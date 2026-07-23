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Apache Avro es un formato de serialización orientado a filas que utiliza codificación binaria para procesar datos de forma eficiente. El formato
Descripción
Avro permite leer y escribir archivos de datos de Avro. Este formato espera mensajes autodescriptivos con un esquema integrado. Si utiliza Avro con un registro de esquemas, consulte el formato
AvroConfluent.
La siguiente tabla muestra todos los tipos de datos admitidos por el formato Apache Avro y sus correspondientes tipos de datos de ClickHouse en las consultas
Correspondencia de tipos de datos
INSERT y
SELECT.
|Tipo de dato de Avro
INSERT
|Tipo de dato de ClickHouse
|Tipo de dato de Avro
SELECT
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int(8\16\32), UInt(8\16\32)
int
boolean,
int,
long,
float,
double
|Int64, UInt64
long
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float32
float
boolean,
int,
long,
float,
double
|Float64
double
bytes,
string,
fixed,
enum
|String
bytes o
string *
bytes,
string,
fixed
|FixedString(N)
fixed(N)
enum
|Enum(8\16)
enum
array(T)
|Array(T)
array(T)
map(V, K)
|Map(V, K)
map(string, K)
union(null, T),
union(T, null)
|Nullable(T)
union(null, T)
union(T1, T2, …) **
|Variant(T1, T2, …)
union(T1, T2, …) **
null
|Nullable(Nothing)
null
int (date) ***
|Date, Date32
int (date) ***
long (timestamp-millis) ***
|DateTime64(3)
long (timestamp-millis) ***
long (timestamp-micros) ***
|DateTime64(6)
long (timestamp-micros) ***
bytes (decimal) ***
|DateTime64(N)
bytes (decimal) ***
int
|IPv4
int
fixed(16)
|IPv6
fixed(16)
bytes (decimal) ***
|Decimal(P, S)
bytes (decimal) ***
string (uuid) ***
|UUID
string (uuid) ***
fixed(16)
|Int128/UInt128
fixed(16)
fixed(32)
|Int256/UInt256
fixed(32)
record
|Tuple
record
byteses el valor predeterminado y se controla mediante la configuración
output_format_avro_string_column_pattern
null como valor de un campo, por lo que, por ejemplo,
union(T1, T2, null) de Avro se convertirá en
Variant(T1, T2).
Como resultado, al generar Avro desde ClickHouse, siempre tenemos que incluir el tipo
null en el conjunto de tipos de
union de Avro, ya que durante la inferencia del esquema no sabemos si algún valor es realmente
null.
*** Tipos lógicos de Avro
Tipos de datos lógicos de Avro no compatibles:
time-millis
time-micros
duration
Configuración de formato
|Configuración
|Descripción
|Predeterminado
input_format_avro_allow_missing_fields
|Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error cuando no se encuentra un campo en el esquema.
0
input_format_avro_null_as_default
|Si se debe usar un valor predeterminado en lugar de generar un error al insertar un valor
null en una columna no
Nullable.
0
output_format_avro_codec
|Algoritmo de compresión para archivos de salida Avro. Posibles valores:
null,
deflate,
snappy,
zstd.
output_format_avro_sync_interval
|Frecuencia del marcador de sincronización en archivos Avro (en bytes).
16384
output_format_avro_string_column_pattern
|Expresión regular para identificar columnas
String para el mapeo al tipo
string de Avro. De forma predeterminada, las columnas
String de ClickHouse se escriben como tipo
bytes de Avro.
output_format_avro_rows_in_file
|Número máximo de filas por archivo de salida Avro. Cuando se alcanza este límite, se crea un archivo nuevo (si el sistema de almacenamiento admite la división de archivos).
1
Ejemplos
Para leer datos desde un archivo Avro en una tabla de ClickHouse:
Lectura de datos en Avro
El esquema raíz del archivo Avro ingerido debe ser de tipo
$ cat file.avro | clickhouse-client --query="INSERT INTO {some_table} FORMAT Avro"
record.
Para determinar la correspondencia entre las columnas de la tabla y los campos del esquema Avro, ClickHouse compara sus nombres.
Esta comparación distingue entre mayúsculas y minúsculas, y los campos no utilizados se omiten.
Los tipos de datos de las columnas de la tabla de ClickHouse pueden diferir de los de los campos correspondientes en los datos Avro insertados. Al insertar datos, ClickHouse interpreta los tipos de datos según la tabla anterior y luego convierte los datos al tipo de columna correspondiente.
Al importar datos, si no se encuentra un campo en el esquema y la configuración
input_format_avro_allow_missing_fields está habilitada, se utilizará el valor predeterminado en lugar de generar un error.
Para escribir datos de una tabla de ClickHouse en un archivo Avro:
Escritura de datos en Avro
Los nombres de las columnas deben:
$ clickhouse-client --query="SELECT * FROM {some_table} FORMAT Avro" > file.avro
- Comenzar con
[A-Za-z_]
- Estar seguidos únicamente de
[A-Za-z0-9_]
output_format_avro_codec y
output_format_avro_sync_interval, respectivamente.
Con la función
Inferir el esquema de Avro
DESCRIBE de ClickHouse, puede ver rápidamente el formato inferido de un archivo Avro, como en el siguiente ejemplo.
Este ejemplo incluye la URL de un archivo Avro disponible públicamente en el bucket público de S3 de ClickHouse:
DESCRIBE url('https://clickhouse-public-datasets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/hits.avro', 'Avro');
┌─name───────────────────────┬─type────────────┬─default_type─┬─default_expression─┬─comment─┬─codec_expression─┬─ttl_expression─┐
│ WatchID │ Int64 │ │ │ │ │ │
│ JavaEnable │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ Title │ String │ │ │ │ │ │
│ GoodEvent │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ EventTime │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ EventDate │ Date32 │ │ │ │ │ │
│ CounterID │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ ClientIP │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ ClientIP6 │ FixedString(16) │ │ │ │ │ │
│ RegionID │ Int32 │ │ │ │ │ │
...
│ IslandID │ FixedString(16) │ │ │ │ │ │
│ RequestNum │ Int32 │ │ │ │ │ │
│ RequestTry │ Int32 │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────────┴─────────┴──────────────────┴────────────────┘