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Descripción

Similar al formato TabSeparated, pero muestra un valor con el formato name=value. Los nombres se escapan de la misma forma que en el formato TabSeparated, y el símbolo = también se escapa.
Query
Response
Cuando hay una gran cantidad de columnas pequeñas, este formato resulta ineficaz y, por lo general, no hay motivo para usarlo. No obstante, en términos de eficiencia, no es peor que el formato JSONEachRow.
Al analizar, se admite cualquier orden para los valores de las distintas columnas. Se permite omitir algunos valores, ya que se consideran iguales a sus valores predeterminados. En este caso, se usan ceros y filas vacías como valores predeterminados. No se admiten como valores predeterminados los valores complejos que podrían especificarse en la tabla. El análisis permite añadir un campo adicional tskv sin el signo igual ni un valor. Este campo se ignora. Durante la importación, las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la opción input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. NULL se representa como \N.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Con el siguiente archivo tskv, llamado football.tskv:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Lea los datos con el formato TSKV:
La salida estará en formato delimitado por tabulaciones, con dos filas de encabezado para los nombres y los tipos de las columnas:

Configuración del formato

Última modificación el 23 de julio de 2026