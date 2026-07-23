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Descripción

Se diferencia del formato PrettySpace en que no usa secuencias de escape ANSI. Esto es necesario para poder mostrar este formato en un navegador, así como para usar el comando de línea de comandos ‘watch’.

Ejemplo de uso

Ajustes de formato

Los siguientes ajustes son comunes a todos los formatos Pretty:
Última modificación el 23 de julio de 2026