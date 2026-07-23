Entrada Salida Alias ✔ ✔

Arrow es el formato de Apache Arrow en “modo de archivo”, diseñado para el acceso aleatorio en memoria. Apache Arrow incluye dos formatos integrados de almacenamiento columnar. ClickHouse admite operaciones de lectura y escritura en estos formatos.es el formato de Apache Arrow en “modo de archivo”, diseñado para el acceso aleatorio en memoria.

​ Correspondencia entre tipos de datos

INSERT y SELECT . La siguiente tabla muestra los tipos de datos admitidos y cómo se corresponden con los tipos de datos de ClickHouse en las consultas

Tipo de dato de Arrow ( INSERT ) Tipo de dato de ClickHouse Tipo de dato de Arrow ( SELECT ) BOOL Bool BOOL UINT8 , BOOL UInt8 UINT8 INT8 Int8/Enum8 INT8 UINT16 UInt16 UINT16 INT16 Int16/Enum16 INT16 UINT32 UInt32 UINT32 INT32 Int32 INT32 UINT64 UInt64 UINT64 INT64 Int64 INT64 FLOAT , HALF_FLOAT Float32 FLOAT32 DOUBLE Float64 FLOAT64 DATE32 Date32 UINT16 DATE64 DateTime UINT32 TIMESTAMP DateTime64 TIMESTAMP TIME32 , TIME64 Time64 TIME32 , TIME64 STRING , BINARY String BINARY STRING , BINARY , FIXED_SIZE_BINARY FixedString FIXED_SIZE_BINARY DECIMAL Decimal DECIMAL DECIMAL256 Decimal256 DECIMAL256 LIST Array LIST STRUCT Tuple STRUCT MAP Map MAP UINT32 IPv4 UINT32 FIXED_SIZE_BINARY , BINARY IPv6 FIXED_SIZE_BINARY FIXED_SIZE_BINARY , BINARY Int128/UInt128/Int256/UInt256 FIXED_SIZE_BINARY DURATION Interval (Nanosegundo/Microsegundo/Milisegundo/Segundo) DURATION INT64 Interval (Minuto/Hora/Día/Semana/Mes/Trimestre/Año) INT64

Los tipos Array pueden anidarse y pueden tener como argumento un valor de tipo Nullable . Los tipos Tuple y Map también pueden anidarse.

DICTIONARY es compatible con las consultas INSERT , y para las consultas SELECT existe la configuración DICTIONARY . Tenga en cuenta que puede haber valores no utilizados en el diccionario LowCardinality , lo que puede dar lugar a valores no utilizados en el DICTIONARY de Arrow en la salida. El tipoes compatible con las consultas, y para las consultasexiste la configuración output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary , que permite generar el tipo LowCardinality como un tipo. Tenga en cuenta que puede haber valores no utilizados en el diccionario, lo que puede dar lugar a valores no utilizados en elde Arrow en la salida.

Tipos de datos de Arrow no compatibles:

JSON

ENUM .

Los tipos de datos de las columnas de la tabla de ClickHouse no tienen que coincidir con los campos de datos de Arrow correspondientes. Al insertar datos, ClickHouse interpreta los tipos de datos según la tabla anterior y luego convierte los datos al tipo de dato definido para la columna de la tabla de ClickHouse.

​ Ejemplo de uso

forex disponible en el En el ejemplo siguiente, usamos el conjunto de datosdisponible en el Playground de SQL de ClickHouse

​ Selección de datos

Seleccionamos un día de cotizaciones de EUR/USD del Playground de SQL y lo guardamos en un archivo local forex_eurusd.arrow . Consultamos el Playground de SQL a través de la interfaz HTTP, donde el host es sql-clickhouse.clickhouse.com y el usuario es demo (que no tiene contraseña):

curl "https://sql-clickhouse.clickhouse.com:8443/?user=demo&database=forex" \ --data-binary " SELECT concat(base, '.', quote) AS base_quote, datetime AS last_update, CAST(bid, 'Float32') AS bid, CAST(ask, 'Float32') AS ask, ask - bid AS spread FROM forex WHERE base = 'EUR' AND quote = 'USD' AND datetime >= '2020-01-01' AND datetime < '2020-01-02' ORDER BY datetime ASC FORMAT Arrow SETTINGS output_format_arrow_compression_method='zstd'" > forex_eurusd.arrow

​ Leer de nuevo el archivo

Arrow infiere el esquema automáticamente: Ahora podemos volver a leer el archivo Arrow local con clickhouse-local usando la función de tabla file . El archivo es autodescriptivo, por lo que el formatoinfiere el esquema automáticamente:

clickhouse-local --query " SELECT * FROM file('forex_eurusd.arrow', Arrow) ORDER BY last_update ASC LIMIT 5 FORMAT PrettyCompact"

Response ┌─base_quote─┬─────────────last_update─┬─────bid─┬─────ask─┬────────────────spread─┐ 1. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:00.065 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │ 2. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.447 │ 1.1212 │ 1.12192 │ 0.0007200241088867188 │ 3. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.498 │ 1.12117 │ 1.12161 │ 0.0004400014877319336 │ 4. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.579 │ 1.1212 │ 1.12161 │ 0.0004100799560546875 │ 5. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.630 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │ └────────────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┘

​ Insertar datos

Para cargar un archivo Arrow en una tabla de ClickHouse, páselo por una tubería a clickhouse-client con FORMAT Arrow :

cat forex_eurusd.arrow | clickhouse-client --query= "INSERT INTO some_table FORMAT Arrow"

​ Configuración del formato