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Descripción

El formato Form puede utilizarse para leer un único registro en formato application/x-www-form-urlencoded, donde los datos se presentan como key1=value1&key2=value2.

Ejemplo de uso

Dado un archivo data.tmp ubicado en la ruta user_files con algunos datos codificados en URL:
data.tmp
Query
Response

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026