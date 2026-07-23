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Descripción

Se diferencia de JSONEachRow únicamente en que las filas de datos se muestran como arrays y no como objetos.

Ejemplo de uso

Insertar datos

Usa un archivo JSON con los siguientes datos, llamado football.json:
Inserte los datos:

Leer datos

Lea los datos usando el formato JSONCompactEachRow:
La salida estará en formato JSON:

Opciones de formato

Última modificación el 23 de julio de 2026