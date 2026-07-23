Entrada Salida Alias ✗ ✔

Este formato combina la salida compacta fila por fila de JSONCompactEachRow con información de progreso en streaming. Produce los datos como objetos JSON independientes para los metadatos, las filas individuales, las actualizaciones de progreso, los totales y las excepciones. Los valores se representan en sus tipos nativos.

Características principales:

Produce primero los metadatos con los nombres y tipos de las columnas

Cada fila es un objeto JSON independiente con una clave “row” que contiene un array de valores

Incluye actualizaciones de progreso durante la ejecución de la consulta (como objetos {"progress":...} )

) Admite totales y valores extremos

Los valores conservan sus tipos nativos (los números como números y las cadenas como cadenas)

​ Ejemplo de uso

Query SELECT * FROM generateRandom( 'a Array(Int8), d Decimal32(4), c Tuple(DateTime64(3), UUID)' , 1 , 10 , 2 ) LIMIT 5 FORMAT JSONCompactEachRowWithProgress

Response {"meta":[{"name":"a","type":"Array(Int8)"},{"name":"d","type":"Decimal(9, 4)"},{"name":"c","type":"Tuple(DateTime64(3), UUID)"}]} {"row":[[-8], 46848.5225, ["2064-06-11 14:00:36.578","b06f4fa1-22ff-f84f-a1b7-a5807d983ae6"]]} {"row":[[-76], -85331.598, ["2038-06-16 04:10:27.271","2bb0de60-3a2c-ffc0-d7a7-a5c88ed8177c"]]} {"row":[[-32], -31470.8994, ["2027-07-18 16:58:34.654","1cdbae4c-ceb2-1337-b954-b175f5efbef8"]]} {"row":[[-116], 32104.097, ["1979-04-27 21:51:53.321","66903704-3c83-8f8a-648a-da4ac1ffa9fc"]]} {"row":[[], 2427.6614, ["1980-04-24 11:30:35.487","fee19be8-0f46-149b-ed98-43e7455ce2b2"]]} {"progress":{"read_rows":"5","read_bytes":"184","total_rows_to_read":"5","elapsed_ns":"335771"}} {"rows_before_limit_at_least":5}