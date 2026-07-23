|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✗
El formato
Descripción
Form puede utilizarse para leer un único registro en formato application/x-www-form-urlencoded,
donde los datos se presentan como
key1=value1&key2=value2.
Dado un archivo
Ejemplo de uso
data.tmp ubicado en la ruta
user_files con algunos datos codificados en URL:
data.tmp
t_page=116&c.e=ls7xfkpm&c.tti.m=raf&rt.start=navigation&rt.bmr=390%2C11%2C10
Query
SELECT * FROM file(data.tmp, Form) FORMAT vertical;
Response
Row 1:
──────
t_page: 116
c.e: ls7xfkpm
c.tti.m: raf
rt.start: navigation
rt.bmr: 390,11,10