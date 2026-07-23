|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Apache Arrow incluye dos formatos integrados de almacenamiento columnar. ClickHouse admite operaciones de lectura y escritura en estos formatos.
Descripción
Arrow es el formato de Apache Arrow en “modo de archivo”, diseñado para el acceso aleatorio en memoria.
La siguiente tabla muestra los tipos de datos admitidos y cómo se corresponden con los tipos de datos de ClickHouse en las consultas
Correspondencia entre tipos de datos
INSERT y
SELECT.
Los tipos Array pueden anidarse y pueden tener como argumento un valor de tipo
|Tipo de dato de Arrow (
INSERT)
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato de Arrow (
SELECT)
BOOL
|Bool
BOOL
UINT8,
BOOL
|UInt8
UINT8
INT8
|Int8/Enum8
INT8
UINT16
|UInt16
UINT16
INT16
|Int16/Enum16
INT16
UINT32
|UInt32
UINT32
INT32
|Int32
INT32
UINT64
|UInt64
UINT64
INT64
|Int64
INT64
FLOAT,
HALF_FLOAT
|Float32
FLOAT32
DOUBLE
|Float64
FLOAT64
DATE32
|Date32
UINT16
DATE64
|DateTime
UINT32
TIMESTAMP
|DateTime64
TIMESTAMP
TIME32,
TIME64
|Time64
TIME32,
TIME64
STRING,
BINARY
|String
BINARY
STRING,
BINARY,
FIXED_SIZE_BINARY
|FixedString
FIXED_SIZE_BINARY
DECIMAL
|Decimal
DECIMAL
DECIMAL256
|Decimal256
DECIMAL256
LIST
|Array
LIST
STRUCT
|Tuple
STRUCT
MAP
|Map
MAP
UINT32
|IPv4
UINT32
FIXED_SIZE_BINARY,
BINARY
|IPv6
FIXED_SIZE_BINARY
FIXED_SIZE_BINARY,
BINARY
|Int128/UInt128/Int256/UInt256
FIXED_SIZE_BINARY
DURATION
|Interval (Nanosegundo/Microsegundo/Milisegundo/Segundo)
DURATION
INT64
|Interval (Minuto/Hora/Día/Semana/Mes/Trimestre/Año)
INT64
Nullable. Los tipos
Tuple y
Map también pueden anidarse.
El tipo
DICTIONARY es compatible con las consultas
INSERT, y para las consultas
SELECT existe la configuración
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary, que permite generar el tipo LowCardinality como un tipo
DICTIONARY. Tenga en cuenta que puede haber valores no utilizados en el diccionario
LowCardinality, lo que puede dar lugar a valores no utilizados en el
DICTIONARY de Arrow en la salida.
Tipos de datos de Arrow no compatibles:
JSON
ENUM.
En el ejemplo siguiente, usamos el conjunto de datos
Ejemplo de uso
forex disponible en el
Playground de SQL de ClickHouse.
Seleccionamos un día de cotizaciones de
Selección de datos
EUR/USD del Playground de SQL y lo guardamos
en un archivo local
forex_eurusd.arrow. Consultamos el Playground de SQL a través de la interfaz HTTP,
donde el host es
sql-clickhouse.clickhouse.com y el usuario es
demo (que no tiene contraseña):
curl "https://sql-clickhouse.clickhouse.com:8443/?user=demo&database=forex" \
--data-binary "
SELECT
concat(base, '.', quote) AS base_quote,
datetime AS last_update,
CAST(bid, 'Float32') AS bid,
CAST(ask, 'Float32') AS ask,
ask - bid AS spread
FROM forex
WHERE base = 'EUR' AND quote = 'USD'
AND datetime >= '2020-01-01' AND datetime < '2020-01-02'
ORDER BY datetime ASC
FORMAT Arrow
SETTINGS output_format_arrow_compression_method='zstd'" > forex_eurusd.arrow
Ahora podemos volver a leer el archivo Arrow local con
Leer de nuevo el archivo
clickhouse-local usando la
función de tabla
file. El archivo es
autodescriptivo, por lo que el formato
Arrow infiere el esquema automáticamente:
clickhouse-local --query "
SELECT *
FROM file('forex_eurusd.arrow', Arrow)
ORDER BY last_update ASC
LIMIT 5
FORMAT PrettyCompact"
Response
┌─base_quote─┬─────────────last_update─┬─────bid─┬─────ask─┬────────────────spread─┐
1. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:00.065 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │
2. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.447 │ 1.1212 │ 1.12192 │ 0.0007200241088867188 │
3. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:10.498 │ 1.12117 │ 1.12161 │ 0.0004400014877319336 │
4. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.579 │ 1.1212 │ 1.12161 │ 0.0004100799560546875 │
5. │ EUR.USD │ 2020-01-01 17:00:12.630 │ 1.1212 │ 1.12172 │ 0.0005199909210205078 │
└────────────┴─────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────────────────┘
Para cargar un archivo Arrow en una tabla de ClickHouse, páselo por una tubería a
Insertar datos
clickhouse-client
con
FORMAT Arrow:
cat forex_eurusd.arrow | clickhouse-client --query="INSERT INTO some_table FORMAT Arrow"
Configuración del formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
input_format_arrow_allow_missing_columns
|Permite columnas ausentes al leer formatos de entrada Arrow
1
input_format_arrow_case_insensitive_column_matching
|Ignora las mayúsculas y minúsculas al hacer coincidir columnas de Arrow con columnas de CH.
0
input_format_arrow_import_nested
|Configuración obsoleta; no hace nada.
0
input_format_arrow_skip_columns_with_unsupported_types_in_schema_inference
|Omite las columnas con tipos no compatibles durante la inferencia de esquema para el formato Arrow
0
input_format_arrow_use_native_reader
|Usa el lector nativo de ClickHouse para los formatos
Arrow y
ArrowStream en lugar de la biblioteca Apache Arrow. Establécelo en
0 para usar el lector de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_compression_method
|Método de compresión para el formato de salida Arrow. Codecs compatibles: lz4_frame, zstd, none (sin comprimir)
lz4_frame
output_format_arrow_fixed_string_as_fixed_byte_array
|Usa el tipo Arrow FIXED_SIZE_BINARY en lugar de Binary para columnas FixedString.
1
output_format_arrow_low_cardinality_as_dictionary
|Habilita la salida del tipo LowCardinality como tipo Diccionario de Arrow
0
output_format_arrow_string_as_string
|Usa el tipo Arrow String en lugar de Binary para columnas String
1
output_format_arrow_unsupported_types_as_binary
|Genera como datos binarios sin procesar un tipo que no tiene equivalente en Arrow (por ejemplo,
BFloat16,
AggregateFunction). Si es false, ese tipo genera una excepción. Se aplica tanto al escritor nativo como al de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_64_bit_indexes_for_dictionary
|Usa siempre enteros de 64 bits para los índices de diccionario en formato Arrow
0
output_format_arrow_use_native_writer
|Usa el escritor nativo de ClickHouse para los formatos
Arrow y
ArrowStream en lugar de la biblioteca Apache Arrow. Establécelo en
0 para usar el escritor de la biblioteca Apache Arrow.
1
output_format_arrow_use_signed_indexes_for_dictionary
|Usa enteros con signo para los índices de diccionario en formato Arrow
1