Skip to main content

Descripción

También imprime la fila de encabezado con los nombres de las columnas, igual que TabSeparatedWithNames.

Ejemplo de uso

Inserción de datos

Con el siguiente archivo txt, llamado football.txt:
Configure los ajustes del delimitador personalizado:
Inserte los datos:

Lectura de datos

Configure los ajustes del delimitador personalizado:
Lea los datos con el formato CustomSeparatedWithNames:
La salida se mostrará en el formato personalizado configurado:

Configuración de formato

Si la configuración input_format_with_names_use_header está establecida en 1, las columnas de los datos de entrada se asignarán a las columnas de la tabla según sus nombres, las columnas con nombres desconocidos se omitirán si la configuración input_format_skip_unknown_fields está establecida en 1. De lo contrario, se omitirá la primera fila.
Última modificación el 23 de julio de 2026