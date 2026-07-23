|Entrada
|Salida
|Alias
|✔
|✔
También imprime la fila de encabezado con los nombres de las columnas, igual que TabSeparatedWithNames.
Descripción
Ejemplo de uso
Con el siguiente archivo txt, llamado
Inserción de datos
football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Inserte los datos:
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
INSERT INTO football FROM INFILE 'football.txt' FORMAT CustomSeparatedWithNames;
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
Lectura de datos
Lea los datos con el formato
SET format_custom_row_before_delimiter = 'row(';
SET format_custom_row_after_delimiter = ')';
SET format_custom_field_delimiter = ';';
SET format_custom_row_between_delimiter = ',';
SET format_custom_escaping_rule = 'Quoted';
CustomSeparatedWithNames:
La salida se mostrará en el formato personalizado configurado:
SELECT *
FROM football
FORMAT CustomSeparatedWithNames
row('date';'season';'home_team';'away_team';'home_team_goals';'away_team_goals'),row('2022-04-30';2021;'Sutton United';'Bradford City';1;4),row('2022-04-30';2021;'Swindon Town';'Barrow';2;1),row('2022-04-30';2021;'Tranmere Rovers';'Oldham Athletic';2;0),row('2022-05-02';2021;'Port Vale';'Newport County';1;2),row('2022-05-02';2021;'Salford City';'Mansfield Town';2;2),row('2022-05-07';2021;'Barrow';'Northampton Town';1;3),row('2022-05-07';2021;'Bradford City';'Carlisle United';2;0),row('2022-05-07';2021;'Bristol Rovers';'Scunthorpe United';7;0),row('2022-05-07';2021;'Exeter City';'Port Vale';0;1),row('2022-05-07';2021;'Harrogate Town A.F.C.';'Sutton United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Hartlepool United';'Colchester United';0;2),row('2022-05-07';2021;'Leyton Orient';'Tranmere Rovers';0;1),row('2022-05-07';2021;'Mansfield Town';'Forest Green Rovers';2;2),row('2022-05-07';2021;'Newport County';'Rochdale';0;2),row('2022-05-07';2021;'Oldham Athletic';'Crawley Town';3;3),row('2022-05-07';2021;'Stevenage Borough';'Salford City';4;2),row('2022-05-07';2021;'Walsall';'Swindon Town';0;3)
Configuración de formato
Si la configuración
input_format_with_names_use_header está establecida en
1,
las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres,
las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración
input_format_skip_unknown_fields está establecida en
1.
De lo contrario, se omitirá la primera fila.