String: path_1][value_1]
[String: path_2][value_2]
...
JSON(user_id UInt32, active Bool)
Fila:
{"user_id": 42, "active": true}
Codificación binaria (hex con anotaciones):
2. JSON simple con rutas tipadas y dinámicas: Schema:
02 # VarUInt: 2 rutas en total
# Ruta tipada "active"
06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (longitud 6 + bytes)
01 # Valor Bool/UInt8: true (1)
# Ruta tipada "user_id"
07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (longitud 7 + bytes)
2A 00 00 00 # Valor UInt32: 42 (little-endian)
JSON(user_id UInt32, active Bool)
Fila:
{"user_id": 42, "active": true, "name": "Alice"}
Codificación binaria (hex con anotaciones):
3. Manejo de valores NULL: Con una columna Nullable tipada se obtiene null: Schema:
03 # VarUInt: 3 rutas en total
# Ruta tipada "active"
06 61 63 74 69 76 65 # String: "active" (longitud 6 + bytes)
01 # Valor Bool/UInt8: true (1)
# Ruta dinámica "name"
04 6E 61 6D 65 # String: "name" (longitud 4 + bytes)
15 # BinaryTypeIndex: String (0x15)
05 41 6C 69 63 65 # Valor String: "Alice" (longitud 5 + bytes)
# Ruta tipada "user_id"
07 75 73 65 72 5F 69 64 # String: "user_id" (longitud 7 + bytes)
2A 00 00 00 # Valor UInt32: 42 (little-endian)
JSON(score Nullable(Int32))
Fila:
{"score": null }
Codificación binaria (hex con anotaciones):
Con una columna tipada no nullable, se obtiene el valor predeterminado: Schema:
01 # VarUInt: 1 ruta en total
# Ruta tipada "score" (Nullable)
05 73 63 6f 72 65 # String: "score" (longitud 5 + bytes)
01 # Indicador Nullable: 1 (es NULL, no hay valor a continuación)
JSON(name String)
Fila:
{"name": null}
Codificación binaria:
Con una ruta dinámica, se ignora: Schema:
01 # VarUInt: 1 path (¡los paths NULL dinámicos se omiten!)
04 6e 61 6d 65 # "name"
00 # Longitud de String 0 (cadena vacía)
JSON(id UInt64)
Fila:
{"id": 100, "metadata": null}
Codificación binaria:
Nota: La ruta
01 # VarUInt: 1 ruta (¡las rutas NULL dinámicas se omiten!)
# Ruta tipada "id"
02 69 64 # String: "id" (length 2 + bytes)
64 00 00 00 00 00 00 00 # Valor UInt64: 100 (little-endian)
metadata con valor NULL no se incluye porque las rutas dinámicas solo se serializan cuando no son nulas. Esta es una diferencia clave con respecto a las rutas tipadas.
4. Objetos JSON anidados:
Esquema:
JSON()
Fila:
{"user": {"name": "Bob", "age": 30}}
Codificación binaria (hexadecimal con anotaciones):
Nota: Los objetos anidados se aplanan en rutas separadas por puntos (p. ej.,
02 # VarUInt: 2 rutas (los objetos anidados se aplanan)
# Ruta dinámica "user.age"
08 75 73 65 72 2E 61 67 65 # String: "user.age" (longitud 8 + bytes)
0A # BinaryTypeIndex: Int64 (0x0A)
1E 00 00 00 00 00 00 00 # Valor Int64: 30 (little-endian)
# Ruta dinámica "user.name"
09 75 73 65 72 2E 6E 61 6D 65 # String: "user.name" (longitud 9 + bytes)
15 # BinaryTypeIndex: String (0x15)
03 42 6F 62 # Valor String: "Bob" (longitud 3 + bytes)
user.name en lugar de una estructura anidada).
Alternativa: modo JSON como String
Con la configuración
output_format_binary_write_json_as_string=1, las columnas JSON se serializan como una única cadena de texto JSON en lugar de en formato binario estructurado. Existe una configuración correspondiente para escribir en columnas JSON:
input_format_binary_read_json_as_string. La elección entre una u otra configuración depende de si desea procesar el JSON en el cliente o en el servidor.
Geo es una categoría de tipos de datos que representan datos geográficos. Incluye:
Tipos Geo
Point- como
Tuple(Float64, Float64).
Ring- como
Array(Point), o
Array(Tuple(Float64, Float64)).
Polygon- como
Array(Ring), o
Array(Array(Tuple(Float64, Float64))).
MultiPolygon- como
Array(Polygon), o
Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))).
LineString- como
Array(Point), o
Array(Tuple(Float64, Float64)).
MultiLineString- como
Array(LineString), o
Array(Array(Tuple(Float64, Float64))).
RowBinaryWithNamesAndTypes contendrán los alias de estos tipos, por ejemplo,
Point,
Ring,
Polygon,
MultiPolygon,
LineString y
MultiLineString.
