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Descripción

Se diferencia del formato Pretty en que la tabla se muestra con una cuadrícula entre las filas. Por eso, el resultado es más compacto.
Este formato se usa de forma predeterminada en el cliente de línea de comandos en modo interactivo.

Ejemplo de uso

Configuración del formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty:
Última modificación el 23 de julio de 2026