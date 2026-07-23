|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
Similar al formato
Descripción
TabSeparated, pero muestra un valor con el formato
name=value.
Los nombres se escapan de la misma forma que en el formato
TabSeparated, y el símbolo
= también se escapa.
SearchPhrase= count()=8267016
SearchPhrase=bathroom interior design count()=2166
SearchPhrase=clickhouse count()=1655
SearchPhrase=2014 spring fashion count()=1549
SearchPhrase=freeform photos count()=1480
SearchPhrase=angelina jolie count()=1245
SearchPhrase=omsk count()=1112
SearchPhrase=photos of dog breeds count()=1091
SearchPhrase=curtain designs count()=1064
SearchPhrase=baku count()=1000
Query
SELECT * FROM t_null FORMAT TSKV
Response
x=1 y=\N
Al analizar, se admite cualquier orden para los valores de las distintas columnas. Se permite omitir algunos valores, ya que se consideran iguales a sus valores predeterminados. En este caso, se usan ceros y filas vacías como valores predeterminados. No se admiten como valores predeterminados los valores complejos que podrían especificarse en la tabla. El análisis permite añadir un campo adicional
Cuando hay una gran cantidad de columnas pequeñas, este formato resulta ineficaz y, por lo general, no hay motivo para usarlo. No obstante, en términos de eficiencia, no es peor que el formato
JSONEachRow.
tskv sin el signo igual ni un valor. Este campo se ignora.
Durante la importación, las columnas con nombres desconocidos se omitirán
si la opción
input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
NULL se representa como
\N.
Ejemplo de uso
Con el siguiente archivo tskv, llamado
Inserción de datos
football.tskv:
Inserte los datos:
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Sutton United away_team=Bradford City home_team_goals=1 away_team_goals=4
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Swindon Town away_team=Barrow home_team_goals=2 away_team_goals=1
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Tranmere Rovers away_team=Oldham Athletic home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Port Vale away_team=Newport County home_team_goals=1 away_team_goals=2
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Salford City away_team=Mansfield Town home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Barrow away_team=Northampton Town home_team_goals=1 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bradford City away_team=Carlisle United home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bristol Rovers away_team=Scunthorpe United home_team_goals=7 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Exeter City away_team=Port Vale home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Harrogate Town A.F.C. away_team=Sutton United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Hartlepool United away_team=Colchester United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Leyton Orient away_team=Tranmere Rovers home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Mansfield Town away_team=Forest Green Rovers home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Newport County away_team=Rochdale home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Oldham Athletic away_team=Crawley Town home_team_goals=3 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Stevenage Borough away_team=Salford City home_team_goals=4 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Walsall away_team=Swindon Town home_team_goals=0 away_team_goals=3
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tskv' FORMAT TSKV;
Lea los datos con el formato
Lectura de datos
TSKV:
La salida estará en formato delimitado por tabulaciones, con dos filas de encabezado para los nombres y los tipos de las columnas:
SELECT *
FROM football
FORMAT TSKV
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Sutton United away_team=Bradford City home_team_goals=1 away_team_goals=4
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Swindon Town away_team=Barrow home_team_goals=2 away_team_goals=1
date=2022-04-30 season=2021 home_team=Tranmere Rovers away_team=Oldham Athletic home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Port Vale away_team=Newport County home_team_goals=1 away_team_goals=2
date=2022-05-02 season=2021 home_team=Salford City away_team=Mansfield Town home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Barrow away_team=Northampton Town home_team_goals=1 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bradford City away_team=Carlisle United home_team_goals=2 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Bristol Rovers away_team=Scunthorpe United home_team_goals=7 away_team_goals=0
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Exeter City away_team=Port Vale home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Harrogate Town A.F.C. away_team=Sutton United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Hartlepool United away_team=Colchester United home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Leyton Orient away_team=Tranmere Rovers home_team_goals=0 away_team_goals=1
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Mansfield Town away_team=Forest Green Rovers home_team_goals=2 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Newport County away_team=Rochdale home_team_goals=0 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Oldham Athletic away_team=Crawley Town home_team_goals=3 away_team_goals=3
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Stevenage Borough away_team=Salford City home_team_goals=4 away_team_goals=2
date=2022-05-07 season=2021 home_team=Walsall away_team=Swindon Town home_team_goals=0 away_team_goals=3