SELECT (1.0, 2.0) :: Point AS point,
[(3.0, 4.0), (5.0, 6.0)] :: Ring AS ring,
[[(7.0, 8.0), (9.0, 10.0)], [(11.0, 12.0)]] :: Polygon AS polygon,
[[[(13.0, 14.0), (15.0, 16.0)], [(17.0, 18.0)]]] :: MultiPolygon AS multi_polygon,
[(19.0, 20.0), (21.0, 22.0)] :: LineString AS line_string,
[[(23.0, 24.0), (25.0, 26.0)], [(27.0, 28.0)]] :: MultiLineString AS multi_line_string
// Point - o Tuple(Float64, Float64)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y
// Ring - o Array(Tuple(Float64, Float64))
0x02, // LEB128 - el array "ring" tiene 2 puntos
// Ring - Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40,
// Ring - Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40,
// Polygon - o Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))
0x02, // LEB128 - el array "polygon" tiene 2 rings
0x02, // LEB128 - el primer ring tiene 2 puntos
// Polygon - Ring #1 - Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x40,
// Polygon - Ring #1 - Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x40,
0x01, // LEB128 - el segundo ring tiene 1 punto
// Polygon - Ring #2 - Punto #1 (el único)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x26, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x28, 0x40,
// MultiPolygon - o Array(Array(Array(Tuple(Float64, Float64))))
0x01, // LEB128 - el array "multi_polygon" tiene 1 polygon
0x02, // LEB128 - el primer polygon tiene 2 rings
0x02, // LEB128 - el primer ring tiene 2 puntos
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2A, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x40,
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #1 - Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2E, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x40,
0x01, // LEB128 - el segundo ring tiene 1 punto
// MultiPolygon - Polygon #1 - Ring #2 - Punto #1 (el único)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x31, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x40,
// LineString - o Array(Tuple(Float64, Float64))
0x02, // LEB128 - el line string tiene 2 puntos
// LineString - Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x40,
// LineString - Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x35, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x40,
// MultiLineString - o Array(Array(Tuple(Float64, Float64)))
0x02, // LEB128 - el multi line string tiene 2 line strings
0x02, // LEB128 - el primer line string tiene 2 puntos
// MultiLineString - LineString #1 - Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x40,
// MultiLineString - LineString #1 - Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x39, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3A, 0x40,
0x01, // LEB128 - el segundo line string tiene 1 punto
// MultiLineString - LineString #2 - Punto #1 (el único)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x40,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x40,
Geometry
Geometry es un tipo
Variant que puede contener cualquiera de los tipos Geo mencionados anteriormente. En el wire format, se codifica exactamente igual que un
Variant, con un byte discriminante que indica qué tipo geo viene a continuación.
Los índices discriminantes de Geometry son:
Estructura del wire format:
|Índice
|Tipo
|0
|LineString
|1
|MultiLineString
|2
|MultiPolygon
|3
|Point
|4
|Polygon
|5
|Ring
Ejemplo de codificación de un
// 1 byte discriminant (0-5)
// seguido de los datos del tipo geo correspondiente
Point como
Geometry:
SELECT ((1.0, 2.0)::Point)::Geometry
Codificación de ejemplo de un
0x03, // discriminante = 3 (Point)
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, // Point.X = 1.0 como Float64
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // Point.Y = 2.0 como Float64
Ring como
Geometry:
0x05, // discriminante = 5 (Ring)
0x02, // LEB128 - el array tiene 2 puntos
// Punto #1
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x40, // X = 3.0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x40, // Y = 4.0
// Punto #2
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x40, // X = 5.0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x40, // Y = 6.0
El wire format de
Nested
Nested depende de la configuración
flatten_nested.
Con la configuración predeterminada,
flatten_nested = 1 (valor predeterminado)
Nested se descompone en arrays independientes. Cada subcolumna se convierte en una columna
Array independiente con un nombre separado por puntos:
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
n Nested(a String, b Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();
-- flatten_nested=1 es el valor predeterminado
INSERT INTO foo VALUES (['foo', 'bar'], [42, 144]);
DESCRIBE TABLE foo muestra las columnas desanidadas:
Cada array se serializa de forma independiente, tal como se describe en la sección Array:
┌─name─┬─type──────────┐
1. │ n.a │ Array(String) │
2. │ n.b │ Array(Int32) │
└──────┴───────────────┘
0x02, // LEB128 - 2 elementos String en el primer array (n.a)
0x03, // LEB128 - el primer string tiene 3 bytes
0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo'
0x03, // LEB128 - el segundo string tiene 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x02, // LEB128 - 2 elementos Int32 en el segundo array (n.b)
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 como Int32
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // 144 como Int32
Con
flatten_nested = 0
flatten_nested = 0,
Nested se mantiene como una única columna del tipo
Array(Tuple(...)). El nombre de la columna no se separa con puntos:
SET flatten_nested = 0;
CREATE OR REPLACE TABLE foo
(
n Nested(a String, b Int32)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY ();
INSERT INTO foo VALUES ([('foo', 42), ('bar', 144)]);
DESCRIBE TABLE foo muestra una sola columna:
La codificación es
┌─name─┬─type───────────────────────┐
1. │ n │ Nested(a String, b Int32) │
└──────┴────────────────────────────┘
Array(Tuple(String, Int32)): un prefijo con la longitud del array, seguido de los campos de la tupla de cada elemento en orden:
Observa cómo los campos se intercalan por elemento (a₁, b₁, a₂, b₂) en lugar de agruparse por columna (a₁, a₂, b₁, b₂), como en la representación plana.
0x02, // LEB128 - 2 elementos en el array
0x03, // LEB128 - primera tupla, field a: 3 bytes
0x66, 0x6F, 0x6F, // 'foo'
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // primera tupla, field b: 42 como Int32
0x03, // LEB128 - segunda tupla, field a: 3 bytes
0x62, 0x61, 0x72, // 'bar'
0x90, 0x00, 0x00, 0x00, // segunda tupla, field b: 144 como Int32
SimpleAggregateFunction
SimpleAggregateFunction(func, T) se codifica de forma idéntica a su tipo de dato subyacente
T. El nombre de la función de agregación no afecta al wire format.
Por ejemplo,
SimpleAggregateFunction(max, UInt32) se codifica de la misma forma que un
UInt32 normal:
El encabezado RowBinaryWithNamesAndTypes muestra el tipo como
CREATE TABLE test_saf
(
key UInt32,
val SimpleAggregateFunction(max, UInt32)
) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY key;
INSERT INTO test_saf VALUES (1, 42);
SELECT val FROM test_saf;
SimpleAggregateFunction(max, UInt32), pero el valor transmitido es simplemente
UInt32:
0x2A, 0x00, 0x00, 0x00, // 42 como UInt32
AggregateFunction
AggregateFunction(func, T) almacena el estado intermedio completo de una función de agregación. A diferencia de
SimpleAggregateFunction, que también almacena un estado intermedio pero lo codifica igual que el tipo de dato subyacente,
AggregateFunction almacena un blob binario opaco cuyo formato es específico de cada función de agregación.
El formato interno varía según la función. Algunos ejemplos sencillos:
countState — almacena el recuento como un VarUInt (LEB128):
SELECT countState(number) FROM numbers(5)
0x05, // VarUInt: 5
sumState — almacena la suma acumulada en un entero de tamaño fijo. El tamaño depende del tipo del argumento (
UInt64 para argumentos enteros):
SELECT sumState(toUInt32(number)) FROM numbers(5) -- suma = 0+1+2+3+4 = 10
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // 10 como UInt64
minState /
maxState — almacena un byte de indicador seguido del valor en el tipo subyacente. El indicador es
0x00 para un estado vacío (sin valores registrados) o
0x01 cuando hay un valor presente:
SELECT maxState(toUInt32(number)) FROM numbers(5) -- max = 4
Un estado vacío (sin filas agregadas):
0x01, // indicador: tiene valor
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, // 4 como UInt32
SELECT minState(toUInt32(number)) FROM numbers(0)
0x00, // indicador: sin valor
Las funciones más complejas, como
uniq,
quantile o
groupArray, utilizan formatos específicos de la implementación. Si necesita leer o escribir estos estados, consulte el código fuente de ClickHouse correspondiente a la función en cuestión.
QBit
QBit es un tipo de vector para realizar consultas eficientes con distintos niveles de precisión. Internamente, se almacena en un formato transpuesto. A nivel de protocolo, QBit es simplemente un
Array del tipo de elemento subyacente (
Int8,
Float32,
Float64 o
BFloat16). La optimización de transposición de bits para el almacenamiento se realiza en el servidor, no en el protocolo RowBinary.
Sintaxis:
Donde
QBit(element_type, dimension[, stride])
element_type es
Int8,
Float32,
Float64 o
BFloat16, y
dimension es la dimensión fija del vector. El
stride opcional solo controla cómo se agrupan los planos de bits en flujos de almacenamiento en el servidor; no afecta al wire format de RowBinary, que siempre es el array completo de
dimension elementos.
wire format: idéntico a
Array(element_type):
Ejemplo de codificación de
// LEB128 length
// followed by `length` elements of `element_type`
QBit(Float32, 4) que contiene
[1.0, 2.0, 3.0, 4.0]:
SELECT [1.0, 2.0, 3.0, 4.0]::QBit(Float32, 4)
0x04, // LEB128 - array has 4 elements
0x00, 0x00, 0x80, 0x3F, // 1.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x00, 0x40, // 2.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x40, 0x40, // 3.0 as Float32
0x00, 0x00, 0x80, 0x40, // 4.0 as Float32
Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos de tipo
Configuración del formato
RowBinary.
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
format_binary_max_string_size
|El tamaño máximo permitido para String en el formato RowBinary.
1GiB
output_format_binary_encode_types_in_binary_format
|Permite escribir tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de salida
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
input_format_binary_decode_types_in_binary_format
|Permite leer tipos en la cabecera usando
binary encoding en lugar de cadenas con nombres de tipos en el formato de entrada
RowBinaryWithNamesAndTypes.
false
output_format_binary_write_json_as_string
|Permite escribir valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de salida
RowBinary.
false
input_format_binary_read_json_as_string
|Permite leer valores del tipo de dato
JSON como valores
JSON de tipo String en el formato de entrada
RowBinary.
false